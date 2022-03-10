Почему многие водители не обслуживают спидометр, и очень зря

Недооценить полезность такого прибора, как спидометр довольно сложно. Благодаря незамысловатому механизму водители без труда определяют скоростной режим транспортного средства, что в свою очередь помогает им избежать ДТП и писем «счастья» с не очень красивой фотографией родного автомобиля. Но все меняется, если в работе прибора случаются неполадки.
Если грубо, то в конструкции спидометра имеется тросик, или как его называют по-другому, гибкий вал, который механически соединяет стрелку прибора с выходном валом коробки передач. Данный узел обеспечивает наиболее правдивый показатель скорости после всех преобразований потому, как расположен на выходе из КПП. Так вот: именно проблемы с тросиком могут стать причиной серьезных финансовых потерь для автовладельца.
К слову, тросик спидометра — довольно надежный элемент системы измерения скорости. Однако и с ним могут приключится неприятности, если за весь период владения автомобилем в него ни разу не заглядывали, и уж тем более не обслуживали.
Так, например, может ослабнуть гайка, крепящая трос к приводу. В результате этого стрелка спидометра начинает дергаться, работать нестабильно, а то и вовсе зависает на одном месте. Решение — затянуть гайку потуже.
Однако если подобным образом проблему решить не удалось, нужно осмотреть трос. Помимо того, что он может быть изогнут или скручен, в нем попросту вырабатывается смазка. Что же делать в этом случае? Для начала необходимо демонтировать тросик. Процесс этот довольно трудозатратный. Нужно снять приборную панель, отсоединить трос от щитка и, вытянув его в подкапотное пространство, отключить от коробки передач.
Далее, необходимо почистить гибкий вал. Для этого можно использовать растворители, пригодные для пластика. Это может быть как Уайт Спирит, так и обычный бензин или та же «вэдэшка». После тщательной мойки тросик лучше продуть под давлением — это поможет избавиться от остатков грязи и старой смазки, а также излишков моющего средства.
Смазывают трос маслом с высокой степенью вязкости, способное проникать в труднодоступные места и не застывать. Либо используют специальный жидкий силикон. Загонять масло под рубашку тросика лучше всего при помощи шприца. Наливать с избытком не стоит, чтобы излишки смазки не выдавило наружу. Далее, необходимо протянуть трос в оплетке несколько раз для того, чтобы смазка распределилась равномерно. При этом нужно следить, дабы трос ходил свободно, и нигде не цеплялся. Если все в порядке, то гибкий вал устанавливается на свое место.
Об успешности операции расскажет корректная работа спидометра. Если же вы не готовы сами разобраться в технической стороне вопроса, то лучше всего доверить эту процедуру мастерам техническому центру.