7 ситуаций, когда коробку «автомат» необходимо перевести в ручной режим

Да, инженеры не зря оставили для «автоматов» возможность переключаться в ручном режиме. И оказывается, многие автомобилисты даже не догадываются, для чего. А между тем, ситуации, когда автоматической трансмиссии, как воздух необходим ручной режим переключения, возникают на дорогах каждый день.

При скоростных обгонах

Например, ручной режим переключения нужен для того, чтобы скоростные обгоны на трассе совершать быстрее. Оценили ситуацию впереди, сбросили пару передач вниз и ваш автомобиль готов к обгону — обороты двигателя находятся в максимально рабочем диапазоне, крутящего момента — хоть отбавляй, а педаль газа чувствительна к малейшему прикосновению. И никаких вам секундных пауз «автомата» на раздумье.

Когда выезжаешь с второстепенной дороги

Порой, выезжая с второстепенной дороги на оживленную трассу крайне необходимо совершить этот маневр очень быстро. И задержка на старте (хоть с места, хоть когда подъезжаешь к перекрестку ходом) может быть критичной. В этой ситуации вклиниться в небольшой просвет между идущими нескончаемым потоком автомобилями так же поможет ручной режим переключения передач.