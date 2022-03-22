«Моторный» обман: что сегодня продают под видом контрактного двигателя

Идеальный шторм на отечественном рынке вообще всего — от офисной бумаги до прокладок — привел к полному и бесповоротному осознанию факта: новых автомобилей в ближайшее время мы не увидим. Ни продукта нет, ни денег на него. В результате активизировался не только рынок подержанных авто, но и рынок запчастей. А чем сложнее деталь — тем выше вероятность приобрести «неликвид». Что уж говорить про двигатель, который по совместительству является не только самым дорогим, но и самым сложным агрегатом автомобиля.

Многие годы нам доказывали из каждого «утюга», что ремонтировать мотор не выгодно. Мол, зачем вкладывать десятки и сотни тысяч, если можно купить подержанный контрактный ДВС с малым пробегом? Да и за сборку-разборку платить не надо — вытащил старый и воткнул новый, никаких вопросов. Хочется сейчас сказать «парадигма изменилась», но это будет неправдой. Покупка «мотора б/у» всегда была ошибкой за вычетом редких исключений и «дружеских» сделок.

Первый пункт — пробег мотора. Как его узнать? Да никак, поверить на слово, умным взором окинув бумаги на японском или арабском, который показывает продавец. Мол, в цивилизованном мире никто на машине больше 40 000 км не проезжает, а потом все строго сдают этот хлам на чермет и бегут за новой машиной. Ловкость, с которой жулики пользовались информационной безграмотностью россиян, поражает размахом. Ведь каждый, кто хоть раз бывал в Старом Свете, знает: там на дорогах полно не только старых машин, но и откровенной рухляди. Новые автомобили покупают нечасто, и выбрасывать их через пару лет не стремятся. Увы и ах.