Зачем хитрые граждане наносят на кузов автомобиля горчицу

Совершенно понятно, что такой матерый делец заинтересован в максимально быстрой продаже авто. Поэтому «железный конь» должен сиять чистотой, а на кузове не должно быть видно царапин. Для этого и используют тюбик горчицы, нанося ее на лакокрасочное покрытие. Чтобы состав ложился ровно и равномерно, обычно применяют машинку для полировки. За счет своей жирности, пищевой продукт убирает мелкие потертости и шероховатости. Однако если царапина до грунта, то полностью закрыть ее не получиться. И в этом недостаток процедуры.

Еще одни серьезный минус заключается в том, что такая полировка смывается после первого серьезного дождя. Но если договор купли-продажи составлен, это станет сюрпризом только для покупателя. Именно ему уже необходимо озаботиться приобретением дорогой автокосметики, дабы устранить все дефекты.

Обычным рулевым этот лайфхак тоже полезен. Во-первых, чистая машина без царапин на капоте и бортах радует глаз. Пусть эффект временный, все равно приятно. А во-вторых, если решили продавать свое транспортное средство, то горчица поможет хоть немного, но сэкономить на предпродажной подготовке.