Сто лет в обед: хохлы похвастались вооружением родом из 1980-х

Так, например, случилось совсем недавно, когда в соцсетях 33-го отдельного штурмового полка ВСУ опубликовали фотоотчет о прошедших в апреле текущего года учениях. Главными героями фоторепортажа стали находящиеся на вооружении хохлятских артиллеристов гаубицы M101 и легкие армейские грузовички Humvee (или иначе «Хаммер», HMMWV — High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle).
Колонна из нескольких таких авто с M101 на прицепе — прям краса и гордость украинских вооруженных сил. Но это для публики, готовой жевать жвачку любого качества из рук украинской пропаганды. А мы по этой съемке видим, что и машины-буксировщики, и орудия можно смело называть мечтой военного историка.
Судите сами. 105-мм гаубица M101 была разработана американцами еще во времена Второй мировой войны. Причем изначально, еще аж с 1927-го(!), они взяли за основу конструкцию немецких 105-мм орудий, применявшихся в Первой мировой войне.
На базе переосмысления военно-промышленного опыта еще кайзеровских времен янки стали конструировать свою 105-мм гаубицу M1920, а к 1933-му ее модернизировали, назвав М1. Потом еще чуток подшаманили затвор и лафет — получили модификацию М2. И только в апреле 1941 года начали мелкосерийное производство ее окончательного варианта — M2A1. Ее выпускали до 1953-го и начали снимать с вооружения американской армии в 1984 году. Правда, это чудо техники переименовали в 1960-м из M2A1 в М101, но это мелочи.
Позднее около 70 единиц М101 оказались на вооружении гордого прибалтийского воинства: в свое время Дания продала по дешевке свои устаревшие 105 mm Howitzer M101 Литве — все 72 штуки (из которых 18 — под разбор на запчасти). А с началом украинского конфликта литовцы «впарили» (примерно 50 штук) хранившихся у них на складах M101 киевской хунте.
Которая и принялась ими воевать. Или просто делать вид. Поскольку на сегодняшний день M101 с успехом может применяться разве что для праздничного салюта. А куда еще можно сейчас приспособить пушку с максимальной дальностью стрельбы всего в 7 километров, с максимальным темпом стрельбы 5 выстрелов/мин и расчетом аж в восемь человек? И это в условиях, когда обе стороны конфликта практически полностью контролируют своими беспилотниками тылы противника на глубину 10-15 км!
Что же касается «Хаммеров», которые выделили для картинной буксировки 105-миллиметровок, то их, похоже, прислали из США непосредственно. Дядя Сэм отгрузил «стране 404» в общей сложности несколько сотен таких авто. Однако на фото бросается в глаза, что M101 волокут HMMWV M998 — то есть ТС первого поколения «Хаммеров», выпускавшегося с 1984 по 1993 год. Одним словом, тот еще свежачок.
Эта машина с габаритами 4600х2160х1800 мм и снаряженной массой 2676 кг оснащалась дизельным V8 GM рабочим объемом 6,2 л мощностью 160 л.с. В трансмиссии с постоянным полным приводом применена АКП-4. По ровной дороге Humvee первого поколения развивает не более 88 км/ч. В базовом (грузопассажирском) исполнении он берет на борт четырех человек, включая водителя, и до 1,1 тонны груза. Такой вариант «Хаммера» не предусматривает бронирования.
Ирония ситуации с фотографиями хохлятской артиллерии в том, что в определенный период времени именно HMMWV первого поколения использовались в качестве буксировщиков гаубиц M101 в составе американских горнострелковых дивизий. То есть сейчас ВСУ на полном серьезе хвастается, что ее артиллерия в 2026 году достигла того же уровня, что и американская, но образца середины 1980-х! Да уж, есть чему «позавидовать»...