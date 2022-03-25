Почему ход педали сцепления становится туже, и чем это грозит

При нормальной работе педаль сцепления должна иметь не слишком свободны и тем более не слишком тугой ход. Отклонения от нормы — предпосылки какого-то развивающегося недуга. И степень его тяжести пропорционально растет нежеланию автовладельца разобраться, почему левую педаль стало труднее продавливать.

Кстати, проблема тугой педали случается и у машин с гидравлическим приводом, и у тех, где привод осуществляется посредством троса. Впрочем, чаще всего она возникает во втором случае.

Итак, если вы заметили, что педаль сцепления проявляет излишнее сопротивление нажатию, то у системы сцепления вашей машины могут быть различные проблемы. Например, износ и деформация лепестков диафрагменной пружины корзины сцепления, вызывающие ее ненормальную работу. Присутствие задиров или подклинивания выжимного подшипника, вилки или фрикционных дисков. Или же изношенный тросик, некоторые стальные нити которого от времени порвались или расплелись (эту неисправность легко проверить самому — если после выжима педаль плохо возвращается назад, то это значит, что есть проблемы с тросом). Но как исправить проблему?