Почему даже не очень сильный ветер может довести до ДТП

Благодаря тому, что аэродинамика современных авто доведена практически до совершенства, мы почти никогда не задумываемся о том, как они реагируют на ветер. И насколько сильно поток воздуха может повлиять на поведение нашего механического любимца. И хотя, попадая в порыв ветра, мы ощущаем некоторые проблемы, но обычно не задумываемся о том, как фатально они могут сказаться на нашей безопасности. Естественно, что форма кузова оптимизирована для фронтального взаимодействия с атмосферой нашей планеты. И его геометрические характеристики подбираются таким образом, чтобы не только снизить аэродинамическое сопротивление, но и сохранить необходимую прижимную силу при движении вперед.
Однако поток воздуха не всегда дует в лицо. И выезжая на открытое пространство, мы можем столкнуться с сильным боковым ветром. Влияние которого зимой очень велико и не всегда предсказуемо. И все из-за того, что под колесами часто оказывается лед и они слабо держатся за дорогу. Поэтому каждый автолюбитель просто обязан знать, что у автомобиля есть центр парусности. И в зависимости от того, где он расположен, один и тот же боковой ветер может вызывать совершенно разные эффекты. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, что общего между парусом и автомобилем.
Когда речь идет о боковом ветре, мы должны учитывать форму бокового сечения авто. Она зависит от двух факторов, первый из которых — тип кузова. Есть седаны, купе, кабриолеты, фастбэки, универсалы, хетчбэки, внедорожники, микроавтобусы и так далее. У каких-то вариантов кузова большая часть площади бокового сечения смещена назад (внедорожники и универсалы). А у седанов и микроавтобусов она распределена более менее равномерно. Но важно не только это.
Большое значение имеет и то, как площадь бокового сечения распределена относительно центра масс машины. Если говорить о легковых авто, то у переднего привода центр масс смещен в сторону передней оси. У полного — ближе к центру расстояния между осями. А у заднего центр масс смещен назад. Так что при воздействии бокового ветра, нас начинает интересовать соотношение площади бокового сечения кузова перед центром масс и позади него.
Если ветер дует справа, то, например, задняя ось переднеприводного универсала будет пытаться довернуть автомобиль вправо. То есть в направлении, откуда дует ветер. И вам будет нужно восстановить исходный курс движения, повернув руль влево. Если же в такой ситуации оказывается заднеприводный седан, то ветер довернет его уже влево. А вам придется поворачивать руль вправо. Кроме того, высокий центр парусности создает еще и опрокидывающий момент. И если на курсовую устойчивость он особого влияния не оказывает, то может сильно повлиять на управляемость и безопасность при движении автомобиля в повороте. Особенно, если вы отправились в путешествие и поставили на крышу багажный бокс.
Например, при правом направлении ветра в правом же повороте начинает возникать дополнительная разгрузка правых колес. В результате чего, даже при наезде ими на небольшие неровности легко опрокинуться. Значит, необходимо уменьшать моменты инерции кузова. А для этого придется снижать скорость. То же самое касается и груза, размещенного в салоне, поскольку он может изменить положение его центра масс, в результате чего и управляемость станет иной. Так что отправляясь в дальнюю поездку, не забывайте, что даже ветер может сильно повлиять на вашу безопасность. И надо понимать, каким образом.