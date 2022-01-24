Как на глаз быстро определить опасный участок на зимней трассе

Автомобиль плотно вошел в нашу жизнь, что представить себя вне комфортного, умного и быстрого куска железа довольно сложно. И особенно в зимний период, когда до работы или на отдых хочется ехать в тепле и не на общественном транспорте. Многие едут на горнолыжные курорты или в погоню за северным сиянием. Но в своей охоте за приключениями и эмоциями, они забывают о безопасности и «сюрпризах» зимней трассы. И результаты такой забывчивости мы ежегодно пожинаем в виде масштабных аварий на той же М4 «Дон». Но как научится предугадывать опасные участки, и на что обращать внимание на дороге зимой?
КОЛЕЯ
Загородные трассы довольно посредственно чистятся коммунальщиками. Порой, в снегопады приходится пробиваться по глубокой колее, в которой любая ошибка или превышение скорости чревато потерей управления, и последующим вылетом с полосы движения. На подобных участках скорость лучше снижать до такой, когда руль не будет рвать из рук, а машину не станет болтать из стороны в сторону.
КАТОК
Эстакады и мосты в зимний период представляют собой одну из главных опасностей. Находясь как правило, в низинах эти сооружения буквально притягивают снег, избыток влаги и лед. А потому, завидев предупреждающий о конструкции знак, стоит притормозить. Если этого не сделать, то влетев на скорости с более-менее чистого асфальта в снежное месиво вы рискуете рассмотреть мостовую конструкцию с весьма неожиданных ракурсов. Лучше всего проезжать мосты и эстакады, снизив скорость и крепко держась за руль. При этом не стоит совершать резких движений и нажатий педали тормоза.
ПЕРЕМЕТЫ
Зимний лес роскошен в своей красоте. Однако в местах разрыва лесополосы таится все коварство зимней дороги. Елки, березы, сосны и прочая растительность надежно прикрывают дорогу от осадков и ветра. Но стоит выкатиться на участок в месте, где насаждений нет, то под колесами автомобиля уже не все так гладко. Снежные переметы, откровенный лед, вылизанный до блеска ветрами — на таких дорожных покрытиях лучше снизить скорость.
КЮВЕТ
В оттепель же стоит быть аккуратным на тенистых участках трассы. И особенно это касается поворотов. Там, где солнце прогревает дорогу — вода. Куда солнечные лучи не достают — всегда лед. И перебрав со скоростью, есть высокий риск промахнуться мимо поворота.
Обочина зимой — отдельная «песня». Чаще всего в эту ловушку попадают дальнобойщики на тяжелых фурах. Все дело в том, что снегоуборочная техника подчищает обочину не в ее реальных границах, и всегда есть риск, выехав на край дороги, провалиться под снег. Частенько так улетают с трассы большегрузы. Но и легковушки, идущие на обгон справа, рискуют оказаться в кювете.
Куда бы вы ни собирались на отдых, помните: зимняя дорога требует повышенного внимания и аккуратности. Не превышайте скорость, будьте осмотрительны, читайте рельеф местности, по факту оценивайте метеоусловия и состояние трассы. И тогда ваше путешествие пройдет идеально.