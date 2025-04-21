Новая схема: как банкиры с большой дороги разоряют покупателей машин

ЦБ узнал, что сразу несколько банков в России практикуют подмену обычных кредитов микрозаймами. Жертвами этой схемы могут стать и те, кто планирует покупку автомобиля, пришел к выводу портал «АвтоВзгляд».

В неприглядной практике уличил регулятор сразу шесть российских коммерческих банков, включая два системно значимых. ЦБ обнаружил, что в этих организациях при дистанционном оформлении обычные кредиты подменяют микрозаймами от дочерних микрофинансовых организаций (МФО). При этом условия заключения договоров не доводят до сведения граждан или делают это нечетко. Об этом говорится в сообщении Банка России от 17 апреля.

Оно и немудрено: микрозайм в большинстве случаев, как известно, обходится гораздо дороже, чем обычный кредит. Понятно, что это значит, когда учетная ставка ЦБ и так находится на рекордном максимуме в 21%. Условия договора могут стать просто драконовскими. Более того, МФО может подложить и дополнительные «подводные камни», о которые тоже велик шанс разбиться, если информация о них подается, что называется, «мелким шрифтом».

Пойманные за руку финансовые организации сознательно пользуются такой практикой для обхода ограничений ЦБ, сделал вывод «Коммерсант». Однако подобная подмена, как заметили специалисты, которых опросило деловое издание, грубо нарушает права потребителей. Банк России грозит алчным нарушителям штрафными санкциями, юристы дают рекомендации, как избежать «разводки», а если не удалось — попробовать расторгнуть соглашение в досудебном порядке или подавать в суд.

Фото: globallookpress.com

Не будем повторять все советы специалистов, озвученные для незадачливых заемщиков. Заметим другое. Неприглядное поведение крупных коммерческих банков, явно не страдающих от нехватки ликвидности на фоне запредельно высоких ставок, затрагивает, в том числе, сферу автокредитования. В сообщении ЦБ о выявленной недобросовестной практике нет указаний, будто она счастливым образом не касается потребителей, желающих получить сравнительно скромную поддержку для покупки машины.

Ведь на приобретение подержанного ТС небогатому россиянину порой может не хватать буквально 50-100 тыс. рублей. И каждый пытающийся оформить кредит на приобретение «бэушного» авто тоже находится в зоне риска. Это происходит в ситуации, когда российский авторынок без того переживает крайне сложные времена.

Резкое повышение утилизационного сбора и стоимости кредитов уже сделали новые машины недоступными для подавляющего большинства жителей России. А впереди 1 мая, когда повысится утильсбор для ТС, ввозимых из стран ЕАЭС, что вызовет новое удорожание. Далее — ежегодная, вплоть до 2030 года, индексация сбора для всех ввозимых иномарок.

При этом средний возраст эксплуатируемых в стране легковушек успешно перевалил за 15 лет. И в такой ситуации хорошей альтернативой новой машине зачастую может стать недорогая, но сравнительно свежая подержанная. Только вот кому захочется получить в нагрузку к ней запредельно дорогой займ?

Фото: globallookpress.com

Тем временем с экранов телевизоров несется поток рекламных роликов, недвусмысленно указывающих на высокую культурную организацию банковского менеджмента в России. Здесь вам и обещания выдать кредит «под ноль процентов», и призывы к потенциальным заемщикам из уст популярных актеров беззаветно доверять конкретному банку, и даже претензии на отличное знание литературной классики.

Непонятно, до каких пределов могут дорожать автомобили в России. Сейчас популярно мнение, что в существующих условиях рынок вынужденно покинут неконкурентоспособные китайские бренды. Но вряд ли это приведет к снижению цен. В какой мере будут готовы удешевлять свою продукцию оставшиеся «поднебесные» компании — вопрос открытый. Да и сколько будут стоить хотя бы через год популярные российские модели и локализованные китайские, тоже сказать сложно. Ясно одно — они будут еще дороже, чем сейчас. И, стало быть, не станут доступнее.

В этой ситуации поведение банковского сообщества и без микрозаймов выглядит как откровенное издевательство над гражданами. А новая схема в стиле лучших традиций Остапа Бендера, то и дело мелькающего в телерекламе известного банка, вообще за гранью. Что здесь добавить? Остается только порадоваться вместе с Герасимом за очаровашку Му-му, чье чудесное спасение в позапрошлом веке было бы неминуемо при стоимости кредита свыше 30% годовых. Еще бы: это ж не микрозайм!