Как добиться яркого и красивого света фар, не нарушив закон

За «вкоряченный» всеми правдами и неправдами ксенон начали снимать номера и требовать от владельца машины устранения незаконных доработок. Красота — красотой, а ездить надо. Пришлось снимать «гирлянды» и возвращаться к унылым желтым лампочкам, которые бьют по самолюбию автовладельца. Бьют, заметим, ниже пояса.

Впрочем, время не стоит на месте. Проведенный подробный анализ прилавков магазинов автозапчастей дает некоторые надежды. Сегодня уже есть решения, которые позволяют получить желанный белый оттенок и достойный поток головного света авто, при этом, не требуя от автовладельца существенных доработок и не нарушения законов и предписаний. Внимание стоит обратить на галогеновые лампы с маркировкой Е1 — немецкий стандарт — цветовой температурой до 5200К, не более. При этом, не стоит перегибать с номинальной мощностью: 80W — это, конечно, будет ярко, но могут полопаться стекла у фар, а также куда быстрее положенного выгорит отражатель. Более того, из-за перекаливания такая лампочка прослужит очень недолго. Ну и для езды по дорогам общего пользования, разумеется, такие лампы использовать нельзя. А вот 60/55W — это золотая середина.