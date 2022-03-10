Почему многие водители не обслуживают спидометр, и очень зря

Недооценить полезность такого прибора, как спидометр довольно сложно. Благодаря незамысловатому механизму водители без труда определяют скоростной режим транспортного средства, что в свою очередь помогает им избежать ДТП и писем «счастья» с не очень красивой фотографией родного автомобиля. Но все меняется, если в работе прибора случаются неполадки.

Если грубо, то в конструкции спидометра имеется тросик, или как его называют по-другому, гибкий вал, который механически соединяет стрелку прибора с выходном валом коробки передач. Данный узел обеспечивает наиболее правдивый показатель скорости после всех преобразований потому, как расположен на выходе из КПП. Так вот: именно проблемы с тросиком могут стать причиной серьезных финансовых потерь для автовладельца.

К слову, тросик спидометра — довольно надежный элемент системы измерения скорости. Однако и с ним могут приключится неприятности, если за весь период владения автомобилем в него ни разу не заглядывали, и уж тем более не обслуживали.

Так, например, может ослабнуть гайка, крепящая трос к приводу. В результате этого стрелка спидометра начинает дергаться, работать нестабильно, а то и вовсе зависает на одном месте. Решение — затянуть гайку потуже.