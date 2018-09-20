Nissan показал новую спецверсию пикапа Navara

В комплекте с автомобилем идет небольшой прицеп с крышкой и ножками, фиксирующими тележку с телескопом в неподвижном состоянии, когда астрономы выполняют свою работу. Внутри повозки поддерживается оптимальная температура, необходимая для техники.

В заднюю часть «вагончика», оснащенного 16-дюймовыми колесами с внедорожной резиной, встроена камера для удобства парковки. Управлять функционалом специализированного прицепа можно с помощью дистанционного пульта.

В дополнение к основной оптике пикап получил вспомогательные красные лампы, которые требуются ученым для наблюдений за звездами. А на усиленном переднем бампере «поселилась» встроенная лебедка.