Почему на самом деле автомобильные зеркала по-разному приближают обьекты

Правое зеркало заднего вида делают выпуклым, чтобы также максимально увеличить обзор, а еще уменьшить слепую зону справа. То есть такое решение применяют для того, чтобы водитель смог увидеть автомобиль сбоку и не сделать движение рулем, которое бы привело к аварии. А еще за счет выпуклого профиля зеркало рассеивает лучи и немного искажает и приближает объекты.

В этом искажении и кроется подвох. Разные производители по-своему подходят к производству зеркальных элементов. И в итоге, пересаживаясь в другую машину, водитель должен заново привыкать к зеркалам. И здесь есть определенная опасность. С непривычки не рассчитав расстояние, он может сделать неосознанный маневр и столкнуться с другим автомобилем. Так что поначалу советуем привыкнуть к габаритам новой машины и ее зеркалам, а уже потом выезжать на оживленное шоссе.

В конце отметим и однозначный плюс «приближающих» зеркал. Они помогут при движении задним ходом. В зеркалах, которые приближают, кажется, что задний бампер вот-вот упрется в парковочный столбик, а на самом деле это не так. Такой эффект убережет от парковки «по звуку», а бампер и нервы окажутся целыми.