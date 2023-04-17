Возвращение «армянских номеров»: российских водителей соблазняют вызывающе дешевыми иномарками

До последнего времени «правый руль» — машины из Японии — считался уделом исключительно жителей Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. Но теперь, когда «европейцев» и «японцев» из России сдуло геополитикой, жители уже всей остальной страны всерьез стали поглядывать на подержанные авто с внутреннего японского рынка. Да, «руль в бардачке» и от того на таких машинах неудобно (и опасно) ездить по дорогам с правосторонним движением.
Зато автомобили из Японии в массе своей достаточно свежие, богато укомплектованы и стоят относительно мало. И на специализированных ресурсах в интернете и соцсетях найти и купить по-настоящему хороший автомобиль за относительно небольшие деньги — более чем реально. Как вам, например, Toyota Alphard c пробегом по Японии в 52 000 км и с ценником в России на уровне 650 000 рублей? Или минивен Mitsubishi Delica c 43 000 км пробега за 550 00 рублей, а?
Заманчиво, не правда ли? Хотя это и «праворульки». Сейчас фактор «неправильности» руля не идет ни в какое сравнение с аргументом низкой цены! Клюнув на подобное объявление, вы можете, скорее всего, не сомневаться: понравившуюся машину вы за свои деньги получите. Но с уже установленными на ней госномерми Казахстана или Киргизии.
С полным комплектом тамошних документов, включая страховку. Все сделают четко и по закону. Но машина эта окажется так называемым конструктором. Ее ввезли из Японии в разобранном виде, оформив как «запчасти». Чтобы сэкономить на таможенных пошлинах. Затем сбрали заново, «дистанционно» поставили на учет у казахов или киргизов. И теперь продают россиянам. С виду в схеме все изящно, но есть один нюанс.
Свободно ездить на ней по России можно будет не дольше года. После этого владелец, если он не киргиз/казах, обязан поставить ее на учет в ГИБДД. Иначе — кары и санкции по КоАП. Вплоть до штрафстоянки и лишения «прав». А легализация машины обойдется в кругленькую сумму, включающую плату за таможенную очистку «конструктора». Но есть и более простой вариант.
Когда подойдет упомянутый выше годичный срок, можно продать свою праворульку гражданину Киргизии или Казахстана, обретающемуся в России. Эти люди с удовольствием покупают такие авто. Правда с большим дисконтом, поскольку прекрасно осведомлены о потенциальных проблемах с полицией у граждан-владельцев подобной техники… Несколько лет назад по подобному тернистому пути прошли владельцы машин со знаменитыми в свое время «армянскими номерами». Эта вроде как «умершая» схема в новых экономических условиях вновь заиграла новыми красками, возможностями и смыслами — на среднеазиатский лад…