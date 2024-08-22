По-настоящему ценную боевую машину недавно потеряли ВСУ. Ею стала самая, пожалуй, совершенная из имеющихся у укронацистов в наличии артиллерийских систем — шведская САУ Archer («Лучник»). На этот раз колесную самоходную 155-мм гаубицу подловили в процессе транспортировки — ее куда-то перевозили с помощью прицепа-танковоза. Удар по орудию был нанесен российским дроном-камикадзе «Ланцет».

И надо сказать, что это как минимум третья достоверно подтвержденная потеря хохлом «Лучника». Если верить открытым данным, скандинавы осенью 2023 года поставили украинцам восемь таких орудий. Характерно, что во всех задокументированных случаях их поражения, в качестве «терминатора» фигурирует именно отечественный «Ланцет».

Разработку «Арчера» начала в середине 1990-ых скандинавская компания Bofors. Но до стадии производства проект дошел лишь в 2003 году. Шведская армия заказала для себя в общей сложности порядка полусотни аппаратов и оставалась единственным их эксплуатантом вплоть до начала СВО. Которая и спровоцировала, как уже говорилось выше, передачу партии орудий Украине. Еще полтора десятка стволов отправились в адрес британских ВС — в качестве замены английских самоходок, поехавших, в свою очередь, к укронацистам.

Archer базируется на трехосном полноприводном шасси шарнирно-сочлененного карьерного самосвала Volvo A30D. Правда, некоторое время назад германский концерн Rheinmetall AG предложил в качестве носителя этой артсистемы свою четырехосную полноприводную платформу HX2. Пошла ли она в серию — на данный момент точно не известно. По крайней мере, нашему врагу достались «Лучники» с колесной базой 6х6.

Фото forcesnews.com

Боевая масса САУ — 30 тонн. Максимальная скорость по шоссе — 70 км/ч. Запас хода — 500 км. Экипаж — всего три человека: водитель, командир и оператор вооружения. Они размещаются в четырехместной кабине капотного типа в передке машины. Заднюю часть занимает боевой модуль с 155-мм гаубицей FH-77 (длина ствола — 52 калибра).

И именно в нем кроется главная «фишка» Archer: для наведения, перезарядки и стрельбы участие человека не требуется. Все эти процессы полностью автоматизированы. Оператор сидит в кабине и с помощью клавиатуры компьютера задает параметры: куда, в каком темпе и как много требуется отправить снарядов.

Механизированная боеукладка «Лучника» рассчитана на 21 выстрел и 126 модулей метательных зарядов. Переход из походного положения в боевое и обратно занимает у машины не более 30 секунд. Она останавливается «мордой» примерно в направлении удара, выпускает гидроопоры, поднимает (как кузов у самосвала) боевой модуль с орудием, разворачивает его в направлении цели и открывает огонь.

Максимальная скорострельность — 8 выстрелов в минуту, но при длительной стрельбе она снижается до 1-1,5 выстрела — чтобы не перегревать стволу. После исчерпания боезапаса к САУ прибывает вспомогательный транспорт с боеприпасами и экипаж вручную заполняет опустевшую боеукладку.

Дальность стрельбы стандартными снарядами — до 30 км. Активно-реактивными — до 50 км. Есть данные, что некоторыми боеприпасами такого типа «Лучник» может бить на дистанции до 60 км. Очень быстро, уже через полминуты после завершения стрельбы, Archer покидает позицию, чем изрядно осложняет противнику задачу нанести результативный ответный удар.

Фото forcesnews.com

Высокую точность попаданий этому САУ обеспечивает продвинутый комплекс управления огнем, включающий спутниковую и инерциальную системы навигации, баллистический вычислитель, дистанционное «руление» боевым модулем, программатор взрывателей снарядов, открытая архитектура обмена данными с разведывательными и тактическими подразделениями и прочее.

На данный момент «швед» по праву считается самой технологичной серийной самоходной гаубицей, стоящей на вооружении стран НАТО. И уничтожение очередного такого «уникума» нашими войсками — большая удача. С другой стороны, практика показывает, что с момента появления самоходок в распоряжении хохла в конце прошлого года, какого-то выдающегося или более эффективного воздействия вражеской артиллерии по российским войскам не фиксируется.

Натовских длинноствольных 155-мм гаубиц с аналогичными боевыми возможностями в руках ВСУ и без Archer хватает. Другое дело, что повышенная мобильность позволяет ему быстрее «коллег» уносить ноги из-под ответного огня российской артиллерии. Но с дальнейшим ростом плотности наших разведывательных беспилотников над вражескими тылами, веревочке еще остающихся в строю «Лучников» долго виться не придется.