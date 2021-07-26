Закипел в «пробке»: как сделать хомут на шланг из подручных средств

Пар столбом из всех щелей, истерика на приборной панели и стойкий запах антифриза в салоне. Приехали! Пятничная пробка на дачу станет еще длиннее, ведь мотор «закипел». Теперь надо его грамотно остудить, добавить в бачок хоть чего-нибудь, что может заменить оросившую асфальт ОЖ, и только потом добираться до фазенды.
Есть и еще одна маленькая незадача: шланг системы охлаждения, слетая и лопаясь, отправил в неизведанную даль хомут, что держал его на месте долгие годы. В запасе такого, конечно же, не будет, до ближайшего магазина — три локтя по карте, а соседи по потоку смотрят с агрессией и отвращением — токсично, не подходить!
Карты помощи на дороге, эвакуаторы и прочие сервисы доступны не всем, так что предстоит успокоиться и засучить рукава: проблема есть, но она решаема. Портал «АвтоВзгляд» неоднократно рассказывал о том, как правильно остудить закипевший двигатель, а воды можно набрать из лужи, попросить в любом доме или налить питьевой. Главное — доехать, а не бантики.
С хомутом дела обстоят несколько сложнее: если попытки его отыскать под капотом и под автомобилем успехом не увенчались, то придется «городить огород». Для этого потребуется кусок проволоки — на обочине, в багажнике или в бардачке он точно найдется, на худой конец можно и зарядку от телефона пустить в дело.
Чтобы сделать из обрезка «жилы» хомут, который не «добьет» и без того потрепанный шланг, нужно применить старую советскую хитрость: на двух концах проволочки делаем петли, продеваем в них шланг и выставляем рядом. Два кольца, соединенные между собой, все верно. В соединение вставляем гвоздь, пруток, отвертку — все что под руку попадется — и начинаем медленно затягивать. Наша задача не только зафиксировать шланг на месте, но и не передавить его. Тут совет только один — выбирать затяжку глазами.
Как показывает практика, такое крепление может прослужить годами, однако стоит помнить, что «кипение» мотора — сигнал о неисправности системы охлаждения. Скорее всего, радиатор забит грязью как снаружи, так и внутри, охлаждающая жидкость давно превратилась в «компот», а датчик вентилятора в тандеме с термостатом свое отжили. Иногда удается обойтись одной только мойкой «охладителя» — воду из него все равно нужно будет слить, а там уж и до комплексной чистки не далеко. Но зачастую грязный радиатор — лишь вершина айсберга. Чем старше автомобиль, тем больше он требует ласки и смазки.