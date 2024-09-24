Не полицией единой: под Курском сожгли хохлятскую бронеподелку СБА «Новатор»

Пока украинские формирования не устроили самоубийственную акцию, напав на курское приграничье России, широкая публика, скорее всего, и не подозревала, что в распоряжении ВСУ есть такая бронированная экзотика как СБА «Новатор». Тем не менее, и его тоже подбили российские защитники страны.

Впервые о специальном бронированном автомобиле (СБА) «Новатор» стало известно в 2017 году. Его представила некая компания под названием «Украинская бронетехника». В 2018 году машину приняли на вооружение украинской армии. Тогда сообщалось, что бандеровская нацгвардия закупила около 40 таких машин.

Надо полагать, что за прошедшее с тех пор время в распоряжение ВСУ было отправлено еще больше «Новаторов». Тем более, что в прошлом году появилась информация о модернизации модели. Которая, впрочем, свелась к усилению противоминной защиты кузова и появлению 10-местной версии: изначально броневик был пятиместным, с расположенной сзади грузовой платформой.

На последнюю устанавливали либо крупнокалиберный 12,7-мм пулемет, либо противотанковый ракетный комплекс местного производства «Стугна». 10-местная версия появилась на свет за счет отказа от грузового отделения.

Фото производителя.

Заметим, что изначальная компоновка «Новатора» (с платформой сзади) была обусловлена особенностью его происхождения. Ведь «украинская военно-техническая мысль» создала его, мягко говоря, «не совсем самостоятельно».

Хохлы закупили партию американских тяжелых пикапов Ford F-550 и заменили кузова стандартных машин легкими бронелистами, оставив в неприкосновенности рамы и силовые агрегаты. Вот вам и все ноу-хау. Бронирование получилось сделать лишь противопульное — «держит» автоматный (7,62 мм) выстрел с расстояния 10 метров и подрыв ручной гранаты под днищем.

При этом вес броневика — более 6,8 тонны -вплотную приблизился к пределу, допустимому для узлов базового полноприводного шасси F-550. Тем не менее, производитель утверждает, что его бронированный «кирпич» в состоянии разогнаться до 140 км/ч по шоссе — благодаря 6,7-литровому 300-сильному дизелю под капотом и 6-ступенчатому «автомату».

По факту, в реальных боевых условиях «Новатор» можно применять разве что для вспомогательных задач: доставки солдат и боеприпсов на позиции, эвакуации раненных и прочей «логистики» такого рода. Ведь не дай Бог ему встретить на своем пути дрон-камикадзе или даже крупнокалиберный пулемет: все, конец машинке — быстренько «разберут на запчасти».

Фото производителя.

Что ярко иллюстрирует эпизод с уничтоженным в Курской области «Новатором». Явно не от хорошей жизни хохлятские командиры отправили этот полицейский, по своим характеристикам, броневичок в зону полноценных военных действий.