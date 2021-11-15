Почему современные моторы медленно прогревают салон, и как это исправить

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В холодное время года, как обычно, перед многими автовладельцами в полный рост встает необходимость заводить заледеневшую машину, а потом терпеть холод, пока она соизволит прогреться. При этом пожилые автомобилисты сетуют на то, что, мол, «раньше грелись быстрее». Почему это действительно так, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

На самом деле «медленный прогрев» современным агрегатам обеспечил технический прогресс. Многие еще помнят из школьного курса физики, что максимально возможный КПД бензинового мотора равен 25%, а дизельного — 40%. То есть, «бензинка» превращает в движение 25% тепла от сгорания топлива, а дизель — 40%. Но не стоит забывать, что типичный двигатель внутреннего сгорания, выпущенный, скажем, 25 лет назад, реальным КПД в 25% похвастаться не мог. Дай Бог, чтобы там 20% набиралось. С тех пор инженеры-мотористы много чего внедрили нового в конструкцию «типичного двигателя».

В современном мире, помешанном на экономичности, некоторые автопроизводители уже сумели достичь рекордного КПД бензинового мотора — на уровне 37—38%. Правда, им для этого пришлось повысить степень сжатия свыше 13, а сам движок заставить работать по так называемому циклу Аткинсона. Но тем не менее: чем выше КПД мотора, тем меньше он вырабатывает лишнего тепла и тем меньше от него можно забрать его для обогрева салона.

С дизелями все еще печальнее — с точки зрения обогрева пассажиров. Современные моторы, потребляющие «тяжелое топливо», могут похвастаться КПД на уровне уже 50%. Погреться от такого движка еще проблематичнее.

фото: соцсети

У медленного прогрева современных моторов есть еще один аспект. Автопроизводители ставят в большинство своих моделей не атмосферные бензиновые двигатели как раньше, а турбированные. Это позволяет сокращать рабочий объем агрегата при увеличении его мощности и момента. При этом объемы салонов автомобилей с каждым поколением все растут и растут. Литровый моторчик мощностью 150 л. с. сейчас никого удивит.

И получается: мы морозным утром на стоянке пытаемся прогреть просторный салон (например среднеразмерного кроссовера) теплом, идущим от малюсенького движка с цилиндрами объемом «с наперсток». Естественно, что прогреваться мы будем долго и упорно! Тем более, что с КПД двигателя у нас сейчас все на высшем уровне.

Вот и получается, что для более-менее ускоренного прогрева, водителю придется принудительно, педалью газа, повышать обороты двигателя — примерно до 2000 оборотов в минуту. Или если проблемы мировой экологии его уж чересчур сильно тревожат, сразу после запуска двигателя уезжать со стоянки. Ресурс движка такие манеры сокращают изрядно, зато тепло в салон придет раньше. Да и Грета Тунберг будет меньше ныть…

двигатель, мототехника
15 ноября 2021
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