Как завести машину «с толкача» одному

Толкать автомобиль толпой иногда лучше, чем «прикуривать». Ведь неграмотно подключив провода, можно спалить его проводку и электронные схемы. Но «оживить» машину «c толкача» получится, только если трансмиссия у нее механическая.
В таком случае, если впереди есть небольшое свободное место, водитель может самостоятельно толкнуть свое транспортное средство. Нужно лишь включить «нейтраль», выйти из салона и упереться в переднюю стойку. Этого будет вполне достаточно, чтобы сдвинуть автомобиль массой чуть более тонны.
Когда машина наберет скорость, водитель должен заскочить в салон, включить вторую передачу и отпустить сцепление. Обычно набранной кинетической энергии хватает, чтобы коленвал несколько раз провернулся. Это вызывает вспышки в цилиндрах и двигатель начинает «схватывать». Чтобы он не заглох, нужно легко нажать газ.
Но если парковка слишком узкая и толкать машину просто некуда, можно применить еще одни дедовский метод. Для него потребуется достать из багажника штатный домкрат и буксировочный трос, либо широкую джипперскую стропу.
Алгоритм действий прост: машину поднимают на домкрате так, чтобы вывесить одно из ведущих колес. Если автомобиль переднеприводный — то переднее левое, а если заднеприводный, то поддомкрачивают корму. Затем на колесо (точнее, на шину) наматывают трос, включают зажигание и втыкают третью передачу. После этого можно приступать к запуску.
Водитель дергает трос, чтобы раскрутить колесо по ходу движения. Обычно усилия бывает достаточно, чтобы провернуть коленвал. Если система зажигания исправна, последуют первые вспышки и мотор заработает. При этом ведущее колесо начнет вращаться, а ведь на нем закреплен трос! Поэтому нужно быстро перевести рычаг трансмиссии в «нейтраль». Затем можно снимать машину с домкрата, подождать, пока аккумулятор зарядится, и ехать по делам.
Напомним, что эти способы актуальны лишь для «механической» машины, а для «автомата» они не подойдут. Обладателям «двухпедальных» автомобилей придется ждать соседа с проводами прикуривателя, либо вызывать техпомощь.