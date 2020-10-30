Опасности глубокой осени, о которых не знают многие водители

Главное правило на осенне-зимний период для водителей всех мастей и уровней — не расслабляться. Помните, что усыпляющее бдительность лето с сухим асфальтом и надежным держаком на дороге — закончилось. И сейчас важно, чтобы все те, кто не собирается ставить свой автомобиль на зимовку в гараж, вспомнили об опасностях, которые подстерегают их в этот сложный сезон на дорогах.
Ничего не вижу, ничего не слышу
Чем ближе к зиме, тем сложнее становиться дорожная обстановка. Солнце не только не греет, но и торопится упасть за горизонт, погружая мир вокруг нас в кромешную тьму. И это первое, что необходимо учитывать водителям.
Видимость осенью существенно падает. Черное небо, черный асфальт, неосвещенные трассы и улицы городов, слепящие глаза фары встречных машин, постоянные осадки… Благодаря всем этим факторам водители плохо воспринимают границы проезжей части и, что еще хуже, им становится гораздо сложнее заметить пешехода. Поэтому как бы того не хотелось, но скорость движения необходимо снизить. Равно как и прекратить общение с гаджетами, которые и летом-то портят статистику ГИБДД. К тому же почаще нужно протирать стекла: особенно в тех зонах, до которых не дотягиваются «дворники».
Листья желтые над городом кружатся
Осень — одно из красивейших времен года. Но она же и самая коварная. Если падающие с деревьев разноцветные листья в парке — радость для детей и фотографов, то для водителей это очередной повод собраться и повысить уровень своего внимания. Мокрые листья лишают колеса автомобиля сцепления с асфальтом, существенно увеличивая тормозной путь. А при отсутствии опыта или по невнимательности машину по листьям и вовсе легко пустить в занос. А дальше — как повезет. По этим же причинам опасаться нужно и луж, которых осенью превеликое множество.
По льду, как по маслу
Экватор осени позади, а значит и температурные перепады случаются все чаще. Если днем столбик термометра еще в плюсовой зоне, то по ночам и утром случаются заморозки. А поскольку многие водители до последнего тянут со сменой резины, ошибочно полагая, что чем позже они ее поменяют, тем лучше сохранятся шипы, то есть опасность однажды попросту улететь в кювет.
Особенно коварны тенистые повороты дорог, где асфальт может сохраняться обледенелым целый день. Помните, что шины с летних на зимние нужно менять, когда столбик термометра уже не поднимается выше +7 градусов. И даже если будет теплеть, то это ненадолго.
Осторожно: дети
Если летом ваши маршруты пролегали мимо учебных заведений, то сейчас, если вы не сделали этого в сентябре, лучше поискать объезды. Несмотря на призывы ГИБДД носить яркую светоотражающую одежду, многие дети ходят в черных куртках, будто специально маскируясь. К тому же, сами же «гаишники» расслабли их, крича на всех углах, что кто на «зебре», тот и прав. Вот и бегут ребятя, не глядя по сторонам, под колеса несчастных водителей. Разумеется, в этой ситуации есть и родительский недогляд. Но, увы, автомобиль по закону является средством повышенной опасности. А значит, основной спрос с того, кто им управляет.
Аккумулятор — наше все
И, конечно же, не забудьте проверить аккумуляторную батарею и генератор. Вы ведь не забываете достать зимние вещи из шкафа? Морозы наступят незаметно. И если у автомобиля есть проблемы с бортовым электропитанием, то при первых же заморозках они проявят себя во всей красе.
Будьте бдительны. Меняйте шины (уже можно). Откладывайте в сторону телефоны. Настройте или почистите фары. И смена сезонов пройдет для вас и вашего автомобиля более гладко, чем у тех, кто делает все в последний момент.