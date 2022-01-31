Как добиться яркого и красивого света фар, не нарушив закон

Китайский ксенон, слепящий, но ничего перед собой не освещающий, долгие годы был неотъемлемой частью множества автомобилей в России: безопасность и комфорт ничто, имидж — всё. За возможность «выжигать» и «блистать» на трассе отечественные водители готовы были заплатить даже штраф: интеграция «газовой» лампочки в самую обыкновенную, рассчитанную на галогенную лампу, фару, не позволяла пройти техосмотр, а также проехать мимо внимательного гаишника. Однако это почти никого не пугало. Красота требует жертв!
Но с началом действия на российских дорогах нового технического регламента Таможенного союза ситуация резко изменилась: шалости с автосветом стали заметными, а кара — довольно чувствительной.
За «вкоряченный» всеми правдами и неправдами ксенон начали снимать номера и требовать от владельца машины устранения незаконных доработок. Красота — красотой, а ездить надо. Пришлось снимать «гирлянды» и возвращаться к унылым желтым лампочкам, которые бьют по самолюбию автовладельца. Бьют, заметим, ниже пояса.
Впрочем, время не стоит на месте. Проведенный подробный анализ прилавков магазинов автозапчастей дает некоторые надежды. Сегодня уже есть решения, которые позволяют получить желанный белый оттенок и достойный поток головного света авто, при этом, не требуя от автовладельца существенных доработок и не нарушения законов и предписаний. Внимание стоит обратить на галогеновые лампы с маркировкой Е1 — немецкий стандарт — цветовой температурой до 5200К, не более. При этом, не стоит перегибать с номинальной мощностью: 80W — это, конечно, будет ярко, но могут полопаться стекла у фар, а также куда быстрее положенного выгорит отражатель. Более того, из-за перекаливания такая лампочка прослужит очень недолго. Ну и для езды по дорогам общего пользования, разумеется, такие лампы использовать нельзя. А вот 60/55W — это золотая середина.
Дело остается за малым — красивый и такой желанный именно белый свет. Производители автомобильных ламп уже научились добиваться нужного результата и от «галогенок»: для этих целей на стеклянную колбу методом напыления наносят голубую полоску на самой вершине. Этот «маневр» и позволяет получить желаемое, не нарушая при этом законодательство.
Под описание, к примеру, полностью подходит лампа Sportlight Ultra 4200K известного европейского производителя Tungsram. Во-первых, данная лампочка полностью соответствует всем действующим правилам эксплуатации транспортных средств и не вызовет никаких нареканий у полиции. Во-вторых, она существенно добавляет освещенности перед автомобилем, что ощутимо прибавляет комфорта в управлении машиной, и совершенно точно скажется на безопасности дорожного движения. А в-третьих, она формирует тот самый, желанный белый оттенок, который не только выглядит красиво, добавляя визуально эффектности любому автомобилю, но и чрезвычайно благожелателен для человеческого глаза. Проще говоря, белый свет, поскольку он ближе к естественному освещению, не дает экстра нагрузки на зрение водителя.
Портал «АвтоВзгляд» тестировал новую лампу Tungsram Sportlight Ultra 4200K в течение двух недель, отметил высокую освещенность темной зимней дороги и спокойную реакцию встречных водителей — мы не слепим. И лишь однажды привлек внимания дорожной инспекции: открытия капота оказалось достаточно, чтобы убедить сотрудника в отсутствии незаконных доработок. Блока поджига нет, в цоколе «светильника» вставлена самая обыкновенная галогеновая лампа. Никаких вопросов, можно ехать дальше. После этого мы, естественно, подробно рассказали заинтересовавшемуся инспектору как получили такой эффект от «галогенки».
Для особых ценителей «холодного» белого света в линейке Tungsram Sportlight есть лампа Extreme 5000. Она ярче, белее и мощнее, но все так же в рамках закона. Эта лампочка по своим показателям фактически неотличима от «ксенона» и представлена помимо типов H1, H4, H7 обязательных для всей линейки Sportlight, также и в цоколе H11. Кстати, вся серия Tungsram Sportlight рассчитана на потребление 55 Вт при напряжении 12 Вольт, а для фар с цоколем Н4 также есть 60-ваттная лампа.
Таким образом, если в голове твердо засела мысль «хочу белый свет фар», то все это очень просто реализуемо. Есть, правда, некоторые нюансы в том, насколько эффективно белый дальний свет фар с температурой, скажем, в 5000К пробивает сложные метеоусловия (например, очень плотный снег или сильный туман). Это тема отдельной статьи. Но здесь уже выбор за самим автовладельцем. Повторимся, с точки зрения закона, выглядеть эффектно на трассе и, при этом еще и не создавать проблемы встречке, реально.