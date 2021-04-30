Как правильно возить в машине рассаду и другой дачный скарб

Разумеется, у настоящего дачника очень (очень!) много вещей. Их логичнее распределить по большим дорожным сумкам: одежду — к одежде, продукты — к продуктам. Это удобнее, чем десяток мелких пакетов. Сначала рекомендуем укладывать тяжелую поклажу, затем — крупную, а в конце — расталкивать мелочевку так, чтобы она поддерживала те самые тяжелые и крупные вещи, вставая враспор между ними и стенками багажника.
Естественно, перед начало сезона многие хотят захватить на фазенду стройматериалы: листочек поликарбоната, «палочку» соснового бруса… Но следует помнить — чтобы возить листовые материалы (фанера, поликарбонат и т. д.), нужна определенная привычка. На крыше листы работают как самое настоящее крыло, ухудшая управляемость автомобиля. Ну, и улететь или лопнуть они тоже могут!
С длинномерами — своя наука. Скажем, вышеупомянутые деревянные бруски и стальные трубы, чтобы они «не уехали», важно как следует закрепить. Еще одна хитрость — в массе груза, ведь даже трехметровая «палочка» сороковой доски весит 10 килограммов. А значит, на рейлинги можно грузить всего 5—6 таких. Та же история и с металлопрофилем: двухметровая труба диаметром 76 мм и толщиной 3,5 мм «вытягивает» аж на 13 кг.
И продолжая тему длинных грузов. С ними надо быть чрезвычайно аккуратными, послкольку они могут создать огромный момент инерции, что будет попеременно вдавливать и вырывать стойки рейлингов. И чем выше скорость и хуже дорога, тем больше шансов, что на крыше останутся вмятины. Увы, но каждую весну мастера-кузовщики буквально пачками встречают таких дачников, которые попытались увезти «все и сразу».
И, наконец, о главном — о рассаде. Если вы везете ростки помидор, огурцов и других овощей, не распихивайте их по остаточному принципу, а в самом начале погрузки продумайте, где и как лучше всего разместить «зеленый груз». Перед этим горшки и стаканы надо заранее расставить по коробкам, чтобы они не только уместились максимально плотно, но и влезали туда целиком, с листьями и корнями. Сами коробки должны быть четко зафиксированы — их нужно прижать другими вещами.
Рассаду перед доставкой на дачу будет полезно не поливать пару дней. Да, она немного подвянет, но это даже хорошо, ведь после обильного полива растения становятся особенно хрупкими! При этом старайтесь не оставлять зелень на солнцепёке: то есть посещение торгового центра на 2—3 часа лучше отложить до другой поездки. Иначе то, во что вы вкладывали свой труд на протяжении последних месяцев, просто погибнет от жары.