Почему даже не очень сильный ветер может довести до ДТП

Благодаря тому, что аэродинамика современных авто доведена практически до совершенства, мы почти никогда не задумываемся о том, как они реагируют на ветер. И насколько сильно поток воздуха может повлиять на поведение нашего механического любимца. И хотя, попадая в порыв ветра, мы ощущаем некоторые проблемы, но обычно не задумываемся о том, как фатально они могут сказаться на нашей безопасности. Естественно, что форма кузова оптимизирована для фронтального взаимодействия с атмосферой нашей планеты. И его геометрические характеристики подбираются таким образом, чтобы не только снизить аэродинамическое сопротивление, но и сохранить необходимую прижимную силу при движении вперед.

Однако поток воздуха не всегда дует в лицо. И выезжая на открытое пространство, мы можем столкнуться с сильным боковым ветром. Влияние которого зимой очень велико и не всегда предсказуемо. И все из-за того, что под колесами часто оказывается лед и они слабо держатся за дорогу. Поэтому каждый автолюбитель просто обязан знать, что у автомобиля есть центр парусности. И в зависимости от того, где он расположен, один и тот же боковой ветер может вызывать совершенно разные эффекты. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, что общего между парусом и автомобилем.

Когда речь идет о боковом ветре, мы должны учитывать форму бокового сечения авто. Она зависит от двух факторов, первый из которых — тип кузова. Есть седаны, купе, кабриолеты, фастбэки, универсалы, хетчбэки, внедорожники, микроавтобусы и так далее. У каких-то вариантов кузова большая часть площади бокового сечения смещена назад (внедорожники и универсалы). А у седанов и микроавтобусов она распределена более менее равномерно. Но важно не только это.