Как на глаз быстро определить опасный участок на зимней трассе

Автомобиль плотно вошел в нашу жизнь, что представить себя вне комфортного, умного и быстрого куска железа довольно сложно. И особенно в зимний период, когда до работы или на отдых хочется ехать в тепле и не на общественном транспорте. Многие едут на горнолыжные курорты или в погоню за северным сиянием. Но в своей охоте за приключениями и эмоциями, они забывают о безопасности и «сюрпризах» зимней трассы. И результаты такой забывчивости мы ежегодно пожинаем в виде масштабных аварий на той же М4 «Дон». Но как научится предугадывать опасные участки, и на что обращать внимание на дороге зимой?

КОЛЕЯ

Загородные трассы довольно посредственно чистятся коммунальщиками. Порой, в снегопады приходится пробиваться по глубокой колее, в которой любая ошибка или превышение скорости чревато потерей управления, и последующим вылетом с полосы движения. На подобных участках скорость лучше снижать до такой, когда руль не будет рвать из рук, а машину не станет болтать из стороны в сторону.