Как точно определить, что вам подсовывают автомобиль-утопленник

Автомобиль, побывавший в воде, несет в себе массу проблем в будущем. Поэтому от них принято избавляться, и чем скорее, тем лучше. Ведь в такой машине всенепременно начнет глючить электрика, появится затхлый запах, разведется плесень и коррозия. И зачем вся эта головная боль владельцу, когда можно спихнуть ее на другого. Но, как не стать несчастным обладателем «утопленника»?
Если автомобиль побывал в воде, то это заметно по его фарам, фонарям и «поворотникам», в которых сохраняются влага и грязь. Ко всему прочему, разводы от высохшей воды обязательно останутся на рефлекторах. Правда, те, кто занимается продажей «утопленников» знают об этом и чистят оптику, а то и вовсе меняют, разумеется, не на новую, а с авторазборок.
Побывав в воде, шумоизоляция также теряет свои свойства. Если машина почти новая и дорогая, а шума в ней, как в машинном отделении тепловоза, то это может означать, что войлок, который проложен по днищу внутри кузова свалялся и потерял однородность. Лучше не полениться, и отвернуть коврик. Это поможет выявить дефекты в шумоизоляции, а также увидеть еще один показатель, что автомобиль тонул — очаги коррозии. Соленая вода особенно агрессивна к голому металлу, потому как является хорошим электролитом. Она даже разрушает оксидный слой на нержавеющей стали. А потому, если автомобиль привезен из страны, где недавно случались цунами и наводнения, лучше осмотреть его с особым пристрастием.
Перед тем, как покупать автомобиль с неизвестной историей, обязательно стоит проверить работоспособность всех электронных систем и датчиков. Несмотря на то, что мозги автомобиля защищены от попадания влаги, случиться может всякое — например, выгорел контроллер, окислилась дорожка на плате и прочее. И ежели это произошло, то ремонт может вылиться в серьезные деньги.
Также стоит заглянуть под кресла, чья металлическая проволочная сетка, как правило, не окрашена. Если автомобиль побывал в воде, и она заполняла его салон, то это обязательно отразится на голом металле — он будет покрыт плотным слоем ржавчины. Вряд ли продавец сможет объяснить, откуда в салоне ржавые элементы, да еще в таком месте, куда влага, если машина не тонула, никак не попадет.
И, конечно же, двигатель тоже обязательно выдаст «плавунца» — он будет троить, нестабильно работать, издавать посторонние звуки. В общем, при наличии вышеперечисленных признаков, любые, даже самые незначительные, отклонения в работе силового агрегата должны насторожить.
Прежде, чем покупать автомобиль из регионов, где есть океан и риск подтопления территорий, его стоит отвезти в независимый технический центр для глубокой диагностики. Лучше потратить 3—5 тысяч рублей, и обнаружив недостатки, свидетельствующие о том, что машина тонула, не покупать ее. Чем взять «красивую обертку», а по факту — кота в мешке, и впоследствии потратить в разы больше.