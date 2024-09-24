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Не полицией единой: под Курском сожгли хохлятскую бронеподелку СБА «Новатор»

В ВСУ «перемалывается» любая бронетехника укронацистов

Пока украинские формирования не устроили самоубийственную акцию, напав на курское приграничье России, широкая публика, скорее всего, и не подозревала, что в распоряжении ВСУ есть такая бронированная экзотика как СБА «Новатор». Тем не менее, и его тоже подбили российские защитники страны.

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Автор
Максим Строкер

Изображение Не полицией единой: под Курском сожгли хохлятскую бронеподелку СБА «Новатор»

Впервые о специальном бронированном автомобиле (СБА) «Новатор» стало известно в 2017 году. Его представила некая компания под названием «Украинская бронетехника». В 2018 году машину приняли на вооружение украинской армии. Тогда сообщалось, что бандеровская нацгвардия закупила около 40 таких машин.

Надо полагать, что за прошедшее с тех пор время в распоряжение ВСУ было отправлено еще больше «Новаторов». Тем более, что в прошлом году появилась информация о модернизации модели. Которая, впрочем, свелась к усилению противоминной защиты кузова и появлению 10-местной версии: изначально броневик был пятиместным, с расположенной сзади грузовой платформой.

На последнюю устанавливали либо крупнокалиберный 12,7-мм пулемет, либо противотанковый ракетный комплекс местного производства «Стугна». 10-местная версия появилась на свет за счет отказа от грузового отделения.

Фото производителя.
Фото производителя.

Заметим, что изначальная компоновка «Новатора» (с платформой сзади) была обусловлена особенностью его происхождения. Ведь «украинская военно-техническая мысль» создала его, мягко говоря, «не совсем самостоятельно».

Хохлы закупили партию американских тяжелых пикапов Ford F-550 и заменили кузова стандартных машин легкими бронелистами, оставив в неприкосновенности рамы и силовые агрегаты. Вот вам и все ноу-хау. Бронирование получилось сделать лишь противопульное — «держит» автоматный (7,62 мм) выстрел с расстояния 10 метров и подрыв ручной гранаты под днищем.

При этом вес броневика — более 6,8 тонны -вплотную приблизился к пределу, допустимому для узлов базового полноприводного шасси F-550. Тем не менее, производитель утверждает, что его бронированный «кирпич» в состоянии разогнаться до 140 км/ч по шоссе — благодаря 6,7-литровому 300-сильному дизелю под капотом и 6-ступенчатому «автомату».

По факту, в реальных боевых условиях «Новатор» можно применять разве что для вспомогательных задач: доставки солдат и боеприпсов на позиции, эвакуации раненных и прочей «логистики» такого рода. Ведь не дай Бог ему встретить на своем пути дрон-камикадзе или даже крупнокалиберный пулемет: все, конец машинке — быстренько «разберут на запчасти».

Фото производителя.
Фото производителя.

Что ярко иллюстрирует эпизод с уничтоженным в Курской области «Новатором». Явно не от хорошей жизни хохлятские командиры отправили этот полицейский, по своим характеристикам, броневичок в зону полноценных военных действий.

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