Грузия, Турция. Армения: что можно успеть посмотреть в Закавказье за десять дней

Фото avtovzglyad.ru
Зима в Москве — самое страшное время года: низкое серое небо и коричневая хлюпающая масса под ногами. Подсластить такой «коктейль» не способны ни мандарины, ни миллиарды рублей, потраченные на новогоднюю иллюминацию. Выход один — рвануть отсюда куда-нибудь к солнцу, теплу, морю…
Дмитрий Федотов

Любовь к которому, говорят, воспитывается невыносимыми условиями на берегу. И пусть до моря от нашего «порта пяти морей» тысячи полторы верст, хорошая компания и надежная машина позволяют забыть про расстояния. Направление выбрали единогласно — Грузия, Турция и Армения представлялись лучшим выбором из-за своей близости к России и приятного климата. Не возникло споров и с транспортом — кабина Mitsubishi L200 позволила комфортно разместиться четверым, а кузов, пусть и с низким кунгом, легко принял кучу поклажи. Да и проходимость вкупе с энергоемкими подвесками и здоровенными 17-дюймовыми колесами стояли далеко не на последнем месте, едем-то в горы!

Курс на Владикавказ, плотный поток автомобилей, так же как и мы желающих вырваться за переделы города, пара баклажек омывайки, скучная и однообразная дорога, изобилующая камерами, отлавливать которые помогал регистратор и радар-детектор Neoline X-COP 9700s. Страшно представить, сколько денег на штрафах за превышение позволила сэкономить эта штука, которую, вместе с пауэрбанком JIC-12, мы еще не раз вспомнили добрым словом не только в Грузии и Армении, но и в Турции.

Фото avtovzglyad.ru

Лучший способ добраться до Владикавказа — трасса М4, откуда нужно повернуть на Р217 «Кавказ». Заблудиться здесь невозможно, ровный асфальт, сетевые АЗС и прочие блага цивилизации сделают путешествие легким, но скучным. Мы же выбрали более длинный и интересный маршрут через Калмыкию и Волгоград. Покрытие здесь хуже и дорога уже, на пути куча городов с весьма сомнительными объездными дорогами, зато можно захватить больше интересных мест.

В Элисте, например, мы увидели один из самых крупных буддистских храмов России, а в Волгограде заехали на Мамаев курган. В остальном же Волгоград произвел гнетущее впечатление: слишком уж дурной трафик и запредельное количество светофоров. Впрочем, нам повезло — выходные, выпавшие перед праздниками, значительно сократили количество желающих потолкаться в пробках.

Ночь в пути, плотнейший, как молоко, туман, разбитый асфальт второстепенных дорог, выбираемых слепым навигатором, и уже утром мы оказались у подножия гор, во Владикавказе. Границу проскочили минут за сорок, перевал Военно-Грузинской дороги, славящийся своей переменчивой погодой, оказался открыт, но только лишь для легковых автомобилей. Пробка из фур, растянувшаяся на добрый десяток километров, однозначно дала понять — кому-то повезло меньше, чем нам, а саму дорогу расчистили совсем недавно.

Фото avtovzglyad.ru

Никаких проблем и поборов на границе — штамп в загранпаспорт, беглая проверка доверенности на машину и национального водительского удостоверения, минимальный осмотр багажника и вперед. Единственной проблемой на въезде может стать лишь чрезмерный запас топлива, которое в Грузии, в пересчете на наши деньги, стоит около 65 рублей за литр дизеля. Именно поэтому везти с собой канистры, в расчете на недосмотр пограничников не стоит, а вот заправить полный бак перед границей — наоборот. Он же выручит, если перевал закроют — готовьтесь, что в машине придется прожить пару суток, если не хотите делать солидный крюк через Дагестан и Азербайджан.

К обеду 31-го декабря мы оказались в Тбилиси. Грузинская столица в канун праздников оказалась еще красивее, чем обычно, и именно она, впоследствии, была признана лучшим городом, который мы посетили за все путешествие. Не удивительно, ведь помимо великолепной теплой погоды у нас было достаточно времени прогуляться по старому городу, пройти весь проспект Руставели, посмотреть на серные бани и небольшой водопад, бьющий в самом центре. И вдоволь наесться местными хачапури, запивая их водами Лагидзе — вкуснейшей газировкой, которую из сиропа и воды смешивают прямо при вас.

В номере, где мы остановились, работал телевизор, среди нескольких десятков каналов которого так и не удалось найти ни одного, где показывали бы «Иронию судьбы» или выступление президента. Вместо него пару слов сказал местный патриарх, после чего началась трансляция гуляний в центре. Никаких голубых огоньков и прочих вакханалий эстрады — на сцене в главных ролях полицейские, врачи и другие люди в униформе. Вот уж действительно народный праздник!

