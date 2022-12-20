Как автовладельцы случайно уменьшают дорожный просвет своих машин

Прежде всего, дорожный просвет ухудшается из-за чрезмерной загруженности транспортного средства. Причем не обязательно грузить машину, что есть мочи. Порой достаточно упаковать багажный отсек хозяйственным скарбом, а в салон усадить пятерых человек. При таких условиях посадка, пусть и не критично, но становится ниже. Скажем, рядовой седан с клиренсом в 150 мм легко опустится до 120 мм, а это при проезде через «лежачий полицейский» или в ходе попадания на ухаб где-нибудь на мягком грунте может обернуться потерей глушителя, пробоем защиты картера и даже повреждением порогов. Тем более, что кузовные элементы у многих современных автомобилей изготавливают из легкого и мягкого алюминия, а защиту двигателя — из пластика.

Кстати, о защите мотора. Многие автовладельцы меняют заводской элемент на более крепкий, выполненный из композитных материалов, либо из стали. Особенно часто подобный тюнинг практикуют любители прохватить по бездорожью, считая, что спасут трансмиссию и картер от возможных повреждений. Да, теоретически это так. Но на практике автомобиль с такой защитой теряет в клиренсе, который легко может уменьшиться от двух до пяти миллиметров. А тут уж не только камни могут «убить» дорогостоящие агрегаты, но и даже отвердевшая от грязи или снега колея.