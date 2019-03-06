Чем опасно движение на машине во время сильного ветра

Конечно, в средней полосе России движущиеся автомобили с дороги сдувает гораздо реже, чем где-нибудь в Луизиане или Флориде. Хотя и у нас при сильном порывистом боковом ветре водителям машин с высоким кузовом следует быть особо осторожными, тем более, если дело происходит на скользкой поверхности. К тому же мировой автопром с каждым годом всячески облегчает конструкцию современного автомобиля, который становится все более уязвимым перед порывистым вихрем.

Реакция на боковой ветер вашей машины будет в первую очередь зависеть от силы потока воздуха, скорости машины, дорожного покрытия, а также массы, формы и габаритов кузова. Не секрет, что чем выше центр тяжести, тем автомобиль менее устойчив, а также чем больше боковая площадь конструкции, тем выше её парусность.