Фото avtovzglyad.ru

А вот с петардами дела в Грузии обстоят еще страшнее, чем у нас — взрывы, сотрясавшие гостиницу, порой пугали и больше напоминали разгар боевых действий, нежели праздничные гуляния. Наутро вместо руин мы обнаружили вполне себе целый, и, что еще удивительнее, чистый город, и, позавтракав в местном ресторанчике, взяли курс на Турцию.

Движение в Грузии хаотичное, скоростной режим соблюдают разве что тракторы, да и те норовят перестроиться на ушах. Главное, что весь этот бардак происходит на позитиве, никакого напряжения не испытываешь — все происходит органично и легко, прямо как дома.

Грузинско-турецкая граница встретила наш экипаж не слишком дружелюбно — откровенный развод на 75 долларов за 3 месяца обязательной местной «автогражданки» и полное незнание пограничниками не то, что русского, а даже школьного английского, заставили понервничать, но спустя пару часов мы, получив по штампу в «паспорт», все же пересекли границу.

Национальные, а не международные «права» котируются и здесь, а вот генеральную доверенность с правом выезда за рубеж, перед выездом стоит перевести хотя бы на английский, а главное — указать в ней страны, в которые собираетесь ехать. Перевода у меня не оказалось, но слово «Турция» в ней было, чего пограничникам оказалось достаточно. А если что-то пойдет не так, по слухам, к документам можно приложить изображение американского президента: демократические ценности стражи турецких рубежей не отрицают.

Фото avtovzglyad.ru

Впереди ждал непростой перевал с сумерками и снегопадом. Серпантин, порой занесенный снегом настолько, что без подключения «передка» ехать было невозможно; видимость, стремящаяся к нулю, зато адреналин бодрил, спать совершенно не хотелось. Спуск с гор на равнину длился часа три, если не четыре и вполне мог бы стать самой красивой частью нашего маршрута, если бы не наступившая ночь.

Рассвет встречали уже на равнине, где глаз мог зацепиться разве что за доселе невиданные турецкие грузовики, да допотопные французские малолитражки. Туристы сюда добираются редко, красоваться не перед кем, поэтому эта часть страны больше похожа на российскую глубинку, но дороги на порядок лучше и солярка дороже вдвое. Не отличаются от наших и полицейские посты с амбразурами и автоматчиками, безразличными к российским номерам.

Платные дороги есть и здесь, но все кассиры заменены камерами, считывающими номера. Транспондер мы, потратив кучу времени, оплатили, отдав за него и почти 1500 километров платной дороги около 900 рублей, но, как оказалось, на наши номера камеры не реагируют, спокойно ездить можно и так. Да и на выезде из Турции факт оплаты дорог никто не проверяет. Да, вероятны проблемы с полицией, но и здесь есть нюанс — штраф за неуплату проезда по дороге могут выписать не раньше, чем через семь дней после того, как вы этой дорогой воспользовались.

Фото avtovzglyad.ru

А вот топливо отъедает значительную часть бюджета путешествия — стоимость солярки колеблется от АЗС к АЗС, но даже минимальные пять турецких лир (около 75 рублей) за литр топлива уже почти вдвое выше российского ценника. Впрочем, поездка большой компанией хороша в том числе и тем, что расходы делятся поровну, так что ценники обременяли нас не слишком. В остальном цены этой части Турции не кусаются — гостиницы, кафе и цены в магазинах вполне сопоставимы с центральной частью России, а местами ниже.

Главной точкой нашего маршрута стал Мерсин — крупный портовый город на берегу средиземного моря. Пальмы, теплое море, в котором я успел искупаться, апельсины на деревьях, Эдем! Однако сумасшедший трафик с невменяемыми водителями маршруток, неопрятность и засилье сирийских беженцев, недружелюбно настроенных к русским, так и не позволили расслабиться окончательно. Да и грязные улицы вместе с местными пройдохами, пытающимися тебя обсчитать при первом же удобном случае, произвели гнетущее впечатление, как и местные бомжи, рассекающие, в зависимости от уровня достатка, на велосипедах и мотоциклах с колясками, в которых закреплены огромные, высотой под полтора-два метра, мусорные мешки.

В самом городе достопримечательностей немного — набережная, военная база, самолет и катер на постаменте, местный краеведческий музей, ничего действительно стоящего мы в нем так и не нашли, зато в 60 километрах от города прятались самые настоящие достопримечательности. Уже вдоль шоссе, идущего параллельно морю, в пестроте лимонных садов, теплиц с бананами и нагроможденных турецких домиков, можно было разглядеть остатки древних акведуков, мостов и других построек.

