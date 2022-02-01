11 причин, почему начинает «пинаться» автоматическая коробка передач

То, что автоматическая трансмиссия удобнее «механической» — спорить сложно. Но ее конструкция в разы сложнее и дороже. А потому и требует к себе пристального внимания со стороны водителя. Наиболее частая неисправность АКП — подергивания при переключении, порой, сопровождаемые различными звуками в виде стуков, свиста, лязганья. И их происхождение зависит от разных причин, порой, самых неожиданных. Итак, что может вызывать «рывки» и «пинки» в работе автоматической коробки передач?
«Автомат» может «пинаться» в разных ситуациях. Например, при выборе режимов или при переходе с режима D в режим R, когда требуется двигаться задним ходом. Рывки могут наблюдаться как на прогретом агрегате, так и на холодном. Но, как бы то ни было, это всегда повод разобраться в ситуации.
Первое, из-за чего могут возникать рывки — это адаптация работы «автомата» к стилю и характеру езды водителя. Если коробка адаптивная, а автомобиль свежекупленный, то может пройти и несколько дней, прежде чем рывки уйдут. Когда электроника усвоит особенности работы водителя с педалью газа и тормоза, тогда и уйдут «пинки». Хуже дела обстоят, если этого не произошло.
Впрочем, не критично, если «пинки» остаются заметными при низких температурах. Коробке попросту необходимо немного прогреть трансмиссионное масло. Как правило, на это уходит не более 1—3 минут в зависимости от температуры окружающей среды. По сути, коробка греется вместе с двигателем.
Если рывки все равно остаются, следует вспомнить, когда последний раз вы меняли масло в коробке. И меняли ли вообще. Автопроизводители заверяют, что смазка в коробке рассчитана на весь срок службы автомобиля. Однако давно уже всем известен ресурс техжидкости для любой модели любой же марки. И менять ее все же стоит. Как правило, старое масло, в котором содержатся и сажа, и стальная пудра, вызывает «рывки» при переключении с одной передачи на другую непосредственно в движении. К тому же, его смазывающие свойства уже не те, и если масло не поменять, то это грозит повышенным износом деталей агрегата.
Рывки по причине неправильного обслуживания появляются и тогда, когда есть факт недолива или перелива трансмиссионной жидкости. Здесь не работает принцип: «больше — не меньше, и уж тем более, не хуже. Нет, друзья, хуже. Коробка тут же напомнит о вашей халатности рывками при переключении с первой на вторую. Может наблюдаться снижение реакции трансмиссии — переключения будто бы запаздывают, а то и вовсе не происходят. Так что лить нужно столько масла, сколько рекомендует производитель.
Частые перегревы трансмиссии и посредственное обслуживание ведут к поломке электромагнитных клапанов подачи масла или по-простому соленоидов. Здесь также будет заметна заторможенность в переключениях и 'пинки». Если не реагировать, и не ремонтировать коробку, то далее «автомат» начнет зависать на одной из выбранных передач и выкручивать в звон обороты двигателя, тогда, когда этого не требуется вовсе.
Случаются проскальзывания фрикционов. Тогда рывки появляются на прогретой коробке передач, и усиливаются пропорционально с ростом скорости и выходом на более экономичные передачи. В работе коробке при этом отмечаются опоздания, и появляются не характерные для исправного агрегата шумы.
Механический износ посадочных мест или по-другому колодцев соленоидов также ведет к проблеме подергиваний. Трансмиссионная жидкость проходит в них с избытком. В результате «автомат» неверное подбирает алгоритм переключения, делая это невовремя — то опаздывая, то забегая вперед.
Неисправная система охлаждения трансмиссии, будь то клапан термостата или же забитый грязью теплообменник, ведут к перегреву коробки. В результате чего та начинает «пинаться» при старте с первой передачи и при переходе с первой на вторую. И это довольно опасная ситуация, потому как если продолжать движение, от перегрева могут пострадать и соленоиды, и гидроблок, и фрикционы, и еще много других компонентов АКП.
Когда речь заходит о рывках, вызванных неисправностью электронного блока управления трансмиссией, выявить причину рывков позволяет компьютерная диагностика. Причиной непривычной работы коробки может быть неисправность в проводки, выпавший или закисший шлейф, вышедший из строя датчик.
Еще одной причиной того, что «автомат» начал толкаться, может стать даже двигатель. А точнее, его блок управления, который может раздавать неправильные сигналы, в том числе, и в трансмиссию. И здесь нужно разбираться с причинами, дающими неправильные команды. Они могут быть разными: от грязных форсунок до неисправности датчика массового расхода воздуха. И это также выясняется путем компьютерной диагностики.
Причины толчков бывают и вовсе неожиданными. Например, может износиться одна из опор двигателя. В этом случае мотор дает крен, и работа агрегатов уже не будет выглядеть такой гладкой.
Следите за своим автомобилем, меняйте вовремя расходники и проводите комплексное обслуживание с использованием рекомендованных производителем комплектующих. Только правильный уход за машиной продлит вашу радость от ее владения.