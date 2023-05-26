Как автомобилисты гробят себе летом зрение «водительскими» солнечными очками

В интернете и на прилавках оффлайн-магазинов с наступлением летнего сезона появляется масса «очковых» предложений на любой вкус. Большинство из нас не особо заморачиваются при их выборе. При покупке смотрят в зеркало (насколько аксессуар «идет к лицу»), уточняют у продавца или в описании наличие поляризации, приобретают вещь и радостно потом носят ее в яркую погоду.

Правда, кое-кто из нас слышал, что в солнечном спектре присутствует практически невидимое для глаза ультрафиолетовое излучение — набор электромагнитных волн длиной короче 380—400 нм. Глазами мы их не воспринимаем, но они вполне в состоянии воздействовать на клетки нашего организма. Порой именно «благодаря» им летом можно сильно обгореть, даже когда солнце закрыто от нас тонкой пеленой облаков и вроде как не светит ярко.

Что происходит, когда автомобилист пользуется обычными темными очками, пусть и с поляризованными линзами? Для начала напомним, что для водительских очков чаще всего применяются линзы с достаточно низкой величиной светопропускания — на уровне 8—18%. «Очки водителя» обычно имеют серый, черный или коричневый цвет. Желтые нас сейчас не интересуют, поскольку предназначены для пасмурной погоды. Когда мы смотрим через темные линзы на залитый солнечными лучами мир, зрачок нашего глаза, получая уменьшенную очками дозу света, автоматически расширяется — чтобы сетчатка воспринимала его в достаточном количестве.