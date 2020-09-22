Как долго можно ездить с грыжей на колесе

Русская дорога издревле была одной из главных проблем Большой страны. Победить ее не смогли ни годы пятилеток, ни «лихие девяностые», ни «богатые двухтысячные». Есть ощущение, что искоренить эту боль сможет лишь летающий автомобиль, который, впрочем, на взлете все равно попадет в яму и повредит шасси. Оптимизм болельщиков «автопилота» в России так же не совсем очевиден: настроить электронику, чтобы она не только держалась полосы, но и объезжала колдобины, не способен даже Илон Маск. Это вам не в космос летать, тут думать надо. Думать и отчаянно рулить.

Но даже самые опытные водители иногда дают слабину: «зевнул», не успел среагировать или просто отвлекся — получите, распишитесь. У нас тут максимализм, знаете ли: каждая кочка — гора, каждая яма — впадина! Железо-то может и выдержать удар, а вот на резину надежды не много, далеко не все покрышки имеют усиленную боковину. Да чего там, множество отечественных водителей выбирает китайскую резину, которая «точно такая же, только другая и дешевле». Картинка-то та же, а вот состав и технологии — с учетом цены.