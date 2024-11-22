Испанский «гад»: хохлы вооружили Toyota Land Cruiser мощным минометом

Автоматический 120-мм миномет Alakran (в переводе с испанского — «Скорпион»), относительно недавно созданный испанцами, применяется бандеровцами на линии боевого соприкосновения как минимум на протяжении последних полутора лет. Удивительно, но пока еще не уничтоженные экземпляры этого мобильного оружия все еще встречаются на вооружении ВСУ.

Информация о поставках испанской автоматизированной минометной системы NTGS Alakran для ВСУ в период СВО в открытой прессе как-то не афишировалась. Но ранее сообщалось, что в 2019 году не менее десятка этих 120-мм систем, будучи смонтированы на украинских бронемашинах «Барс-8» (построена на шасси пикапа Dodge Ram), поступили на вооружение неких тамошних десантно-штурмовых подразделений.

Но фишка в том, что в последнее время в военных телеграм-каналах «засветились» отнюдь не они. Что, в общем-то не удивительно: российское Минобороны еще в 2023 году не раз отчитывалось об уничтожении «минометных» «Барсов-8». Сейчас же речь не о них.

На слитых в Сеть кадрах, снятых самими укронацистами, фигурирует NTGS Alakran, установленный на Toyota Land Cruiser 70. Это значит, что испанцы отправили хохлу машины собственного изготовления. Дело в том, что в фирменной спецификации производителя Alakran — компании New Technologies Global Systems" (NTGS) — миномет предназначается для размещения на шасси таких легких внедорожников как Land Rover Defender, Jeep J8, Agrale Marrua и... Toyota Land Cruiser 70.

Фото производителя.

Миномет 120-м — серьезное орудие с мощной отдачей при выстреле. Конструкция вышеперечисленных машин слишком «субтильна», чтобы справляться с такой нагрузкой. Для понимания ситуации скажем, что советский автоматический 82-мм (то есть меньшего калибра!) миномет с милым именем «Василек» устанавливался на гораздо более тяжелых и крепких машинах — грузовике ГАЗ-66 или гусеничном тягаче МТ-ЛБ.

Однако испанское 120-мм изделие вполне спокойно существует фактически на базе чуть ли не гражданских рамных внедорожников. Как так? Дело в том, что во время выстрела миномет опирается не на раму машины, а на земную поверхность. В транспортном положении орудие целиком располагается в кузове позади кабины водителя в горизонтальном положении.

По прибытии на огневую позицию, оригинальный механизм гидропривода Alakran выдвигает его и опускает опорной плитой перед задним бампером машины. То есть отдача от выстрела никоим образом не передается на конструкцию автомобиля-носителя, все энергия уходит в грунт. Эта же гидравлика выполняет наведение ствола миномета на цель. В боевое положение орудие приводится уже через 35 секунд после остановки ТС. И уже через 25 секунд после окончания стрельбы миномет переводится в транспортное «положение лежа».

Углы наведения ствола Alakran по вертикали (углы возвышения) — от +45° до +90°. В горизонтально плоскости миномет может стрелять в секторе 120°. Возимый боекомплект — 40 120-мм мин. Данные для стрельбы (на дальность до 8 км) оператор вводит в электронную систему управления огнем миномета. Для определения собственного местоположения орудие использует модуль приемника GPS.

Фото производителя.

После каждого выстрела (при котором может сбиться наводка орудия) Alakran автоматически производит повторное прицеливание. Наводчик управляет минометом через выносной пульт, соединенный с машиной проводом. В расчет входят четыре человека. Помимо наводчика-оператор и командира, имеются еще два заряжающих.

Благодаря им это заряжаемое со стороны дула орудие может развивать впечатляющую скорострельность — до 16 выстрелов в минуту! Оговоримся, что в таком режиме Alakran способен бабахать очень недолго — перегревается ствол. Его нормальный режим ведения огня — 4 выстрела в минуту. И это при наличии в его конструкции хитрой системы охлаждения: ствол автоматически обливается водой из специального разбрызгивателя.

Работы по созданию Alakran компании Everis Aerospace and Defense (EAD) и New Technologies Global Systems (NTGS) начали в 2010 году. В 2015 году он был представлен на рынке и уже в 2016-ом некий неафишируемый иностранный покупатель заказал опытный образец. Любопытно, что именно в том году ВСУ заказали для армейских испытаний систему Alakran.

В итоге, как уже говорилось, в 2019-ом несколько бронемашин с установленными на них «Скорпионами» хохлы на вооружение официально приняли. Но использовать не могли, поскольку у некоторых стволов «вылез» брак. И, кроме того, испанцы не снабдили тогда своих украинских клиентов таблицами стрельб из поставленного оружия.

Фото производителя.

Но теперь, судя по всему, с таблицами все в порядке — раз Toyota Land Cruiser 70 с Alakran на корме используются бандеровцами. Но это ничего. Сколько веревочке не виться, а любая военная хохлотехника (включая самую зловредную!) стараниями российского солдата рано или поздно превращается в чадящий металлолом.