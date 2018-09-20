Nissan показал новую спецверсию пикапа Navara

Компания Nissan презентовала пикап Navara в новой версии Dark Sky Concept, которую разработали специально для астрономов. Из внедорожника, оснащенного большим телескопом, можно наблюдать за звездами вдалеке от городских ночных огней. Помимо профессиональной техники, автомобиль получил и другие обновки.
В комплекте с автомобилем идет небольшой прицеп с крышкой и ножками, фиксирующими тележку с телескопом в неподвижном состоянии, когда астрономы выполняют свою работу. Внутри повозки поддерживается оптимальная температура, необходимая для техники.
В заднюю часть «вагончика», оснащенного 16-дюймовыми колесами с внедорожной резиной, встроена камера для удобства парковки. Управлять функционалом специализированного прицепа можно с помощью дистанционного пульта.
В дополнение к основной оптике пикап получил вспомогательные красные лампы, которые требуются ученым для наблюдений за звездами. А на усиленном переднем бампере «поселилась» встроенная лебедка.
Кузов окрашен в два цвета: черный оттенок на передней части автомобиля постепенно переходит в белый, в котором исполнен грузовой отсек.
В самом багажнике инженеры разместили дополнительные аккумуляторы, которые питают обсервационное оборудование. Кроме того, автомобиль оснащен точкой доступа в Интернет и радиопередатчиком — это позволяет наблюдать за деятельностью ученых в режиме реального времени посредством Сети.
Под капотом специализированного «вездехода» разместился стандартный 2,3-литровый дизельный мотор с турбонагнетателем объемом 2,3 л и мощностью 190 л.