Как избежать встречи с оторвавшимся колесом

Дело в том, что катящееся по дороге колесо обладает огромной энергией, а значит способно нанести вашему авто очень серьезные повреждения. При этом при контакте с дорожными неровностями покрышка может подпрыгивать, в результате чего сильно увеличивается риск его проникновения в салон вашего авто, минуя элементы кузова. А это уже прямая угроза жизни и здоровью. Так что встреча с этим тяжелым и круглым предметом в любом случае неприемлема. Что нужно знать о физике его движения?
Во-первых, благодаря гироскопическому эффекту, колесо будет катиться, сохраняя преимущественно прямолинейную траекторию. И чем выше его скорость, тем стабильнее оно будет себя вести. А значит, его перемещение в пространстве довольно прогнозируемо. Это дает вам возможность избежать столкновения, даже без использования каких-то профессиональных навыков. Определяем траекторию движения предмета и с соблюдением необходимых предосторожностей начинаем маневр: он часто оказывается намного эффективнее, нежели торможение.
Совсем другое дело, когда колесо начинает подпрыгивать на дорожных неровностях. Тут может возникнуть эффект так называемого ритмического подброса, во время которого амплитуда каждого последующего скачка становится больше. Плюс к этому, в полете колесо дольше сохраняет скорость, а значит и энергию. И это уже опасно. Другая проблема в том, что удар в ваш автомобиль может быть нанесен сверху. В этом случае системы пассивной безопасности далеко не так эффективны как бы этого хотелось.
И еще колесо может проникнуть в салон через остекление авто. А это уже серьезные последствия для здоровья, поскольку тогда единственным препятствием на его пути будете только вы. Поэтому в случае «прыгающего колеса» необходимо, по возможности, уйти с его траектории или направить машину в точку, в которой колесо будет иметь максимальную высоту над дорогой. Вообще, опасностью оторвавшихся колес является не то, что от них тяжело увернуться. Их просто сложно увидеть, ведь часто они скрыты другими машинами и в итоге появляются перед вами буквально в последний момент.
И если вы заметили, что встречный грузовик или другой автомобиль начал ритмично раскачиваться или смещаться с траектории, вполне возможно, что он теряет колесо. Обычно оно отдаляется от кузова под острым углом от направления вектора скорости. А значит, чем раньше вы начнете ускоряться — тем меньше шансов, что ваши траектории пересекутся. А можно ли замедлиться? Чисто теоретически — да. Но здесь возникает опасность другого порядка. Вы на дороге не один и кроме вас там есть другие т/с или, например, дорожное ограждение. И колесо, катящееся в вашу сторону, готово отрикошетить от них.
И вот тогда его траектория становится непредсказуемой. И увернуться от него намного сложнее. А чтобы самому не потерять колесо, и не сталь источником проблем для остальных участников движения, портал «АвтоВзгляд» рекомендует время от времени проверять затяжку колесных болтов или гаек. И не забываем, что при их прикручивании нельзя пользоваться никакими смазками.