Мустанг бородавчатый: зачем хохлу нужны редкие транспортеры-амфибии

Создатели этой бронемашины дали ей имя Bronco («необъезженный мустанг»), а британцы, закупив ее для своей армии, обозвали «лошадку» Warthog («бородавочник»). Как кличут этого «зверя» бандеровцы, которым подогнали небольшую партию таких вездеходов, даже узнавать не хочется...

Внимание к гусеничному транспортеру ST Bronco вновь привлекла случайная фотография из украинских соцсетей. На ней запечатлен этот амфибийный броневик, погруженный на платформу прицепа-танковоза. Казалось бы — рутинный кадр. Но кое-что удивительное в нем все-таки присутствует.

Дело в том, что впервые о поставке ВСУ партии ST Bronco All Terrain Tracked Carrier (ATTC) — так полностью именуется этот самобеглый военный агрегат — стало известно еще в 2023 году. Тогда сообщалось о закупке германским оборонным ведомством в интересах «страны 404» двух партий таких вездеходов — в каждой по пять штук.

С тех пор страны НАТО заслали хохлу по нескольку сотен штук наиболее массовых разновидностей броневиков, БТР/БМП, гаубиц и прочего бронированного «добра». И за это же время на полях сражений СВО успели сгореть тысячи единиц всевозможной присланной из-за рубежа боевой, инженерной и военно-транспортной техники ВСУ.

А из всего лишь десятка ST Bronco как минимум один (на самом деле — наверняка намного больше) каким-то образом уцелел. Даже тот факт, что укронацистам поставили Bronco в медицинском/эвакуационном исполнения не объясняет феноменальной везучести конкретно этой машины. Ведь медтранспорт для того и придуман, чтобы вывозить пострадавших из зоны боевых действий. Где и он сам в любой момент может стать жертвой российской артиллерии или беспилотника-камикадзе.

Напомним, что Bronco ATTC сконструирован совместно компаниями Singapore Technologies Kinetics (ST Kinetics) и Defence Science&Technology Agency (DSTA). В 2001 году первые экземпляры этого двузвенного гусеничного бронированного вездехода были приняты на вооружение армией Сингапура. А в 2008 году броневиком заинтересовались британские военные. И решили закупить для своих нужд сотню экземпляров. Еще позднее, как уже говорилось выше, десяток «Бронко» через Германию попали в распоряжение ВСУ.

Общие габариты «бородавчатого мустанга» ‑ 8,9х2,3х2,2 метра. Снаряженная масса — 15 тонн. И передняя, и задняя кабины изготовлены из листов стальной листовой брони, сваренных между собой. Дополнительно защита усилена композитной броней. А на Украине броневик дополнительно обвесили еще и противодроновыми решетками.

Производитель декларирует, что транспортер обеспечивает защиту экипажа от 7,62-мм пулеметных пуль и осколков. Стойкость его брони к подрыву на мине не афишируется. Хотя и так понятно, что плоское днище и резиновые гусеницы машины особых шансов на выживание экипажу не предоставляют.

Под коротеньким капотом размещен 350-сильный дизель Caterpillar 3126. В паре с ним работает АКП Allison MD3560P. Силовая установка позволяет «Бронко» развивать максимальную скорость в 65 км/ч на ровной дороге и до 25 км/ч — на пересеченной местности. По воде он может плыть без какой-либо предварительной подготовки со скоростью до 5 км/ч.

В стандартном исполнении в обеих кабинах «сингапурца» размещается суммарно до 12 человек. В передней кабине, помимо водителя и командира, предусмотрены сидячие места для двух пассажиров. В задней едут еще восемь пехотинцев в полном снаряжении. В медицинском варианте в задней кабине размещаются четверо раненных на носилках. Заявленная грузоподъемность бронемашины составляет 5000 кг.

Стандартным вооружением ST Bronco считается 7,62-мм пулемет в турели на правой передней части крыши головной кабины — перед люком командира. Для посадки высадки экипажа по бортам передней кабины устроены по две двери. Обитатели задней кабины имеют в своем распоряжении лишь распашную дверь в кормовом бронелисте.

С учетом явно бережного отношения хохла к вверенной ему натовскими хозяевами сингапурской военной техники не удивимся, если ST Bronco все же дотянет в рабочем состоянии до самого окончания украинского конфликта. И окажется в итоге в числе прочих трофеев российской армии.