Стартовали продажи нового компактвэна Toyota

Фото: Toyota
Компания Toyota объявила о начале продаж обновленного компактвэна Sienta. После рестайлинга модель получила незначительные изменения в дизайне, а также пятиместный вариант салона, в то время как до рестайлинга автомобиль покупателям предлагался только в версии с третьим рядом сидений с шестью или семью посадочными местами.
Светлана Ермолаева

После фейслифтинга Toyota Sienta обзавелась фальшрадиаторной решеткой с пересмотренным оформлением, перелицованным обвесом и модифицированной оптикой. Основным изменением можно назвать уменьшение посадочных мест, что помогло сохранить невысокий ценник на автомобиль: третий ряд можно найти только в топовой комплектации.

Особое внимание производитель уделил системе хранения в багажном отделении: там появились специальные крепления для металлических ограничительных трубок, удерживающих поклажу, множество крепежных петель и крючков. Дополнительно можно заказать удерживающие устройства для велосипедов и даже для удочек.

Моторную гамму разработчики оставили без изменений.

Надо отметить, что в данном случае речь идет лишь о японском рынке. В России автомобиль не представлен. У нас бренд предлагает 11 моделей, среди которых есть минивэн бизнес-класса Toyota Alphard. Его стоимость начинается от 4 563 000 рублей.

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12 сентября 2018
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