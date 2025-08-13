Украинский конфликт для ряда не особо успешных европейских поставщиков защищенной техники стал отличной возможностью сбывать свои милитаризованные «игрушки» не только богатеньким «мальчикам». Итальянский производитель полуполицейских броневиков типа MLS Shield тоже неплохо нажился на поставках ВСУ своих поделок.

В сети появились кадры украинской бронетехники, подбитой в ходе весенних боев за населенный пункт Богатырь в ДНР. Среди прочего горелого «добра» затесался итальянский броневичок MLS Shield, что по-настоящему удивительно. Можно считать настоящим чудом, что хотя бы одна из этих машинок умудрилась прослужить в рядах ВСУ аж до весны 2025-го при том, что партия из 12 экземпляров MLS Shield была закуплена бандеровскими «волонтерами» аж в 2022 году.

Сообщалось, что каждая такая машина (без вооружения) стоила по $300 000. Вишенка на торте тут в том, что до того момента производитель броневика — итальянская компания Tekne srl — сподобилась реализовать лишь несколько свих MLS Shield какому-то засекреченному иностранному заказчику. Скорее всего, куда-нибудь в Африку. Примечательно, что больше никому на всем белом свете итальянские «Щиты» (shield — щит по-английски) так и не приглянулись аж с 2016 года — когда производитель впервые представил свой броневик «городу и миру».

MLS Shield неплохо зарекомендовали себя на пропагандистском фронте: хохлы сняли и радостно тиражировали несколько видеороликов с безоружными «итальянцами», только-только прибывшими из-за рубежа. А потом несколько «Щитов» опознали среди сотен горелых остовов в запорожских степях — после хохлятского «контрнаступа» летом 2023-го. Можно было бы предположить, что там итальянским броневичкам конец и пришел.

Фото: tekne.it

Ан нет. Позднее единичные экземпляры горели в ходе «курской мясорубки», организованной нашими войсками для ВСУ. А теперь один из них оказался ликвидирован при освобождении территории ДНР. Возможно, после тотального «факапа» 2023-го года в Запорожье выжившие там экземпляры MLS Shield «раскидали» по разным механизированным бригадам ВСУ.

Или же наоборот: подразделение бандеровцев, оснащенное остатками «Щитов», то и дело перебрасывали с одного участка СВО на другой в качестве «затычки» расползающегося под ударами ВС РФ фронта. Повторимся: поразительно, что хотя бы один MLS Shield дотянул до сего дня. Ведь если разобраться, участвовать на нем в реальных боевых действиях могут только самоубийцы — настолько эта модель не приспособлена к украинской войне.

Прежде всего скажем, что Tekne, снижая себестоимость готового изделия, применила в конструкции аппарата множество деталей и узлов от коммерческой техники. В качестве базы тут использовано двухосное шасси грузовика Ford Cargo с шестицилиндровым дизелем Cummins мощностью 360 л.с. Броневик оснащен полным приводом с автоматической КП Allison 3200SP и механической двухскоростной раздаточной коробкой с возможностью блокировки межосевого дифференциала.

Все это накрыто стальным сварным бронекорпусом оригинальной конструкции. На выходе имеем авто капотной компоновки с габаритами 6,1х2,5х2,65 метра. Боевая масса, в зависимости от комплектации (фирменная рекламная брошюра предлагает даже VIP-исполнение с «кожей-рожей», многозонным климат-контролем и телевизором!) — до 15 тонн.

Фото: tekne.it

При этом производитель декларирует бронезащиту на уровне FB7 по европейскому стандарту EN 1522/3. То есть только от попаданий 7,62-мм винтовочных пуль без бронебойного сердечника. Противоминной защиты вообще никакой не предусматривается.

Посадка-высадка производится через две боковые двери и две распашные в корме. Экипаж машины — два человека: водитель и стрелок. Последний ведет огонь, высунувшись из люка в крыше. Там может быть установлена турель для любых пулеметов вплоть до крупнокалиберного 12,7-мм или для 40-мм автоматического гранатомета. Помимо экипажа, машина может перевозить 6-8 десантников в кормовом отсеке.

Таким образом, перед нами предстает фактически легкий полицейский броневик. Разгонять с его помощью каких-нибудь демонстрантов с палками и бутылками — самое милое дело. И совсем грустно, если у «протестующих» в руках гранатометы, дроны-камикадзе, противотанковые мины и гаубичная артиллерия. Или хотя бы самый простенький БТР-80 с крупнокалиберным пулеметом. Короче говоря, хохла, сидящего в кабине MLS Shield где-то в нескольких километрах от передовой, можно только поздравить получением VIP-билета в один конец.

Как бы то ни было, но в сообщении о сгоревшем MLS Shield есть лишь одна грустная нотка: а вдруг это и правда «последний из итальянских могикан» на территории Украины? Тогда, выходит, Поклонная гора в Москве не получит в свою коллекцию этот редчайший экземпляр натовской бронетехники. Печаль...