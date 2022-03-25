Почему ход педали сцепления становится туже, и чем это грозит

При нормальной работе педаль сцепления должна иметь не слишком свободны и тем более не слишком тугой ход. Отклонения от нормы — предпосылки какого-то развивающегося недуга. И степень его тяжести пропорционально растет нежеланию автовладельца разобраться, почему левую педаль стало труднее продавливать.
Кстати, проблема тугой педали случается и у машин с гидравлическим приводом, и у тех, где привод осуществляется посредством троса. Впрочем, чаще всего она возникает во втором случае.
Итак, если вы заметили, что педаль сцепления проявляет излишнее сопротивление нажатию, то у системы сцепления вашей машины могут быть различные проблемы. Например, износ и деформация лепестков диафрагменной пружины корзины сцепления, вызывающие ее ненормальную работу. Присутствие задиров или подклинивания выжимного подшипника, вилки или фрикционных дисков. Или же изношенный тросик, некоторые стальные нити которого от времени порвались или расплелись (эту неисправность легко проверить самому — если после выжима педаль плохо возвращается назад, то это значит, что есть проблемы с тросом). Но как исправить проблему?
Как правило, проблему решает полная замена корзины и элементов сцепления в сборе. Впрочем, есть гаражные способы справиться с жесткой педалью. Например, забиваются специальной трансмиссионной смазкой все трущиеся поверхности. Туда, куда не подлезть, смазку доставляют при помощи шприцевания через заранее просверленные отверстия в определенных местах. Если проблемы с тросиком сцепления, то его лучше поменять. Смазка, загоняемая под оплетку, если и решит проблему, то ненадолго.
С гидроприводом сцепления все несколько иначе. Здесь из-за износа узла и, как следствие, высокого усилия на вилке выключения сцепления в расход идут манжеты цилиндров, что в свою очередь провоцирует уход смазывающей жидкости.
Впрочем, как вы уже поняли, наиболее правильным способом будет не поддержка неисправности костылями, а глобальное ее устранение путем замены изношенного узла. С тросиком еще проще — если вы поставили новый взамен старого, то не забывайте эпизодически подливать под его оболочку смазку. Для полностью исправного троса — это благо.