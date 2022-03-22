«Моторный» обман: что сегодня продают под видом контрактного двигателя

Идеальный шторм на отечественном рынке вообще всего — от офисной бумаги до прокладок — привел к полному и бесповоротному осознанию факта: новых автомобилей в ближайшее время мы не увидим. Ни продукта нет, ни денег на него. В результате активизировался не только рынок подержанных авто, но и рынок запчастей. А чем сложнее деталь — тем выше вероятность приобрести «неликвид». Что уж говорить про двигатель, который по совместительству является не только самым дорогим, но и самым сложным агрегатом автомобиля.
Многие годы нам доказывали из каждого «утюга», что ремонтировать мотор не выгодно. Мол, зачем вкладывать десятки и сотни тысяч, если можно купить подержанный контрактный ДВС с малым пробегом? Да и за сборку-разборку платить не надо — вытащил старый и воткнул новый, никаких вопросов. Хочется сейчас сказать «парадигма изменилась», но это будет неправдой. Покупка «мотора б/у» всегда была ошибкой за вычетом редких исключений и «дружеских» сделок.
Первый пункт — пробег мотора. Как его узнать? Да никак, поверить на слово, умным взором окинув бумаги на японском или арабском, который показывает продавец. Мол, в цивилизованном мире никто на машине больше 40 000 км не проезжает, а потом все строго сдают этот хлам на чермет и бегут за новой машиной. Ловкость, с которой жулики пользовались информационной безграмотностью россиян, поражает размахом. Ведь каждый, кто хоть раз бывал в Старом Свете, знает: там на дорогах полно не только старых машин, но и откровенной рухляди. Новые автомобили покупают нечасто, и выбрасывать их через пару лет не стремятся. Увы и ах.
Второй — безграмотность уже техническая. Любой механик подтвердит, что качественно и регулярно обслуживаемый мотор на пробеге в 150 000 — 200 000 тысяч будет выглядеть и работать лучше, чем движок с наработкой в 30 000 — 40 000, но в руках у разгильдяя или стритрейсера. Аналогично — с машинами, проехавшими свои сотни по трассе, и городскими жителями. И как, спрашивается, узнать? Позвонить бывшему владельцу и расспросить? Разобрать и посмотреть, напомним, не выйдет — все болты промаркированы.
Еще хуже — вариант под названием «только что с переборки» и ценой «ниже плинтуса». Это безграмотность уже математическая: возможно ли вообще сегодня представить человека, который вложит в качественную переборку ДВС 200 000 рублей, чтобы потом продать его за 80 000 рублей? Истории про «сам для себя делал» не должны смущать: там на работе особо не сэкономишь, там всю сумму «съедают» запчасти, стоимость которых уже вышла в стратосферу. Конечно, перебрать можно по-разному, но классический вариант — поменьше менять, побольше налить герметика. Километров 200 такой ДВС может и проехать, но что будет после — большой вопрос.
Вывод из этого сложного описания ситуации прост: если черный дым и расход масла превысил все допустимые нормы, то нужно перебирать свой двигатель. Заранее найдя мастера и прикупив по случаю нужные запчасти, прочитав и пересмотрев форумы, проведя диагностику и убедившись в своих прогнозах на нескольких СТО. Тогда и только тогда можно браться за мотор. Сейчас, сегодня на эмоциях можно принять слишком дорогое решение. Можно купить и «контракт», но только в одном случае: если вы видели и слышали, как он работает. Иначе — никак.