Как точно определить, что вам подсовывают автомобиль-утопленник

Автомобиль, побывавший в воде, несет в себе массу проблем в будущем. Поэтому от них принято избавляться, и чем скорее, тем лучше. Ведь в такой машине всенепременно начнет глючить электрика, появится затхлый запах, разведется плесень и коррозия. И зачем вся эта головная боль владельцу, когда можно спихнуть ее на другого. Но, как не стать несчастным обладателем «утопленника»?

Если автомобиль побывал в воде, то это заметно по его фарам, фонарям и «поворотникам», в которых сохраняются влага и грязь. Ко всему прочему, разводы от высохшей воды обязательно останутся на рефлекторах. Правда, те, кто занимается продажей «утопленников» знают об этом и чистят оптику, а то и вовсе меняют, разумеется, не на новую, а с авторазборок.

Побывав в воде, шумоизоляция также теряет свои свойства. Если машина почти новая и дорогая, а шума в ней, как в машинном отделении тепловоза, то это может означать, что войлок, который проложен по днищу внутри кузова свалялся и потерял однородность. Лучше не полениться, и отвернуть коврик. Это поможет выявить дефекты в шумоизоляции, а также увидеть еще один показатель, что автомобиль тонул — очаги коррозии. Соленая вода особенно агрессивна к голому металлу, потому как является хорошим электролитом. Она даже разрушает оксидный слой на нержавеющей стали. А потому, если автомобиль привезен из страны, где недавно случались цунами и наводнения, лучше осмотреть его с особым пристрастием.