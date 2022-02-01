11 причин, почему начинает «пинаться» автоматическая коробка передач

​Впрочем, не критично, если «пинки» остаются заметными при низких температурах. Коробке попросту необходимо немного прогреть трансмиссионное масло. Как правило, на это уходит не более 1—3 минут в зависимости от температуры окружающей среды. По сути, коробка греется вместе с двигателем.

Если рывки все равно остаются, следует вспомнить, когда последний раз вы меняли масло в коробке. И меняли ли вообще. Автопроизводители заверяют, что смазка в коробке рассчитана на весь срок службы автомобиля. Однако давно уже всем известен ресурс техжидкости для любой модели любой же марки. И менять ее все же стоит. Как правило, старое масло, в котором содержатся и сажа, и стальная пудра, вызывает «рывки» при переключении с одной передачи на другую непосредственно в движении. К тому же, его смазывающие свойства уже не те, и если масло не поменять, то это грозит повышенным износом деталей агрегата.

Рывки по причине неправильного обслуживания появляются и тогда, когда есть факт недолива или перелива трансмиссионной жидкости. Здесь не работает принцип: «больше — не меньше, и уж тем более, не хуже. Нет, друзья, хуже. Коробка тут же напомнит о вашей халатности рывками при переключении с первой на вторую. Может наблюдаться снижение реакции трансмиссии — переключения будто бы запаздывают, а то и вовсе не происходят. Так что лить нужно столько масла, сколько рекомендует производитель.

Частые перегревы трансмиссии и посредственное обслуживание ведут к поломке электромагнитных клапанов подачи масла или по-простому соленоидов. Здесь также будет заметна заторможенность в переключениях и 'пинки». Если не реагировать, и не ремонтировать коробку, то далее «автомат» начнет зависать на одной из выбранных передач и выкручивать в звон обороты двигателя, тогда, когда этого не требуется вовсе.