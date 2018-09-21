Какие новинки покажет Renault осенью

На домашнем автосалоне производитель покажет еще и обновленный Renault Kadjar: компактный «паркетник» получил новый экстерьер, оставшись при этом узнаваемым, салон с пересмотренным дизайном, который обещает покупателям больше комфорта и качества. Перечень нового оснащения бренд держит в секрете.

Эксперты предполагают, что силовая гамма пополнится свежим турбированным мотором, совместной разработкой с Daimler, в нескольких вариантах мощностью от 115 до 160 л. с.

Отмечая в этом году свой 120-летний юбилей, Renault в конце сентября проведет большой парад, который представят 30 экземпляров коллекционных автомобилей марки во главе с Renault Type A, первенцем бренда с мотором объемом 270 куб. см и мощностью 1 л. с., который разгоняет авто до 45 км/ч. Открытый очень компактный автомобиль был разработан и создан 21-летним Луи Рено. Первые заказы молодой человек получил от дюжины своих друзей. Всего было построено 290 экземпляров.

Коллекция бренда на время автосалона найдет свое место на стенде Renault. Все премьеры французов пройдут 2 октября, а само моторшоу продлится до 14 числа.