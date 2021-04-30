Как правильно возить в машине рассаду и другой дачный скарб

Разумеется, у настоящего дачника очень (очень!) много вещей. Их логичнее распределить по большим дорожным сумкам: одежду — к одежде, продукты — к продуктам. Это удобнее, чем десяток мелких пакетов. Сначала рекомендуем укладывать тяжелую поклажу, затем — крупную, а в конце — расталкивать мелочевку так, чтобы она поддерживала те самые тяжелые и крупные вещи, вставая враспор между ними и стенками багажника.

Естественно, перед начало сезона многие хотят захватить на фазенду стройматериалы: листочек поликарбоната, «палочку» соснового бруса… Но следует помнить — чтобы возить листовые материалы (фанера, поликарбонат и т. д.), нужна определенная привычка. На крыше листы работают как самое настоящее крыло, ухудшая управляемость автомобиля. Ну, и улететь или лопнуть они тоже могут!