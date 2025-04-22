Редкий кадр: у ВСУ замечен необычный противотанковый внедорожник

Поразительно, но в распоряжении бандеровцев все еще имеется техника, о наличии которой на Украине практически никто из посторонних не знает. Именно к такого рода вооружениям относится мобильный противотанковый комплекс M1167 HMMWV TOW.

В свое время много внимания СМИ и соцсетей было приковано к поставкам натовцами на Украину танков, самого разного вида БМП и БТР, оперативно-тактических и зенитных ракетных комплексов прочего достаточно продвинутого западного военного оборудования.

Сейчас мало кто помнит, но в свое время в интернете грохотали ПТРК Javelin, гаубица М777, оперативно-тактический ракетный комплекс HIMARS, ЗРК Patriot, танки Abrams и Leopard, БМП Bradley и Marder, а также бесчисленные бронемашины типа MRAP. Теперь СМИ и военкоры упоминают о них лишь вскользь — как правило в процессе перечисления подбитого или трофейного бронебарахла.

Но даже в начале конфликта, не говоря уже о современной его стадии, мало кого всерьез интересовали «старички» из американского военного автопарка — легкие военные «траки» HMMWV (или Humvee). Пусть и большой военный, но какой-то «джип-внедорожник» не вызывает такого интереса, как тот же танк, например. Между тем HMMWV, воюющих по всему миру аж со времен иракско-кувейтской заварушки в Персидском заливе, американцы завозили сотни.

Фото wallhere.com

Что может быть интересного в каком-то очередном «военном пенсионере», фото которого запостил на днях в Сети кто-то из хохлятских солдат? Между тем, об отправке американцами Humvee на Украину в модификации, известной как M1167 HMMWV TOW, до сих пор ничего в открытых источниках слышно не было.

Между тем это — мобильный истребитель танков. Она получилась путем оснащения платформы HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) пусковой установки управляемых ракет BGM-71 TOW (Tube launched, Optically tracked, Wire command link guide).

Сам HMMWV изучен всеми интересующимися военной техникой, что называется, «от и до». Это двухосная полноприводная машина капотной компановки. Габариты — 4600х2160х1800 мм. Колесная база — 3300 мм. Дорожный просвет — 410 мм. Снаряжена масса — 2676 кг. Полная масса — 4672 кг. Под капотом установлен 6,5-литровый дизельный V8 мощностью 195 л.с. В трансмиссии применен 4-ступенчатый «автомат». Максимальная скорость — 113 км/ч.

Экипаж — четыре человека, включая водителя. В корме предусмотрен небольшой кузов. Машина хороша тем, что допускает оснащение дополнительной противопульной броней и довольно широким спектром вооружений. И одно из них — противотанковый ракетный комплекс BGM-71 TOW. Эта штуковина устанавливается на крыше HMMWV.

Фото wallhere.com

При этом для самообороны «трак» обычно комплектуется еще и 7,62-мм пулеметом. ПТРК типа BGM-71 TOW, который примечателен тем, что был принят на вооружение американской армии в 1971 году. Он состоит из пусковой трубы аппаратурой прицеливания и управления и ракет нескольких типов.

Характерно, что M1167 HMMWV TOW укомплектован не только семью ракетами, но и треногой, на которую при необходимости можно перенести пусковую трубу — демонтировав ее с крыши машины. BGM-71 может выпускать ракеты с боевыми частями весом порядка шести кг. В номенклатуре имеются бронебойные боеприпасы, а также специальный снаряд для уничтожения укреплений — так называемый TOW Bunker Buster.

Принципиальная конструкция BGM-71 характерна для 70-х прошлого века. После запуска ракета наводится на цель с помощью команд по проводам, тянущимся за ней от пусковой установки. Оператор-наводчик при этом должен держать цель «на мушке» до самого момента попадания.

Наличие в конструкции проводов обуславливает относительно небольшую прицельную дальность стрельбы из BGM-71, максимально на 3,5 км, что по нынешним — явно мало. Особенной если вспомнить об интенсивности применения ударных дронов обеими сторонами конфликта. Но что вы хотите от оружия, разменявшего пятый десяток?

Фото wallhere.com

В этой связи не вполне понятно, как именно укронацисты применяют полученные от американцев машины. Шанс запустить ракету по противнику такой аппарат может получить разве что в процессе наступления на позиции российских военных — под прикрытием танков, мощной РЭБ и прочим.

Иными словами, боевая ценность этих мобильных ПТРК в украинских условиях «слегка» сомнительна. Квадрокоптер, с управлением на оптоволокне, оснащенный боевой частью выстрела от гранатомета РПГ-7 намного эффективней M1167 HMMWV TOW. Так что не удивимся, если хохол использует эти американские машины в более прагматичном ключе: как простой транспорт прифронтовой зоны.