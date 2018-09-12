Стартовали продажи нового компактвэна Toyota

После фейслифтинга Toyota Sienta обзавелась фальшрадиаторной решеткой с пересмотренным оформлением, перелицованным обвесом и модифицированной оптикой. Основным изменением можно назвать уменьшение посадочных мест, что помогло сохранить невысокий ценник на автомобиль: третий ряд можно найти только в топовой комплектации.

Особое внимание производитель уделил системе хранения в багажном отделении: там появились специальные крепления для металлических ограничительных трубок, удерживающих поклажу, множество крепежных петель и крючков. Дополнительно можно заказать удерживающие устройства для велосипедов и даже для удочек.

Моторную гамму разработчики оставили без изменений.

Надо отметить, что в данном случае речь идет лишь о японском рынке. В России автомобиль не представлен. У нас бренд предлагает 11 моделей, среди которых есть минивэн бизнес-класса Toyota Alphard. Его стоимость начинается от 4 563 000 рублей.