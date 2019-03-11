Как сэкономить до 100 000 рублей на покупке популярнейшего кроссовера в России

Как и другие бренды, Hyundai принимает участие в этих госпрограммах с 1 марта. Но есть одна особенность: марка предлагает то, что не могут предоставить другие — самый популярный кроссовер в России, да еще и с выгодой до 100 000 рублей. Ведь под федеральную акцию попадают сразу две модели: седан Hyundai Solaris и полюбившийся россиянам «паркетник» Creta.

Стоит напомнить, что по программе «Первый автомобиль» можно получить скидку в 10% при покупке новой легковушки. Компенсацию получаешь при внесении первоначального взноса или вычитаешь равнозначную сумму из общей стоимости в том случае, если автомобилист ранее не регистрировал на себя ни одной машины.

«Семейный автомобиль» позволяет сэкономить те же 10%, но если в семье подрастает двое или более несовершеннолетних детей. Кстати, для жителей Дальневосточного региона эта скидка увеличивается до 25%. Но есть еще пара ограничений: машина приобретается исключительно в кредит, а ценник не должен превышать 1 000 000 рублей.

Правда, в текущем году на эти госпрограммы выделили урезанный бюджет — 3 млрд. рублей, что приблизительно в 3 раза меньше, чем годом ранее. Так что в 2019-м средства закончатся довольно быстро и на всех желающих может не хватить.