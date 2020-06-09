5 глупых ошибок при выборе подержанного авто, которые совершают даже опытные покупатели

Примечательно, но факторы, о которых пойдет речь ниже, актуальны не только для новичков, покупающих свою первую «ласточку», но и для бывалых автовладельцев, периодически меняющих свой транспорт. Впрочем, судите сами.
ПОКУПАЮ ГЛАЗАМИ
Хоть убей, но согласно целой россыпи всевозможных исследований, во всем мире автомобиль покупают лишь потому, что он нравится визуально. Да, быть поклонником определенной модели — прекрасно, да только следует учитывать, что она не всегда бывает такой же классной в эксплуатации. Для этого неплохо бы поковыряться на форумах и почитать, какие проблемы доставляет та или иная машина в ходе владения.
Часто люди покупают авто не думая о том, что завтра попадут на дорогостоящий ремонт, ведь болячек хватает практически у каждой модели. Вот только у одной они менее критичные, у другой — наоборот. А еще есть риск попасть на транспортное средство, пользующееся особым вниманием угонщиков.
НЕ УЧИТЫВАЮ СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Вот вы, покупая машину на вторичном рынке, когда-нибудь думали о том, сколько потребуется денег на ее содержание? А ведь это один из немаловажных критериев при оценке транспортного средства. Особенно для новичков, только-только севших за руль. Ведь опыта вождения у них много меньше, чем у бывалых «рулевых», а значит риск угодить в ДТП — выше. Ремонт, заправка, налоги — в совокупности набегает немало. Так что стоит сначала подумать, потянет ли бюджет выбранный вами автомобиль.
ГЛАВНОЕ — ВОЗРАСТ, НО НЕ ПРОБЕГ
Очередной миф, придуманный продавцами и распространенный покупателями. А между тем, ресурс транспортного средства меряется километрами, а не годами. Иными словами, не стоит засматриваться на свежую дату выпуска того или иного автомобиля, если на его одометре красуются многозначные числа. К гадалке не ходи — такая машина повидала жизнь!
ПРИДИРАЮСЬ К ДЕТАЛЯМ
Поверьте, мелкие царапины и сколы, зачастую отталкивающие покупателей, не являются чем-то ужасным — обычная ситуация для вторичного экземпляра. Куда хуже, если троит движок. Не стоит отказываться и от авто, где вместо климат-контроля установлен обычный кондиционер. Главное, чтобы был фрион! Да и цвету отдавать предпочтение не следует — помните: вы ищете машину не в любимом окрасе, а в исправном техническом состоянии.
МАЛЕНЬКИЙ ПРОБЕГ
Россия — не Германия, и у нас до сих пор не предусмотрена ответственность за скрученный пробег. А на рынке подержанных авто едва ли не у каждого четвертого образца цифры на одометре не соответствуют действительности. Поэтому особо не тешьте себя надеждами о малом пробеге, а лучше загляните вовнутрь — длительную эксплуатацию выдают потертости на руле, сиденьях и рычаге коробки передач. А еще на нещадные покатушки укажут изношенные шины и чрезмерно поврежденное лакокрасочное покрытие кузова.