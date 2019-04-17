5 опасностей весенних дорог, о которых забывают даже опытные водители

Многие водители меняют зимнюю резину на летнюю далеко не сразу после наступления устойчиво теплой погоды. Получается, что на машине установлены зимние покрышки, а ее водитель на подсознательном уровне перешел на летнюю манеру вождения — сухой чистый и теплый асфальт располагает.

Между тем, при температуре выше +10 Cº зимние шины начинают сильно проигрывать летним покрышкам по всем статьям. Например, разница в длине тормозного пути при остановке со скорости 100 км/ч может достигать 15—18 метров! Этого достаточно, чтобы устроить тяжелую аварию.

С другой стороны, весной затяжной дождь, переходящий в снег — дело обычное. А ночью вполне может и заморозок ударить, превратив в лед воду на асфальте. В таких условиях тому, кто уже «переобулся» в летние шины, следует соблюдать повышенную осторожность. Впрочем, помнить об этом следует всем и с повышенным вниманием относиться даже к малейшим нюансам в поведении соседей по потоку.