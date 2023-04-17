Возвращение «армянских номеров»: российских водителей соблазняют вызывающе дешевыми иномарками

До последнего времени «правый руль» — машины из Японии — считался уделом исключительно жителей Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. Но теперь, когда «европейцев» и «японцев» из России сдуло геополитикой, жители уже всей остальной страны всерьез стали поглядывать на подержанные авто с внутреннего японского рынка. Да, «руль в бардачке» и от того на таких машинах неудобно (и опасно) ездить по дорогам с правосторонним движением.

Зато автомобили из Японии в массе своей достаточно свежие, богато укомплектованы и стоят относительно мало. И на специализированных ресурсах в интернете и соцсетях найти и купить по-настоящему хороший автомобиль за относительно небольшие деньги — более чем реально. Как вам, например, Toyota Alphard c пробегом по Японии в 52 000 км и с ценником в России на уровне 650 000 рублей? Или минивен Mitsubishi Delica c 43 000 км пробега за 550 00 рублей, а?

Заманчиво, не правда ли? Хотя это и «праворульки». Сейчас фактор «неправильности» руля не идет ни в какое сравнение с аргументом низкой цены! Клюнув на подобное объявление, вы можете, скорее всего, не сомневаться: понравившуюся машину вы за свои деньги получите. Но с уже установленными на ней госномерми Казахстана или Киргизии.