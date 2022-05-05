Что категорически нельзя делать с автомобилем перед продажей

Продажа автомобиля — такое же искусство, как и покупка. Но некоторые автомобилисты, похоже, не догадываются об этом, и по итогу выручают за свою машину денег куда меньше, чем получил бы любой перекуп. Всему виной их бездействие, и нежелание немного вложится, чтобы в конечном итоге получить больше. Так что же не стоит делать перед продажей своей машины?
Прежде всего, не нужно жадничать и лениться в надежде на то, что и так заберут. Да, безусловно заберут, но придется солидно подвинуться в цене. Наша же цель, как минимум, остаться в рынке, а то и продать дороже. Что это значит? А значит это то, что не нужно везти к потенциальному покупателю машину, кузов которой похож на ковер, который жевала собака. Его нужно привести в порядок. И качественные мойка и полировка придутся весьма кстати. Причем последнюю процедуру можно выполнить самостоятельно, потому как ничего сложного в полировке нет, а цена вопроса — копеечная. Тем более, что вам не нужно полировать машину целиком. Достаточно сделать это в местах, которые наиболее пострадали в период эксплуатации.
Также не нужно оставлять на виду мелкие сколы. Их желательно подкрасить, тогда они не будут бросаться в глаза. И даже если потенциальный покупатель заметит этот мелкий ремонт, то это лишь плюс в вашу копилку, как рачительного хозяина.
А вот более крупные вмятины и задиры краски лучше не ремонтировать. Может показаться странным, но, если обнаруживается ремонт, это может стать поводом для покупателя стребовать с вас скидку.
Не стоит махать рукой и на потускневшие фары. Их также следует отполировать. А если, где-то погасла лампочка или плохой контакт, то нужно ее заменить, либо улучшить тот самый контакт, прибегнув к чистке контактной группы и ее смазке. Помните, перво-наперво, машина должна понравиться покупателю внешне.
Не стоит махать рукой и на потускневшие фары. Их также следует отполировать. А если, где-то погасла лампочка или плохой контакт, то нужно ее заменить, либо улучшить тот самый контакт, прибегнув к чистке контактной группы и ее смазке. Помните, перво-наперво, машина должна понравиться покупателю внешне.
А значит, не оставляем без внимания шины и диски. Шины, как минимум черним, придав им эффект новизны. Если есть два комплекта резины на дисках, то продаем машину с теми, что попроще, замаскировав зимнюю «штамповку» декоративными колпаками. Не стоит просто так отдавать колеса на кованных, легкосплавных или литых дисках. Их всегда можно продать отдельно тому же потенциальному покупателю вашего автомобиля.
Не нужно забывать про чистоту салона и багажного отделения. Даже если там есть «косяки» в виде царапин и прочих следов эксплуатации, чистый и непахнущий салон всегда ценится выше. Если вы эксплуатировали машину без чехлов на креслах, и те истрепались, значит, самое время прикупить эти самые чехлы, замаскировав дефекты. Нормальный покупатель, безусловно, заглянет под чехлы. А невнимательный может и упустить это из виду, будучи впечатленным общим удовлетворительным состоянием кузова и салона. Впрочем, одновременно изорваться обивка на всех рядах кресел не может. Как правило, страдает водительское сидение. И здесь, возможно, имеет смысл по цене чехлов прикупить «бэушное» кресло, каких на авторазборках в избытке.
Не нужно оставлять и старые потертые коврики. Их также следует перед продажей обновить. Можно взять «БУ», но в хорошем состоянии. А можно потратиться на новые, неоригинальные — такие всегда стоят дешевле и вариантов из чего выбрать — множество.
Не стоит забывать и о подкапотном пространстве. Здесь, перед продажей, нужно в обязательном порядке долить все технические жидкости. Чтобы на момент сделки случайно не обнаружилось, что машина, например, греется. Обязательно нужно проконтролировать, не уходят ли жидкости, осмотрев все подводящие патрубки и асфальт под днищем автомобиля.
А вот полноценное ТО перед продажей можно не делать. Поменять те же ремни ГРМ и приводные ремни — стоит дорого. И, как правило, эту процедуру делают новоиспеченные владельцы.
С заменой масла та же история. Мало того, если покупатель привез с собой «подборщика», тот сразу же обратит внимание на слишком светлый цвет масла, что может вызвать вопросы из серии: «а что вы хотели скрыть, поменяв масло перед продажей?».
И да, не стоит мыть подкапотное пространство. «Перекупы» таким образом скрывают следы протечек, и это может стать поводом для подозрений у потенциального покупателя.
В общем, если решили избавиться от своего старого автомобиля, то не стоит вкладываться слишком много в его внешний вид и техническое состояние. Достаточно навести косметику, прибраться, устранить мелкие неисправности. Общее удовлетворительное состояние машины не станет поводом для торга. А если потенциальный покупатель все же будут просить скидку, то у вас будут причины отказать ему в этом удовольствии.
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