Грузия, Турция. Армения: что можно успеть посмотреть в Закавказье за десять дней

Никаких проблем и поборов на границе — штамп в загранпаспорт, беглая проверка доверенности на машину и национального водительского удостоверения, минимальный осмотр багажника и вперед. Единственной проблемой на въезде может стать лишь чрезмерный запас топлива, которое в Грузии, в пересчете на наши деньги, стоит около 65 рублей за литр дизеля. Именно поэтому везти с собой канистры, в расчете на недосмотр пограничников не стоит, а вот заправить полный бак перед границей — наоборот. Он же выручит, если перевал закроют — готовьтесь, что в машине придется прожить пару суток, если не хотите делать солидный крюк через Дагестан и Азербайджан.

К обеду 31-го декабря мы оказались в Тбилиси. Грузинская столица в канун праздников оказалась еще красивее, чем обычно, и именно она, впоследствии, была признана лучшим городом, который мы посетили за все путешествие. Не удивительно, ведь помимо великолепной теплой погоды у нас было достаточно времени прогуляться по старому городу, пройти весь проспект Руставели, посмотреть на серные бани и небольшой водопад, бьющий в самом центре. И вдоволь наесться местными хачапури, запивая их водами Лагидзе — вкуснейшей газировкой, которую из сиропа и воды смешивают прямо при вас.

В номере, где мы остановились, работал телевизор, среди нескольких десятков каналов которого так и не удалось найти ни одного, где показывали бы «Иронию судьбы» или выступление президента. Вместо него пару слов сказал местный патриарх, после чего началась трансляция гуляний в центре. Никаких голубых огоньков и прочих вакханалий эстрады — на сцене в главных ролях полицейские, врачи и другие люди в униформе. Вот уж действительно народный праздник!