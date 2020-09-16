Пять самых неубиваемых пятилетних седанов

Машины-пятилетки не зря считаются одним из самых «лакомых кусочков» для покупки. Относительно недорогое авто этого возраста в хорошем состоянии будет, при должном уходе, служить новому владельцу долго и счастливо. И найти транспортное средство в действительно неплохой «форме» в принципе не очень сложно.
Тут все дело упирается преимущественно в возможности технической проверки подвернувшихся вариантов и во времени, которое потенциальный покупатель готов потратить на поиски по-настоящему исправной и свежей машины.
Но еще очень многое зависит от конкретной марки и модели легковушки. Ведь не секрет, что все они обладают совершенно разной надежностью. Большинство автопроизводителей «заморачивается» на эту тему исключительно с точки зрения гарантийных обязательств — их интересует лишь безотказная работа авто в пределах первых трех лет жизни — примерно таков самый распространенный срок гарантии на легковое авто.
А что с ним будет дальше — заводу-изготовителю все равно. По этой причине узнать, какая модель при прочих равных условиях доставит меньше проблем владельцу на постгарантийном этапе своей жизни, можно либо на личном опыте, либо по результатам исследований профильных организаций — вроде немецкого TUV.
Его статистические данные ценны для российских покупателей «бэушек» в той части, которая касается моделей, одновременно продающихся и на российском, и на немецком рынках. Основываясь на рейтинге TUV 2020, мы выбрали ТОП-5 самых крепких 4—5-летних седанов для отечественного покупателя.
Как ни странно, первую строчку в нем занимает шведская Volvo S60. Не более 7% авто этой модели имели поломки при среднем пробеге в 92 000 км за пять лет. Далее идет премиальный «немец» Audi A4. Процент имевших проблемы представителей марки тут лишь чуть-чуть выше — 7,1 при пробеге около 98 000 км. Третью строчку рейтинга крепких седанов получает Honda Civic с 7,7% проблемных экземпляров и среднестатистических 66 000 км на одометре.
На четвертой — Mazda3. У нее тоже 7,7% машин побывали в СТО, но при этом пробег их, в среднем, составил 62 000, то есть меньше, чем у Civic. И, наконец, на пятом месте ТОП-5 самых крепких седанов TUV поместил Mercedes C-Klasse со все теми же 7,7% отказов за 88 000 пробега. Такой фортель немцев из TUV можно объяснить лишь тем, что процент отказов у «цешки» был все-же чуть-чуть, на несколько сотых процента, выше, чем у Mazda3. Просто в таблице итоговых результатов доля проблемных авто указывается с точностью до десятых долей процента, а не до сотых.