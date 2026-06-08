Лошадиная фамилия: продукция украинской «оборонки» прячется в тылу

Всего лишь год назад в сводках с СВО изредка, но проскакивали уничтоженные украинские БТР-4 «Буцефал». А сейчас их «боевое применение» свелось преимущественно к съемке хохлом уныло-бессюжетных пропагандистских фото и видео. Почему, объясняет портал «АвтоВзгляд».

БТР-4 «Буцефал», продукт «потужной» работы Харьковского танкового завода, в своем время подавался украинскими СМИ и соцсетями чуть ли не как одно из «вундерваффе» украинской военной машины. Каким боком любимый конь Александра Македонского «прислонился» к этой помеси советского БТР-80 и натовского подхода к проектированию боевого транспорта мотострелковых подразделений ‑ сказать сложно. Видимо, просто слово понравилось какому-то укронацисту.

БТР-4 выпускался примерно с конца 2000-х как минимум до начала украинских событий 2022 года. Если судить по открытым источникам, всего на вооружении ВСУ к тому времени стояло порядка 150 таких БТР, а нацгвардия Украины имела в своем распоряжении до 50 «Буцефалов». И именно опубликованное недавно фото нацгвардейского «Буцефала», сделанное явно в тепличных условиях тылового полигона, привлекло наше внимание к этим «лошадкам».

На снимке мы видим стоящую в чистом поле машину, практически полностью обваренную противодроновыми решетками, с торчащими над ней «грибами» антенн системы РЭБ. Впечатлить эта картинка может разве что человека крайне далекого от происходящего сейчас в зоне СВО. Наличие «клетки по кругу» означает, что для поражения броневика потребуется не один дрон-камикадзе, а два, в крайнем случае ‑ три: взрыв первого-второго снесет защиту, а третий нанесет фатальный удар в открывшееся «окно». И еще: никакая РЭБ не спасет от FPV-дрона с управлением по оптоволоконному кабелю.

В конструктивном плане БТР-4 ничем революционным похвастаться не может. Все как в натовских многоосных аналогах. Только хуже. Да, десантное отделение тут размещено в задней части корпуса с выходом через двери в корме. А на крыше установлен дистанционно-управляемый боевой модуль с аналогом советской 30-мм автопушки 2А72.

Моторно-трансмиссионное отделение (440-сильный дизель Deutz с АКП Allison) тут расположено не в «морде» как у западных одноклассников, а в середине корпуса. То есть водитель с командиром, сидящие в кабине с окнами из бронестекла, лишены дополнительного прикрытия от лобового огня. Днище у «Буцефала» плоское, то есть не способное отвести в стороны ударную волну, как это реализовано у натовских MRAP. При подрыве на мине всем, кто сидит в БТР, мало не покажется.

Вся броня — фактически противопульная, предохраняет лишь от огня легкого стрелкового оружия. Даже 7,62-мм бронебойная пулеметная пуля с пробитем «шкуры Буцефала» справляется. Причем навесить допзащиту (которая могла бы противостоять хотя бы крупнокалиберному пулемету) на БТР-4 невозможно.

Дело в том, что хохлятская «лошадь» и так весит 21 тонну. Дополнительный вес окончательно превратит ее в тихоходную «корову», даже не хорошей дороге. А проходимостью по грязи БТР-4 и без «довесков» похвастаться высокой проходимостью не в состоянии — в первую очередь из-за большой массы.

Множество БТР-4 «Буцефал» было уничтожено российской армией в ходе первых лет СВО. Тогда хохол много и больно бился на своих броневичках о позиции нашей пехоты и операторов ударных дронов.

В результате от первоначального «поголовья» этих четырехосных БТР явно остались рожки да ножки. Поскольку родная харьковская «конюшня», судя по всему, выпуском новых «коников» уже не занимается. А оставшиеся на ходу хранятся вдали от передовой. Где их, в случае чего, ждет неминуемая и быстрая «прожарка».