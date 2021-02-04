Как завести машину «с толкача» одному

Толкать автомобиль толпой иногда лучше, чем «прикуривать». Ведь неграмотно подключив провода, можно спалить его проводку и электронные схемы. Но «оживить» машину «c толкача» получится, только если трансмиссия у нее механическая.

В таком случае, если впереди есть небольшое свободное место, водитель может самостоятельно толкнуть свое транспортное средство. Нужно лишь включить «нейтраль», выйти из салона и упереться в переднюю стойку. Этого будет вполне достаточно, чтобы сдвинуть автомобиль массой чуть более тонны.

Когда машина наберет скорость, водитель должен заскочить в салон, включить вторую передачу и отпустить сцепление. Обычно набранной кинетической энергии хватает, чтобы коленвал несколько раз провернулся. Это вызывает вспышки в цилиндрах и двигатель начинает «схватывать». Чтобы он не заглох, нужно легко нажать газ.

Но если парковка слишком узкая и толкать машину просто некуда, можно применить еще одни дедовский метод. Для него потребуется достать из багажника штатный домкрат и буксировочный трос, либо широкую джипперскую стропу.