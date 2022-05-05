Что категорически нельзя делать с автомобилем перед продажей

Продажа автомобиля — такое же искусство, как и покупка. Но некоторые автомобилисты, похоже, не догадываются об этом, и по итогу выручают за свою машину денег куда меньше, чем получил бы любой перекуп. Всему виной их бездействие, и нежелание немного вложится, чтобы в конечном итоге получить больше. Так что же не стоит делать перед продажей своей машины?

Прежде всего, не нужно жадничать и лениться в надежде на то, что и так заберут. Да, безусловно заберут, но придется солидно подвинуться в цене. Наша же цель, как минимум, остаться в рынке, а то и продать дороже. Что это значит? А значит это то, что не нужно везти к потенциальному покупателю машину, кузов которой похож на ковер, который жевала собака. Его нужно привести в порядок. И качественные мойка и полировка придутся весьма кстати. Причем последнюю процедуру можно выполнить самостоятельно, потому как ничего сложного в полировке нет, а цена вопроса — копеечная. Тем более, что вам не нужно полировать машину целиком. Достаточно сделать это в местах, которые наиболее пострадали в период эксплуатации.

Также не нужно оставлять на виду мелкие сколы. Их желательно подкрасить, тогда они не будут бросаться в глаза. И даже если потенциальный покупатель заметит этот мелкий ремонт, то это лишь плюс в вашу копилку, как рачительного хозяина.

А вот более крупные вмятины и задиры краски лучше не ремонтировать. Может показаться странным, но, если обнаруживается ремонт, это может стать поводом для покупателя стребовать с вас скидку.

Не стоит махать рукой и на потускневшие фары. Их также следует отполировать. А если, где-то погасла лампочка или плохой контакт, то нужно ее заменить, либо улучшить тот самый контакт, прибегнув к чистке контактной группы и ее смазке. Помните, перво-наперво, машина должна понравиться покупателю внешне.