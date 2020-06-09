5 глупых ошибок при выборе подержанного авто, которые совершают даже опытные покупатели

Примечательно, но факторы, о которых пойдет речь ниже, актуальны не только для новичков, покупающих свою первую «ласточку», но и для бывалых автовладельцев, периодически меняющих свой транспорт. Впрочем, судите сами.

ПОКУПАЮ ГЛАЗАМИ

Хоть убей, но согласно целой россыпи всевозможных исследований, во всем мире автомобиль покупают лишь потому, что он нравится визуально. Да, быть поклонником определенной модели — прекрасно, да только следует учитывать, что она не всегда бывает такой же классной в эксплуатации. Для этого неплохо бы поковыряться на форумах и почитать, какие проблемы доставляет та или иная машина в ходе владения.

Часто люди покупают авто не думая о том, что завтра попадут на дорогостоящий ремонт, ведь болячек хватает практически у каждой модели. Вот только у одной они менее критичные, у другой — наоборот. А еще есть риск попасть на транспортное средство, пользующееся особым вниманием угонщиков.