Почему современные моторы медленно прогревают салон, и как это исправить

На самом деле «медленный прогрев» современным агрегатам обеспечил технический прогресс. Многие еще помнят из школьного курса физики, что максимально возможный КПД бензинового мотора равен 25%, а дизельного — 40%. То есть, «бензинка» превращает в движение 25% тепла от сгорания топлива, а дизель — 40%. Но не стоит забывать, что типичный двигатель внутреннего сгорания, выпущенный, скажем, 25 лет назад, реальным КПД в 25% похвастаться не мог. Дай Бог, чтобы там 20% набиралось. С тех пор инженеры-мотористы много чего внедрили нового в конструкцию «типичного двигателя».

В современном мире, помешанном на экономичности, некоторые автопроизводители уже сумели достичь рекордного КПД бензинового мотора — на уровне 37—38%. Правда, им для этого пришлось повысить степень сжатия свыше 13, а сам движок заставить работать по так называемому циклу Аткинсона. Но тем не менее: чем выше КПД мотора, тем меньше он вырабатывает лишнего тепла и тем меньше от него можно забрать его для обогрева салона.

С дизелями все еще печальнее — с точки зрения обогрева пассажиров. Современные моторы, потребляющие «тяжелое топливо», могут похвастаться КПД на уровне уже 50%. Погреться от такого движка еще проблематичнее.