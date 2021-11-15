Почему современные моторы медленно прогревают салон, и как это исправить

На самом деле «медленный прогрев» современным агрегатам обеспечил технический прогресс. Многие еще помнят из школьного курса физики, что максимально возможный КПД бензинового мотора равен 25%, а дизельного — 40%. То есть, «бензинка» превращает в движение 25% тепла от сгорания топлива, а дизель — 40%. Но не стоит забывать, что типичный двигатель внутреннего сгорания, выпущенный, скажем, 25 лет назад, реальным КПД в 25% похвастаться не мог. Дай Бог, чтобы там 20% набиралось. С тех пор инженеры-мотористы много чего внедрили нового в конструкцию «типичного двигателя».
В современном мире, помешанном на экономичности, некоторые автопроизводители уже сумели достичь рекордного КПД бензинового мотора — на уровне 37—38%. Правда, им для этого пришлось повысить степень сжатия свыше 13, а сам движок заставить работать по так называемому циклу Аткинсона. Но тем не менее: чем выше КПД мотора, тем меньше он вырабатывает лишнего тепла и тем меньше от него можно забрать его для обогрева салона.
С дизелями все еще печальнее — с точки зрения обогрева пассажиров. Современные моторы, потребляющие «тяжелое топливо», могут похвастаться КПД на уровне уже 50%. Погреться от такого движка еще проблематичнее.
У медленного прогрева современных моторов есть еще один аспект. Автопроизводители ставят в большинство своих моделей не атмосферные бензиновые двигатели как раньше, а турбированные. Это позволяет сокращать рабочий объем агрегата при увеличении его мощности и момента. При этом объемы салонов автомобилей с каждым поколением все растут и растут. Литровый моторчик мощностью 150 л. с. сейчас никого удивит.
И получается: мы морозным утром на стоянке пытаемся прогреть просторный салон (например среднеразмерного кроссовера) теплом, идущим от малюсенького движка с цилиндрами объемом «с наперсток». Естественно, что прогреваться мы будем долго и упорно! Тем более, что с КПД двигателя у нас сейчас все на высшем уровне.
Вот и получается, что для более-менее ускоренного прогрева, водителю придется принудительно, педалью газа, повышать обороты двигателя — примерно до 2000 оборотов в минуту. Или если проблемы мировой экологии его уж чересчур сильно тревожат, сразу после запуска двигателя уезжать со стоянки. Ресурс движка такие манеры сокращают изрядно, зато тепло в салон придет раньше. Да и Грета Тунберг будет меньше ныть…