Опасности глубокой осени, о которых не знают многие водители

Главное правило на осенне-зимний период для водителей всех мастей и уровней — не расслабляться. Помните, что усыпляющее бдительность лето с сухим асфальтом и надежным держаком на дороге — закончилось. И сейчас важно, чтобы все те, кто не собирается ставить свой автомобиль на зимовку в гараж, вспомнили об опасностях, которые подстерегают их в этот сложный сезон на дорогах.

Ничего не вижу, ничего не слышу

Чем ближе к зиме, тем сложнее становиться дорожная обстановка. Солнце не только не греет, но и торопится упасть за горизонт, погружая мир вокруг нас в кромешную тьму. И это первое, что необходимо учитывать водителям.

Видимость осенью существенно падает. Черное небо, черный асфальт, неосвещенные трассы и улицы городов, слепящие глаза фары встречных машин, постоянные осадки… Благодаря всем этим факторам водители плохо воспринимают границы проезжей части и, что еще хуже, им становится гораздо сложнее заметить пешехода. Поэтому как бы того не хотелось, но скорость движения необходимо снизить. Равно как и прекратить общение с гаджетами, которые и летом-то портят статистику ГИБДД. К тому же почаще нужно протирать стекла: особенно в тех зонах, до которых не дотягиваются «дворники».