Стопроцентно немецкий военный джип Caracal проходит тестирование в боевых условиях украинского конфликта. В массе уничтоженной российскими войсками боевой техники ВСУ машина пока еще не попадалась. Но это поправимо.

На данный момент в открытых источниках имеется информация лишь о 25-ти Caracal, отправленных немецким оборонным концерном Rheinmetall на Украину. Примечательно в этой ситуации то, что такие машины в количестве свыше 1000 единиц еще только должны начать поступать на вооружение бундесвера. Еще более 500 Caracal ожидают и военные Нидерландов.

А солдаты ВСУ уже вовсю юзают этот новейший военный «джип» на территории «страны 404». Парадокс? А вот и нет. Практичные тевтоны пользуются прекрасной возможностью «погонять» свое детище в настоящих боевых условиях. Хотя мы подозреваем, что непосредственно в зону поражения российского оружия их вряд ли посылают. Сгоревший остов — не лучший итог тестирования «в поле». Тем не менее, «Каракалы» работают в интересах бандеровцев. А это означает, что рано или поздно, но и до них наши военные доберутся.

Caracal построен на базе модели W464 Mercedes-Benz, то есть он прямой родственник G-класса. Это — военная, инкарнация знаменитого «Гелендвагена», имеющая мало общего с лощеным любимчиком закомплексованных российских толстосумов. Напомним, что «кошачье» исполнение 464-й «тележки» — не единственное, успевшее уже «засветиться» на Украине.

Фото globallookpress.com

Относительно недавно немцы отправили хохлу около десятка продвинутых зенитных установок Kinetic Defence с 7,62-мм пулеметами на том же шасси Mercedes-Benz W464. В профильной литературе те комплексы ближней ПВО именуются Enok MBB. Но то — зенитка, приспособленная для борьбы с низколетящими целями, преимущественно -беспилотниками. А Caracal считается легким штурмовым транспортом пехоты. Не зря же этот двоюродный братец «гелика» назван в честь некрупной рыси, обитающей в пустынных и полупустынных районах Африки и Евразии.

Габариты «кошки» — 4735 х1810х1850 мм. Снаряженная масса — 2900 кг. Грузопдъемность — до 2000 кг. Привод — постоянный полный, со всеми блокировками. Под капотом стоит 6-цилиндровый дизель Mercedes-Benz мощностью 250 л. с. Трансмиссия автоматическая. Максимальная скорость — 130 км/ч. Может перевозить шестерых человек, включая водителя — по трое на первом и на втором рядах сидений.

На крыше «Каракала» предусмотрены места для монтажа двух единиц вооружения. Над передним пассажирским сиденьем устанавливается 7,62-мм пулемет типа немецкого MG3 и MG4, либо голландских FN Minimi или FN MAG. Второе место установки вооружения — по центру крыши Caracal. Тут можно смонтировать более серьезную установку: 12,7-мм крупнокалиберный пулемет (либо немецкий MG6, либо американский M2 Browning) или 40-мм автоматический гранатомет Heckler&Koch GMG.

Фото globallookpress.com

Бронирование у Caracal, можно сказать, символическое — заявлено на уровне 1 по классификации STANAG 4569. То есть защитит лишь от натовского патрона 5,56x45 мм с расстояния не ближе 30 метров. Таким образом, Caracal может по-настоящему пригодиться хохлу разве что в качестве шустрого транспорта в прифронтовой зоне, примерно как и американский HMMWV.

Но последних относительно много у ВСУ, они уже далеко не молоды и их не так жалко. В то время как каждый из немногочисленных Caracal — ценный испытательный объект для специалистов Rheinmetall. Так что на фронте «немецкую рысь» вряд ли кому доведется увидеть.

Разве что укронацист поймет, наконец, что его карта бита, и никакого смысла оглядываться на мнение каких-то «фрицев» смысла уже нет.