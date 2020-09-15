Самая частая причина хруста и щелчков в подвеске авто, о которой мало кто знает

Со временем каждый автомобиль начинает требовать внимания. Просто в России «беспроблемный» промежуток владения пролетает намного быстрее. Нет, секундная и минутная стрелка бежит везде с одинаковой скоростью, а в скором выходе из строя того или иного агрегата принято винить климат и разбитые дороги.
Действительно, на наших направлениях даже железо расшатывается да разваливается намного быстрее, чем в Европе или Северной Америке. Чего уж говорить про пластик и резину. Впрочем, причина, увы, не только в ямах и колдобинах: уровень сервиса и мастеров в России настолько низкий, что найдя «своего механика» россиянин старается выбирать новый автомобиль исходя из его, а не своих предпочтений.
Однако «дядю Васю» нашли не все: новую машину русский человек часто гоняет в тот дилерский центр, где приобрел, а после окончания срока гарантии обычно переключается на гаражи и СТО рядом с домом. Чаще всего, это мастерские, где занимаются всеми брендами и моделями. И тут начинается сущее веселье: здесь не дотянули, тут не промазали, здесь не шприцевали, масло из бочки, смазки — из банки.
Инструмент, естественно, стандартный и самый дешевый. Никакой специфики. Как и специального дилерского ПО, собственно. Но самое печальное — это отсутствие у механиков знаний по конкретной модели. Ну откуда ему знать, что здесь должна быть медная шайба, а тут — резиновая прокладка. Не может же он сидеть на форумах перед тем, как преступить к ремонту автомобиля!
В трех случая из четырех, хрусты и щелчки в подвеске связаны вышеописанным фактором: нарушен регламент замены тяг, шаровых и прочих элементов. Самый же «выдающийся» случай — это незакрученный рычаг: подлезть к болту иногда бывает сложно, нужно снимать некоторые детали, а сам крепеж уже «слизан». Поэтому недобросовестные или просто усталые механики не дотягивают гайку, оставляя небольшой «ход». Буквально пять миллиметров.
В результате в момент поворота руля раздается чудовищный щелчок — рычаг под нагрузкой сдвигается по резьбе — и автовладелец начинает искать в магазинах сначала новые шаровые, потом новые сайлетблоки, рычаги и далее по списку вплоть до рулевой рейки. Не затянутый болт может стоить десятки тысяч рублей!
Более того: увидеть такую недоработку может либо сверхъопытный «механ», либо человек вообще без опыта ремонта. Обычно глаза у мастеров «замылены» до такой степени, что они пропускают подобные недочеты, сразу начиная работать по методичке «от дешевого к дорогому, пока не пройдет». А звук не уходит.
Последствия же незакрученного рычага представить себе не сложно: однажды гайка отпадет, а машина потеряет управление. Поэтому перед тем, как броситься в объятия очередного СТО, стоит самостоятельно заехать на эстакаду и своими глазами спокойно осмотреть подвеску. Вполне возможно, что истинную причину назойливого звука можно решить с помощью собственных рук и хорошего гаечного ключа.