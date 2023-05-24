Зачем хитрые граждане наносят на кузов автомобиля горчицу

Напомним, наши деды возили с собой эту пищевую добавку для того, чтобы в случае протечки радиатора можно было быстро устранить брешь. Правда, чаще использовали горчичный порошок, который засыпали в горловину. Вступая в реакцию с водой он размокал и получалась хорошая заплатка. Об этом уже написано немало, поэтому повторяться не будем.
Сейчас же горчицу продают не в виде порошка, а в тюбиках с однородной массой. Потому ее использование для системы охлаждения сомнительно. Да и заливных горловин на современных «охладителях» уже не встретить. Но есть другой интересный способ ее использования. Его нередко применяют профессиональные перекупы.
Совершенно понятно, что такой матерый делец заинтересован в максимально быстрой продаже авто. Поэтому «железный конь» должен сиять чистотой, а на кузове не должно быть видно царапин. Для этого и используют тюбик горчицы, нанося ее на лакокрасочное покрытие. Чтобы состав ложился ровно и равномерно, обычно применяют машинку для полировки. За счет своей жирности, пищевой продукт убирает мелкие потертости и шероховатости. Однако если царапина до грунта, то полностью закрыть ее не получиться. И в этом недостаток процедуры.
Еще одни серьезный минус заключается в том, что такая полировка смывается после первого серьезного дождя. Но если договор купли-продажи составлен, это станет сюрпризом только для покупателя. Именно ему уже необходимо озаботиться приобретением дорогой автокосметики, дабы устранить все дефекты.
Обычным рулевым этот лайфхак тоже полезен. Во-первых, чистая машина без царапин на капоте и бортах радует глаз. Пусть эффект временный, все равно приятно. А во-вторых, если решили продавать свое транспортное средство, то горчица поможет хоть немного, но сэкономить на предпродажной подготовке.