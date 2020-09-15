Самая частая причина хруста и щелчков в подвеске авто, о которой мало кто знает

Со временем каждый автомобиль начинает требовать внимания. Просто в России «беспроблемный» промежуток владения пролетает намного быстрее. Нет, секундная и минутная стрелка бежит везде с одинаковой скоростью, а в скором выходе из строя того или иного агрегата принято винить климат и разбитые дороги.

Действительно, на наших направлениях даже железо расшатывается да разваливается намного быстрее, чем в Европе или Северной Америке. Чего уж говорить про пластик и резину. Впрочем, причина, увы, не только в ямах и колдобинах: уровень сервиса и мастеров в России настолько низкий, что найдя «своего механика» россиянин старается выбирать новый автомобиль исходя из его, а не своих предпочтений.

Однако «дядю Васю» нашли не все: новую машину русский человек часто гоняет в тот дилерский центр, где приобрел, а после окончания срока гарантии обычно переключается на гаражи и СТО рядом с домом. Чаще всего, это мастерские, где занимаются всеми брендами и моделями. И тут начинается сущее веселье: здесь не дотянули, тут не промазали, здесь не шприцевали, масло из бочки, смазки — из банки.

Инструмент, естественно, стандартный и самый дешевый. Никакой специфики. Как и специального дилерского ПО, собственно. Но самое печальное — это отсутствие у механиков знаний по конкретной модели. Ну откуда ему знать, что здесь должна быть медная шайба, а тут — резиновая прокладка. Не может же он сидеть на форумах перед тем, как преступить к ремонту автомобиля!