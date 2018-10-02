Skoda Vision RS, как предвестник нового Skoda Rapid

Skoda Vision RS получил рельефный пластиковый обвес, крупные 20-дюймовые колесные диски с двухцветным дизайном и угловатую радиаторную решетку со светодиодной подсветкой.

Под капотом поселилась гибридная силовая установка, которая состоит из 1,5-литровой турбированной «четверки» мощностью 150 л. с. и электромотора с отдачей 75 кВт (102 «лошадки»). Суммарно агрегаты выдают 245 сил. А только на электротяге автомобиль может проехать до 70 км. Можно предположить, что добравшись до серийного производства, хетч потеряет гибридную часть силовой установки: в линейке пропишутся турбированные бензиновые моторы объемом 1,0 и 1,5 л и, возможно, 1,6-литровый турбодизель.

Салон Skoda Vision RS украшает цифровая приборная панель, сенсорный экран медиасистемы и четыре раздельных спортивных сиденья с интегрированными подголовниками. В отделке разработчики использовали вторично переработанный карбон, растительные материалы и алькантару.