Грузия, Турция. Армения: что можно успеть посмотреть в Закавказье за десять дней

Любовь к которому, говорят, воспитывается невыносимыми условиями на берегу. И пусть до моря от нашего «порта пяти морей» тысячи полторы верст, хорошая компания и надежная машина позволяют забыть про расстояния. Направление выбрали единогласно — Грузия, Турция и Армения представлялись лучшим выбором из-за своей близости к России и приятного климата. Не возникло споров и с транспортом — кабина Mitsubishi L200 позволила комфортно разместиться четверым, а кузов, пусть и с низким кунгом, легко принял кучу поклажи. Да и проходимость вкупе с энергоемкими подвесками и здоровенными 17-дюймовыми колесами стояли далеко не на последнем месте, едем-то в горы!
Курс на Владикавказ, плотный поток автомобилей, так же как и мы желающих вырваться за переделы города, пара баклажек омывайки, скучная и однообразная дорога, изобилующая камерами, отлавливать которые помогал регистратор и радар-детектор Neoline X-COP 9700s. Страшно представить, сколько денег на штрафах за превышение позволила сэкономить эта штука, которую, вместе с пауэрбанком JIC-12, мы еще не раз вспомнили добрым словом не только в Грузии и Армении, но и в Турции.