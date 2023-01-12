Как избежать встречи с оторвавшимся колесом

Дело в том, что катящееся по дороге колесо обладает огромной энергией, а значит способно нанести вашему авто очень серьезные повреждения. При этом при контакте с дорожными неровностями покрышка может подпрыгивать, в результате чего сильно увеличивается риск его проникновения в салон вашего авто, минуя элементы кузова. А это уже прямая угроза жизни и здоровью. Так что встреча с этим тяжелым и круглым предметом в любом случае неприемлема. Что нужно знать о физике его движения?

Во-первых, благодаря гироскопическому эффекту, колесо будет катиться, сохраняя преимущественно прямолинейную траекторию. И чем выше его скорость, тем стабильнее оно будет себя вести. А значит, его перемещение в пространстве довольно прогнозируемо. Это дает вам возможность избежать столкновения, даже без использования каких-то профессиональных навыков. Определяем траекторию движения предмета и с соблюдением необходимых предосторожностей начинаем маневр: он часто оказывается намного эффективнее, нежели торможение.

Совсем другое дело, когда колесо начинает подпрыгивать на дорожных неровностях. Тут может возникнуть эффект так называемого ритмического подброса, во время которого амплитуда каждого последующего скачка становится больше. Плюс к этому, в полете колесо дольше сохраняет скорость, а значит и энергию. И это уже опасно. Другая проблема в том, что удар в ваш автомобиль может быть нанесен сверху. В этом случае системы пассивной безопасности далеко не так эффективны как бы этого хотелось.