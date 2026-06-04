Российские операторы FPW-дронов «на пальцах» разъяснили бандеровским командирам, как не нужно отправлять «пушечное мясо» в атаку. На этот раз ‑ на поставленных из Литвы трехосных БТР Patria 6х6.

Некоторое время назад в ДНР на Рубцовском направлении 144 мотострелковая дивизия хохла решила поиграть в «наступательные действия», отправив подразделение своей пехоты на БТР Patria 6х6 в лесополосу, частично занятую российской армией. Но «надежный как швейцарские часы» план окончился полным провалом: вражеский маневр засекли наши наблюдатели. В итоге и машины, и личный состав хохла в процессе высадки был «заклеван» российским ударными беспилотниками ‑ без шансов на выживание.

Судя по опубликованным позднее в соответствующих тематических пабликах кадрах с места разгрома, на штурм командование ВСУ бросило личностей латиноамериканской внешности. Не иначе — кто-то решил избавиться от группы наемников, отправив их на самоубийственную миссию. А может и нет: ведь жечь «броню» украинским офицерам наверняка жалко просто так, с нулевым результатом. Техника для них всегда была куда ценней, чем пушечное «мясо» из числа соотечественников и «солдат удачи».

Тем более, если речь идет об относительно свежих образцах вооружений, а не о каком-нибудь древнем бронестарье, списанном со службы в одной из стран НАТО десятилетия назад, как, например, датский YPR-765. Ведь сожженные Patria 6х6 относятся к поставкам новой техники, специально изготовленной для продажи хохлу на заводе компании Defense Partnership Latvia из латвийского Валмиере.

Это СП местной фирмочки под названием Unitruck с финской Patria Group было специально создано для «отверточной» сборки Patria 6х6 — машины, которая была впервые представлена широкой публике относительно недавно — в ходе главной европейской выставки вооружений Eurosatory-2018. И вот 42 таких бронетранспортера были в общей сложности отгружены Латвией «стране 404» в 2025 году. С пылу с жару, так сказать — «в окопы».

С прогнозируемым, в общем-то, результатом, поскольку ни одна модель современной бронетехники в условиях украинского конфликта не может рассчитывать на выживание в районе боевых действий, где небо полностью контролируется ударными и разведывательными беспилотниками обеих сторон. Тем более с учетом того, что финская Patria 6х6 — довольно заурядный БТР натовского образца.

Известно, что его несущий корпус сварен из стальной катаной брони. В «голом» виде он защищает экипаж лишь от 7,62-мм автоматных пул. С использованием навесной брони его стойкости хватает уже для противостояния пулям 14,5-мм крупнокалиберного пулемета КПВТ. Производитель также обещает, что экипаж Patria 6х6 выживет при подрыве 10 кг взрывчатки под днищем броневика.

Габариты Patria 6x6 ‑ 7,5х2,5х2,9 метра. Боевая масса — 24 тонны. Максимальна грузоподъемность ‑ 8,5 тонн. Силовая установка — 9,5-литровый пятицилиндровый 440-сильный дизельный агрегат Scania DC 09, агрегатированный с 7-ступенчатым «автоматом». Привод, разумеется, постоянный полный. Моторно-трансмиссионное отделение расположено в передней части бронемашины под небольшим капотом.

За ним, в почти «грузовой» кабине с бронеостеклением, размещены водитель и командир БТР. Примерно в середине корпуса — боевое отделение с дистанционно управляемой башней на крыше, где, как правило, размещается либо 12,7-мм крупнокалиберный пулемет Browning M2, либо какая-нибудь 25-мм пушка. В задней части корпуса БТР (с распашной дверью в корме) располагается десант из 8-10 человек.

Получив в свое распоряжение финско-латвийские самодвижущиеся бронеповозки, хохлы, разумеется, немедленно обварили их противодроновыми экранами — от беспилотников. Как видим — не помогло. Все машины, участвовавшие в упомянутой выше атаке российских позиций, остались там, где их застали удары дронов. Что позволяет предположить, что большая часть «прибалтийских» Patria 6x6 в обозримом будущем либо разделит их участь, либо на неопределенный срок превратится в ценное, но практически бесполезное военное имущество, пылящееся на безопасном расстоянии от линии боевого соприкосновения.