Фото avtovzglyad.ru

А увидев то, что было отмечено на карте как достопримечательность, мы и вовсе впали в восторг. Уверен, развалины античных храмов и амфитеатров, руины городов, построенных еще до нашей эры, удивят далеко не всех, но вот возможность проехать к ним на автомобиле… Нет, не туристическая фишка и не особый аттракцион, обычное разгильдяйство — никаких заборов, никаких запрещающих проезд знаков, охраны или намека на попытку сохранить древнее наследие. Все руины стоят так, будто это заброшенные склады, построенные в девяностых, и не стоят даже камней, из которых они построены.

Впрочем, не все так плохо — замок, стоящий на берегу моря, оказался вполне себе туристическим — касса с билетами, охрана, а для желающих — лодочник, готовый за отдельную плату отвезти туристов в форт, стоящий в открытом море, который неплохо видно и со стен замка. Объехав все местные достопримечательности и полазив по древнему замку, рванули в противоположную часть страны, на север. Снова бескрайние равнины, окончившиеся длинным перевалом с грунтовым покрытием и страшными поворотами, за которыми нас вновь ждало море. Погода радовала, да и туристов тут больше — у местных почти нет проблем с английским, а улицы выглядят опрятней.

Четыре сотни километров вдоль Черного моря, в горизонт которого я не раз вглядывался с берега Феодосии и Новороссийска, показали, что кардинальных различий в людях, населяющих его берега нет, и лучше ехать, чем приезжать. Погранпереход, расположенный прямо на берегу, и мы снова в Грузии. Батуми оказался на удивление красивым городом: панорамы, старые, еще дореволюционные дома, уютные набережные не хотели отпускать, но менять их на Армению не хотелось никому, там мы еще не были!

Фото avtovzglyad.ru

Увы, короткая дорога не всегда оказывается быстрой — перевал, через который проложил дорогу навигатор, сначала насторожил низким трафиком, затем окончившимся асфальтом, крупными, совсем недавно упавшими на дорогу камнями и снегом. Сначала не сильным, а затем таким, что пришлось задействовать весь внедорожный потенциал нашего L200, включив понижайку и заднюю блокировку. И снова повезло — уперлись в буксовавший ГАЗ-63, люди из которого поведали, что дальше снега лишь больше и проехать тут нельзя. Пришлось развернуться и, сделав крюк в 200 километров, вернуться на скоростное шоссе, поехав длинной, но верной дорогой.

Армения, помимо обязательного здесь полиса ОСАГО, десять дней которого обошлись нам в 750 рублей, потребовала еще 550 рублей на оплату некого сбора за въезд в страну, зато и здесь можно ездить по обычным, а не международным «правам», а доверенность на автомобиль вообще никто не спрашивал. Дороги на Ереван от границы идет две, одна из которых короче километров на тридцать. Увы, ее только ремонтируют, поэтому куски свежего асфальта здесь чередуются с разбитым грейдером в полторы полосы, да и заправки встречаются не часто. С ними мы и обожглись.

Фото avtovzglyad.ru

Позарившись на разницу в стоимости топлива, выехали из Грузии налегке. Увы, низкий ценник, около 55 рублей за литр, еще не означает наличие топлива на заправке. Указатель уровня бился в истерике, мы двигались по горам, а на заправках, кои по пути к Еревану стоят на каждом углу, ни капли солярки. Перспектива замерзнуть в ночи не радовала, и в отчаянии мы свернули к площадке, на которой стояли грузовики и строительная техника. Тут-то точно есть! Запах дизеля витал в воздухе, а вот сторожа пришлось поискать. Именно он и спас нас, набулькав пять литров, которых нам хватило до нормальной заправки и со скрипом принявший от меня несколько местных купюр.

В отличии от трассы, в Ереване асфальт вполне приличный, да и сам город выглядит очень здорово. Площадь республики, архитектурный комплекс Каскад, и главное — гору Арарат с одноименным заводом коньяков осматривали из окна машины, а вот руины храма середины 600-х годов нашей эры заинтересовали куда сильнее. Казалось, что навигатор упорно не хотел вести нас к цели, но, повинуясь ему, мы все же просочились через покосившиеся ржавые ворота и, упершись в стадо коз, увидели неподалеку свою цель. Из ниоткуда тут же материализовался человек, сообщивший, что ездить тут нельзя и вообще сегодня выходной, но за три тысячи драхм (примерно 300 рублей) с носа, мы, оставив машину здесь, можем все посмотреть.

Храм оказался действительно интересным, хоть и слишком уж сильно восстановленным: новые, воссозданные элементы из бетона вперемешку с оригинальными, древними черными камнями выглядели странно, но несмотря на это, час, потраченный на осмотр всего комплекса того стоил. Закончив, мы прыгнули в машину и рванули домой, надеясь к уже к утру, пересечь границу с Россией.

автопутешествие, туризм, автотуризм
16 января 2018
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