Закипел в «пробке»: как сделать хомут на шланг из подручных средств

Пар столбом из всех щелей, истерика на приборной панели и стойкий запах антифриза в салоне. Приехали! Пятничная пробка на дачу станет еще длиннее, ведь мотор «закипел». Теперь надо его грамотно остудить, добавить в бачок хоть чего-нибудь, что может заменить оросившую асфальт ОЖ, и только потом добираться до фазенды.

Есть и еще одна маленькая незадача: шланг системы охлаждения, слетая и лопаясь, отправил в неизведанную даль хомут, что держал его на месте долгие годы. В запасе такого, конечно же, не будет, до ближайшего магазина — три локтя по карте, а соседи по потоку смотрят с агрессией и отвращением — токсично, не подходить!

Карты помощи на дороге, эвакуаторы и прочие сервисы доступны не всем, так что предстоит успокоиться и засучить рукава: проблема есть, но она решаема. Портал «АвтоВзгляд» неоднократно рассказывал о том, как правильно остудить закипевший двигатель, а воды можно набрать из лужи, попросить в любом доме или налить питьевой. Главное — доехать, а не бантики.