Как жара может довести до кузовного ремонта абсолютно любой автомобиль

В южных регионах России нередко можно встретить авто с крупными рыжими пятнами на кузове или отметинами грязно-коричневого цвета. Это вовсе не ржавчина, а краска, выцветшая на солнце. Длительное воздействие прямых солнечных лучей губительно влияет на защитный слой лака и саму краску. Поэтому через несколько лет такой «жаркой» эксплуатации краска попросту выгорает и теряет цвет. От выцветания сильнее всего страдают акриловые покрытия, то есть краски не металлик.

Кстати, мыть машину на сильной жаре вредно, особенно — холодной водой. Резкий контрастный душ пагубно сказывается на состоянии защитного лака. На нем появляются микротрещины, которые со временем разрастаются и превращаются в сколы. Зимой в них попадает реагент, что может спровоцировать появление ржавых точек на кромке капота. А эти точки не так легко вывести. В запущенных случаях придется перекрашивать весь капот.

Бывает и так, что краска просто вспучивается на капоте. Часто это происходит на мощных и дорогих авто. Дело в том, что на капот в этом случае идет двойной тепловой удар. Мощный двигатель обильно выделяет тепло снизу, а сверху краску нещадно жарит солнце. Вот покрытие и не выдерживает. С такой проблемой столкнулось немало именитых европейских тюнинг-ателье. Решение вопроса нашли относительно быстро. Обычный капот стали заменять карбоновым, который еще и не красят. Нельзя сказать, что это дешевый способ решения проблемы, но если нет краски, то и вспучиваться нечему. А выглядит карбон красиво.