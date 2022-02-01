11 причин, почему начинает «пинаться» автоматическая коробка передач

Фото: carstuckgirls
Появление автоматической коробки передач в автомобиле сделало прорыв для комфорта водителя. Гидротрансформатор, соленоиды, шестерни — все это заработало единым механизмом, освободив человека от участия в переключениях скоростей. Электроника подбирает оптимальную передачу при любом стиле езды. При этом агрегат достаточно надежный, но не вечный. А потому в его работе появляются сбои, часто сопровождающиеся рывками. Портал «АвтоВзгляд» выяснил основные причины подергиваний «автомата».
Ефим Розкин

То, что автоматическая трансмиссия удобнее «механической» — спорить сложно. Но ее конструкция в разы сложнее и дороже. А потому и требует к себе пристального внимания со стороны водителя. Наиболее частая неисправность АКП — подергивания при переключении, порой, сопровождаемые различными звуками в виде стуков, свиста, лязганья. И их происхождение зависит от разных причин, порой, самых неожиданных. Итак, что может вызывать «рывки» и «пинки» в работе автоматической коробки передач?

«Автомат» может «пинаться» в разных ситуациях. Например, при выборе режимов или при переходе с режима D в режим R, когда требуется двигаться задним ходом. Рывки могут наблюдаться как на прогретом агрегате, так и на холодном. Но, как бы то ни было, это всегда повод разобраться в ситуации.

Первое, из-за чего могут возникать рывки — это адаптация работы «автомата» к стилю и характеру езды водителя. Если коробка адаптивная, а автомобиль свежекупленный, то может пройти и несколько дней, прежде чем рывки уйдут. Когда электроника усвоит особенности работы водителя с педалью газа и тормоза, тогда и уйдут «пинки». Хуже дела обстоят, если этого не произошло.

Фото из открытых источников

​Впрочем, не критично, если «пинки» остаются заметными при низких температурах. Коробке попросту необходимо немного прогреть трансмиссионное масло. Как правило, на это уходит не более 1—3 минут в зависимости от температуры окружающей среды. По сути, коробка греется вместе с двигателем.

Если рывки все равно остаются, следует вспомнить, когда последний раз вы меняли масло в коробке. И меняли ли вообще. Автопроизводители заверяют, что смазка в коробке рассчитана на весь срок службы автомобиля. Однако давно уже всем известен ресурс техжидкости для любой модели любой же марки. И менять ее все же стоит. Как правило, старое масло, в котором содержатся и сажа, и стальная пудра, вызывает «рывки» при переключении с одной передачи на другую непосредственно в движении. К тому же, его смазывающие свойства уже не те, и если масло не поменять, то это грозит повышенным износом деталей агрегата.

Рывки по причине неправильного обслуживания появляются и тогда, когда есть факт недолива или перелива трансмиссионной жидкости. Здесь не работает принцип: «больше — не меньше, и уж тем более, не хуже. Нет, друзья, хуже. Коробка тут же напомнит о вашей халатности рывками при переключении с первой на вторую. Может наблюдаться снижение реакции трансмиссии — переключения будто бы запаздывают, а то и вовсе не происходят. Так что лить нужно столько масла, сколько рекомендует производитель.

Частые перегревы трансмиссии и посредственное обслуживание ведут к поломке электромагнитных клапанов подачи масла или по-простому соленоидов. Здесь также будет заметна заторможенность в переключениях и 'пинки». Если не реагировать, и не ремонтировать коробку, то далее «автомат» начнет зависать на одной из выбранных передач и выкручивать в звон обороты двигателя, тогда, когда этого не требуется вовсе.

Фото: АвтоВзгляд

​Случаются проскальзывания фрикционов. Тогда рывки появляются на прогретой коробке передач, и усиливаются пропорционально с ростом скорости и выходом на более экономичные передачи. В работе коробке при этом отмечаются опоздания, и появляются не характерные для исправного агрегата шумы.

Механический износ посадочных мест или по-другому колодцев соленоидов также ведет к проблеме подергиваний. Трансмиссионная жидкость проходит в них с избытком. В результате «автомат» неверное подбирает алгоритм переключения, делая это невовремя — то опаздывая, то забегая вперед.

Неисправная система охлаждения трансмиссии, будь то клапан термостата или же забитый грязью теплообменник, ведут к перегреву коробки. В результате чего та начинает «пинаться» при старте с первой передачи и при переходе с первой на вторую. И это довольно опасная ситуация, потому как если продолжать движение, от перегрева могут пострадать и соленоиды, и гидроблок, и фрикционы, и еще много других компонентов АКП.

Когда речь заходит о рывках, вызванных неисправностью электронного блока управления трансмиссией, выявить причину рывков позволяет компьютерная диагностика. Причиной непривычной работы коробки может быть неисправность в проводки, выпавший или закисший шлейф, вышедший из строя датчик.

Фото из открытых источников

​Еще одной причиной того, что «автомат» начал толкаться, может стать даже двигатель. А точнее, его блок управления, который может раздавать неправильные сигналы, в том числе, и в трансмиссию. И здесь нужно разбираться с причинами, дающими неправильные команды. Они могут быть разными: от грязных форсунок до неисправности датчика массового расхода воздуха. И это также выясняется путем компьютерной диагностики.

Причины толчков бывают и вовсе неожиданными. Например, может износиться одна из опор двигателя. В этом случае мотор дает крен, и работа агрегатов уже не будет выглядеть такой гладкой.

Следите за своим автомобилем, меняйте вовремя расходники и проводите комплексное обслуживание с использованием рекомендованных производителем комплектующих. Только правильный уход за машиной продлит вашу радость от ее владения.

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1 февраля 2022
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