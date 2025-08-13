В сети появились кадры украинской бронетехники, подбитой в ходе весенних боев за населенный пункт Богатырь в ДНР. Среди прочего горелого «добра» затесался итальянский броневичок MLS Shield, что по-настоящему удивительно. Можно считать настоящим чудом, что хотя бы одна из этих машинок умудрилась прослужить в рядах ВСУ аж до весны 2025-го при том, что партия из 12 экземпляров MLS Shield была закуплена бандеровскими «волонтерами» аж в 2022 году.
Сообщалось, что каждая такая машина (без вооружения) стоила по $300 000. Вишенка на торте тут в том, что до того момента производитель броневика — итальянская компания Tekne srl — сподобилась реализовать лишь несколько свих MLS Shield какому-то засекреченному иностранному заказчику. Скорее всего, куда-нибудь в Африку. Примечательно, что больше никому на всем белом свете итальянские «Щиты» (shield — щит по-английски) так и не приглянулись аж с 2016 года — когда производитель впервые представил свой броневик «городу и миру».
MLS Shield неплохо зарекомендовали себя на пропагандистском фронте: хохлы сняли и радостно тиражировали несколько видеороликов с безоружными «итальянцами», только-только прибывшими из-за рубежа. А потом несколько «Щитов» опознали среди сотен горелых остовов в запорожских степях — после хохлятского «контрнаступа» летом 2023-го. Можно было бы предположить, что там итальянским броневичкам конец и пришел.
Ан нет. Позднее единичные экземпляры горели в ходе «курской мясорубки», организованной нашими войсками для ВСУ. А теперь один из них оказался ликвидирован при освобождении территории ДНР. Возможно, после тотального «факапа» 2023-го года в Запорожье выжившие там экземпляры MLS Shield «раскидали» по разным механизированным бригадам ВСУ.
Или же наоборот: подразделение бандеровцев, оснащенное остатками «Щитов», то и дело перебрасывали с одного участка СВО на другой в качестве «затычки» расползающегося под ударами ВС РФ фронта. Повторимся: поразительно, что хотя бы один MLS Shield дотянул до сего дня. Ведь если разобраться, участвовать на нем в реальных боевых действиях могут только самоубийцы — настолько эта модель не приспособлена к украинской войне.
Прежде всего скажем, что Tekne, снижая себестоимость готового изделия, применила в конструкции аппарата множество деталей и узлов от коммерческой техники. В качестве базы тут использовано двухосное шасси грузовика Ford Cargo с шестицилиндровым дизелем Cummins мощностью 360 л.с. Броневик оснащен полным приводом с автоматической КП Allison 3200SP и механической двухскоростной раздаточной коробкой с возможностью блокировки межосевого дифференциала.
Все это накрыто стальным сварным бронекорпусом оригинальной конструкции. На выходе имеем авто капотной компоновки с габаритами 6,1х2,5х2,65 метра. Боевая масса, в зависимости от комплектации (фирменная рекламная брошюра предлагает даже VIP-исполнение с «кожей-рожей», многозонным климат-контролем и телевизором!) — до 15 тонн.
При этом производитель декларирует бронезащиту на уровне FB7 по европейскому стандарту EN 1522/3. То есть только от попаданий 7,62-мм винтовочных пуль без бронебойного сердечника. Противоминной защиты вообще никакой не предусматривается.
Посадка-высадка производится через две боковые двери и две распашные в корме. Экипаж машины — два человека: водитель и стрелок. Последний ведет огонь, высунувшись из люка в крыше. Там может быть установлена турель для любых пулеметов вплоть до крупнокалиберного 12,7-мм или для 40-мм автоматического гранатомета. Помимо экипажа, машина может перевозить 6-8 десантников в кормовом отсеке.
Таким образом, перед нами предстает фактически легкий полицейский броневик. Разгонять с его помощью каких-нибудь демонстрантов с палками и бутылками — самое милое дело. И совсем грустно, если у «протестующих» в руках гранатометы, дроны-камикадзе, противотанковые мины и гаубичная артиллерия. Или хотя бы самый простенький БТР-80 с крупнокалиберным пулеметом. Короче говоря, хохла, сидящего в кабине MLS Shield где-то в нескольких километрах от передовой, можно только поздравить получением VIP-билета в один конец.
Как бы то ни было, но в сообщении о сгоревшем MLS Shield есть лишь одна грустная нотка: а вдруг это и правда «последний из итальянских могикан» на территории Украины? Тогда, выходит, Поклонная гора в Москве не получит в свою коллекцию этот редчайший экземпляр натовской бронетехники. Печаль...