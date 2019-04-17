5 опасностей весенних дорог, о которых забывают даже опытные водители

По идее, исчезновение с асфальта снега и слякоти, увеличение светового дня и прочие весенние приятности делают вождение более безопасным. Однако не все так однозначно, если учесть малоочевидные, но критически значимые факторы.
Многие водители меняют зимнюю резину на летнюю далеко не сразу после наступления устойчиво теплой погоды. Получается, что на машине установлены зимние покрышки, а ее водитель на подсознательном уровне перешел на летнюю манеру вождения — сухой чистый и теплый асфальт располагает.
Между тем, при температуре выше +10 Cº зимние шины начинают сильно проигрывать летним покрышкам по всем статьям. Например, разница в длине тормозного пути при остановке со скорости 100 км/ч может достигать 15—18 метров! Этого достаточно, чтобы устроить тяжелую аварию.
С другой стороны, весной затяжной дождь, переходящий в снег — дело обычное. А ночью вполне может и заморозок ударить, превратив в лед воду на асфальте. В таких условиях тому, кто уже «переобулся» в летние шины, следует соблюдать повышенную осторожность. Впрочем, помнить об этом следует всем и с повышенным вниманием относиться даже к малейшим нюансам в поведении соседей по потоку.
Следует подмечать детали: кто как тормозит, как «стоят в полосе» машины вокруг вас, как разгоняются. Если чувствуешь, что сосед по потоку плохо контролирует свое авто, лучше держаться от него подальше.
Следующий «подводный камень» весенних дорог — водители-«экономисты». То есть те автовладельцы, кто решил не покупать замену изношенной летней резине весной. Они надеются дотянуть на старых летних покрышках до осени, чтобы уже тогда выкинуть их на помойку.
Подобный способ экономии, на самом деле, достаточно распространен. Но иной раз именно из-за него машина на свежеустановленной полулысой резине «успешно» попадает в ДТП на влажной после весеннего дождичка дороге.
Помимо этого, весной на дорогах появляется масса новых участников движения: мотоциклисты, велосипедисты, сумасшедшие на электросамокатах и гироскутерах. И все они норовят попасть под колеса вашей машины. Многие из них за зиму растеряли навыки перемещения в потоке. А часть из них, особенно это касается «электросамокатчиков» и «гироскутерщиков», вообще никогда их не имели и не будут иметь, пока не попадут в ДТП.
Еще одна неприятность, которую обязательно нужно учитывать весной — автомобилисты-подснежники. Раньше это были преимущественно пенсионеры-дачники, весенними выходными плетущиеся по шоссе из города. Сейчас в ту же категорию попадают представители всех возрастных и социальных групп на совершенно разного класса и цены машинах, которые пережидали зиму, опасаясь попасть в аварию.
И по весне, окончательно растеряв за полгода пешей жизни и так невразумительные навыки езды за рулем, они выползают на дороги, становясь зачинщиками пробок, ДТП, вызывая раздражение соседей по потоку.