Выдуманному верить: как перекупщики умудряются покупать машины за гроши

Перекупщики — ребята ушлые и, как правило, технически подкованные. Но свои знания они применяют не только для обнаружения реальных проблем с машиной, но и для психологической обработки ее продавца-хозяина — чтобы тот максимально снизил цену.

Мощный инструмент в такой атаке — толщиномер, электронный приборчик для исследования лакокрасочного покрытия. С его помощью можно обнаружить следы кузовного ремонта. Но устройство легко откалибровать и так, что оно будет показывать «толстую шпатлевку» под краской у машины, которая на самом деле ни разу не попадала в ДТП.

Если автомобиль продает не первый его владелец, перекуп с помощью «подкрученного» толщиномера постарается убедить человека, что его ТС якобы побывало в аварии, будучи в руках одного из прежних хозяев. А битая «тачка» — дешевая «тачка»…

Второй гаджет, активно применяемый порой перекупщиками при торге с хозяином автомобиля — электронный сканер. Подключившись с диагностическому разъему автомобиля, можно, например, заведомо неправильно выбрать в меню прибора не тот двигатель. Разумеется, в этом случае на экране устройства вывалится масса ошибок. Или поступают еще проще: перекупщик выводит на монитор ноутбука с работающей программой-сканером заранее припасенный скриншот проверки другого авто — с ошибками, понятное дело. А проблемы с мотором, КП и прочими серьезными узлами и агрегатами — веское основание для уменьшения цены.