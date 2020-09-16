Пять самых неубиваемых пятилетних седанов

Машины-пятилетки не зря считаются одним из самых «лакомых кусочков» для покупки. Относительно недорогое авто этого возраста в хорошем состоянии будет, при должном уходе, служить новому владельцу долго и счастливо. И найти транспортное средство в действительно неплохой «форме» в принципе не очень сложно.

Тут все дело упирается преимущественно в возможности технической проверки подвернувшихся вариантов и во времени, которое потенциальный покупатель готов потратить на поиски по-настоящему исправной и свежей машины.

Но еще очень многое зависит от конкретной марки и модели легковушки. Ведь не секрет, что все они обладают совершенно разной надежностью. Большинство автопроизводителей «заморачивается» на эту тему исключительно с точки зрения гарантийных обязательств — их интересует лишь безотказная работа авто в пределах первых трех лет жизни — примерно таков самый распространенный срок гарантии на легковое авто.

А что с ним будет дальше — заводу-изготовителю все равно. По этой причине узнать, какая модель при прочих равных условиях доставит меньше проблем владельцу на постгарантийном этапе своей жизни, можно либо на личном опыте, либо по результатам исследований профильных организаций — вроде немецкого TUV.