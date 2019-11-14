7 ситуаций, когда коробку «автомат» необходимо перевести в ручной режим

Да, инженеры не зря оставили для «автоматов» возможность переключаться в ручном режиме. И оказывается, многие автомобилисты даже не догадываются, для чего. А между тем, ситуации, когда автоматической трансмиссии, как воздух необходим ручной режим переключения, возникают на дорогах каждый день.
При скоростных обгонах
Например, ручной режим переключения нужен для того, чтобы скоростные обгоны на трассе совершать быстрее. Оценили ситуацию впереди, сбросили пару передач вниз и ваш автомобиль готов к обгону — обороты двигателя находятся в максимально рабочем диапазоне, крутящего момента — хоть отбавляй, а педаль газа чувствительна к малейшему прикосновению. И никаких вам секундных пауз «автомата» на раздумье.
Когда выезжаешь с второстепенной дороги
Порой, выезжая с второстепенной дороги на оживленную трассу крайне необходимо совершить этот маневр очень быстро. И задержка на старте (хоть с места, хоть когда подъезжаешь к перекрестку ходом) может быть критичной. В этой ситуации вклиниться в небольшой просвет между идущими нескончаемым потоком автомобилями так же поможет ручной режим переключения передач.
При движении по сложным дорожным покрытиям
«Автомат» — агрегат подневольный, чьи алгоритмы работы просчитывает электроника. И при движении по песку, снегу или при спуске с горы она может сыграть с водителем злую шутку, подобрав не правильно передачу или вовсе переключив ее в самый не подходящий момент. Ручной же режим работы трансмиссии позволяет ограничить коробку от ненужных в данный момент переключений и удерживать двигатель в рабочем диапазоне оборотов, чтобы водитель мог ехать по сложным грунтам или поверхностям на ровном газу, и не закопаться.
На льду
Гололедица — тоже спутница ручного режима автоматической коробки. Трогаться с пробуксовкой на первой передаче в горку на нешипованной резине — то еще удовольствие. А вот переключившись в ручной режим, и выбрав вторую передачу, задача облегчается в разы. Автомобиль аккуратно трогается с места и далее легко забирается в горку. В некоторых трансмиссиях для этого есть даже специальная кнопка со снежинкой, нажав которую водитель дает команду «автомату» исключить старт с первой передачи.
Затяжные подъемы
Затяжные подъемы, особенно когда впереди идет вереница фур, тоже испытание для автомобилистов и техники. Работая в автоматическом режиме, коробка может путаться и прыгать с передачи на передачу, в поисках оптимальных условий работы. В результате двигатель то громко урчит, то в неподходящий момент теряет тягу. Но в ручном режиме всего этого можно легко избежать — выбрал подходящую передачу, и кати себе, имея под педалью газа запас тяги.
Пробки
Пробки то едут, то стопорятся, то снова начинают двигаться, позволяя немного разогнаться. В таком рваном режиме «автомат» тоже работает рвано, переключаясь с первой на вторую передачу, когда уже пора тормозить. Как следствие, повышенный износ агрегата и не комфортная езда. Поэтому, выбрав первую или вторую передачу и зафиксировав ее в ручном режиме, вы не только избавляете себя от лишней дерготни, но и трансмиссию от преждевременного износа.
Для любителей спортивной езды
Ну и, конечно же, ручной режим переключения передач в «автомате» нужен тем, кто любит ездить с ветерком. Подходя к крутому повороту, как правило, водители спорткаров понижают передачу, нагружая передок автомобиля и поднимая обороты двигателя, чтобы на выходе из виража иметь максимальное сцепление с дорогой и мощность. И это правило, кстати, ничто не мешает применять в жизни на гражданском автомобиле. Разумеется, подходя к процессу с умом.