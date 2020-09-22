Как долго можно ездить с грыжей на колесе

Русская дорога издревле была одной из главных проблем Большой страны. Победить ее не смогли ни годы пятилеток, ни «лихие девяностые», ни «богатые двухтысячные». Есть ощущение, что искоренить эту боль сможет лишь летающий автомобиль, который, впрочем, на взлете все равно попадет в яму и повредит шасси. Оптимизм болельщиков «автопилота» в России так же не совсем очевиден: настроить электронику, чтобы она не только держалась полосы, но и объезжала колдобины, не способен даже Илон Маск. Это вам не в космос летать, тут думать надо. Думать и отчаянно рулить.
Но даже самые опытные водители иногда дают слабину: «зевнул», не успел среагировать или просто отвлекся — получите, распишитесь. У нас тут максимализм, знаете ли: каждая кочка — гора, каждая яма — впадина! Железо-то может и выдержать удар, а вот на резину надежды не много, далеко не все покрышки имеют усиленную боковину. Да чего там, множество отечественных водителей выбирает китайскую резину, которая «точно такая же, только другая и дешевле». Картинка-то та же, а вот состав и технологии — с учетом цены.
Мы выбираем глазами, а вся суть колеса скрыта внутри: в составе, в качестве и количестве материалов. Сэкономил производитель на внутреннем текстильном слое, который заставляет «круглую» держать форму, поставил дешевый корд или нарушил технологию — водитель будет страдать на каждой неровности. А их, неровностей разного рода, у нас куда больше, чем баррелей нефти и сотрудников Росгвардии вместе взятых.
Часто получают «шишки» те, кто любит машину перегрузить. Автопроизводители пытаются писать в мануалах максимальную нагрузку на ось, на колесо. Вторят им и «шинники». Но кто же устоит от возможности забить свой авто «до отвала» и вывезти все разом, особенно если на дворе май, а гараж уже ломится от зимних накоплений.
Еще одна частая причина появления грыжи — предельный износ шины. Особенно часто с таким «симптомом» сталкиваются те водители, которые любят ездить на спущенных колесах. Даже качественная и дорогая резина от такой эксплуатации изнашивается намного быстрее. Впрочем, даже верное давление не спасет, если колесо «искатано» до торчащих ниток.
Во время «преодоления препятствия в лоб» давление в покрышке резко возрастает — она ведь сжимается — и нити лопаются. Появляется «шишка», которая со временем только увеличивается, причем происходит это невероятно быстро. Такое колесо уже не может противостоять дороге, помноженной на вес автомобиля и скорость. Следующий пункт — взрыв. А это потеря управляемости, непрогнозируемое поведение автомобиля и высокая вероятность ДТП. Особенно, если речь идет про колеса ведущей оси: при разрыве колеса на высокой скорости автомобиль выдаст кульбит, с которым не справится и Михаэль Шумахер.
Покрышку нужно немедленно заменить. Но что делать, если запаски нет? Вызвать эвакуатор по карману не каждому, а трос не поможет. Очень аккуратно, с включенной аварийной сигнализацией нужно доехать до ближайшего шиномонтажа, где лучше купить подержанную шину нужной размерности. На сервисе, конечно, могут предложить восстановление, но сделать это может только очень опытный мастер при очень узком круге условий: повреждение небольшое, заметили его вовремя, находится оно в удобном месте. Впрочем, все эти действия будут временными.
Отремонтировать грыжу нельзя, «пострадавшую» следует сразу отправить в утилизацию: ни один честный мастер не даст гарантию, что грыжа перестанет расти или не появится вновь на том же самом месте. Ведь баллон уже поврежден. Поэтому при появлении грыжи любого размера следует немедленно озаботиться не только покупкой нового колеса, но и внимательно осмотреть оставшиеся на автомобиле.