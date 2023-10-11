Выдуманному верить: как перекупщики умудряются покупать машины за гроши

Перекупщики — ребята ушлые и, как правило, технически подкованные. Но свои знания они применяют не только для обнаружения реальных проблем с машиной, но и для психологической обработки ее продавца-хозяина — чтобы тот максимально снизил цену.
Мощный инструмент в такой атаке — толщиномер, электронный приборчик для исследования лакокрасочного покрытия. С его помощью можно обнаружить следы кузовного ремонта. Но устройство легко откалибровать и так, что оно будет показывать «толстую шпатлевку» под краской у машины, которая на самом деле ни разу не попадала в ДТП.
Если автомобиль продает не первый его владелец, перекуп с помощью «подкрученного» толщиномера постарается убедить человека, что его ТС якобы побывало в аварии, будучи в руках одного из прежних хозяев. А битая «тачка» — дешевая «тачка»…
Второй гаджет, активно применяемый порой перекупщиками при торге с хозяином автомобиля — электронный сканер. Подключившись с диагностическому разъему автомобиля, можно, например, заведомо неправильно выбрать в меню прибора не тот двигатель. Разумеется, в этом случае на экране устройства вывалится масса ошибок. Или поступают еще проще: перекупщик выводит на монитор ноутбука с работающей программой-сканером заранее припасенный скриншот проверки другого авто — с ошибками, понятное дело. А проблемы с мотором, КП и прочими серьезными узлами и агрегатами — веское основание для уменьшения цены.
Существуют и менее изощренные «аргументы». Так, хитрец-покупатель может провести пальцем по тормозному диску и сокрушенно вздохнуть: мол, он уже тонкий (якобы) и требует практически немедленной замены. Соответственно — надо скидывать цену машины! Но дело в том, что диск — расходник. Как и тормозные колодки, и масло-фильтры, например! Что означает одно: состояние тормозных дисков на цену машины вообще никак влияет. Но на «блондинок» обоих полов такой прием действует.
Не менее «умный» способ сбить цену — обнаружив некую «проблему с мотором». Перекуп откручивает крышку маслозаливной горловины на клапанной крышке и с умным видом изучает ее. Заметим, что если на ней есть эмульсия это признак попадания антифриза в масло — следствие пробитой прокладки блока цилиндров. Но у некоторых совершенно исправных движков на ней со временем появляется небольшой белый налет, никакого отношения к эмульсии не имеющий. Перекупщик же, увидев его, делает большие глаза и объявляет, что мотор чуть ли не при смерти и такую машину он может купить лишь очень дешево и только из огромного снисхождения к ее продавцу.
В арсенале хорошего перекупа имеются и иные приемы «изготовления» несуществующих проблем у машины, которую он намерен купить по дешевке. Все не перечислить. Продавец же должен держать ухо в остро и знать: если у него ТС работает нормально и он уверен в ее безаварийном прошлом, любые новые технические «косяки», внезапно обнаруженные в ней покупателем при осмотре — не более чем фикция и «развод» с целью сбить цену.