Skoda Vision RS, как предвестник нового Skoda Rapid

Фото: Skoda
На Парижском автосалоне компания Skoda показала концепткар Vision RS. Прототип не только дает представление о том, в каком направлении будет развиваться спортивное семейство RS. Автомобиль стал предвестником серийного хетчбэка, который сменит в будущем году «пятидверку» Rapid Spaceback.
Светлана Ермолаева

Skoda Vision RS получил рельефный пластиковый обвес, крупные 20-дюймовые колесные диски с двухцветным дизайном и угловатую радиаторную решетку со светодиодной подсветкой.

Под капотом поселилась гибридная силовая установка, которая состоит из 1,5-литровой турбированной «четверки» мощностью 150 л. с. и электромотора с отдачей 75 кВт (102 «лошадки»). Суммарно агрегаты выдают 245 сил. А только на электротяге автомобиль может проехать до 70 км. Можно предположить, что добравшись до серийного производства, хетч потеряет гибридную часть силовой установки: в линейке пропишутся турбированные бензиновые моторы объемом 1,0 и 1,5 л и, возможно, 1,6-литровый турбодизель.

Салон Skoda Vision RS украшает цифровая приборная панель, сенсорный экран медиасистемы и четыре раздельных спортивных сиденья с интегрированными подголовниками. В отделке разработчики использовали вторично переработанный карбон, растительные материалы и алькантару.

Что касается Skoda Rapid Spaceback, то его новая генерация переедет с устаревшей платформы на современную модульную «тележку» MQB и немного поменяет габариты. В длину авто подрастет на 5,2 см (до 4356 мм), а в ширину прибавит 10,4 см (до 1810 мм). При этом машина станет приземистее, потеряв в высоту 2,8 см (1431 мм). В конечном итоге Skoda выведет на рынок конкурента VW Golf, но с ценником поскромнее.

При этом эксперты предполагают, что «пятидверка» получит новое имя, а название Rapid останется за лифтбэком.

Полный обзор недорогих и актуальных для России новинок Парижского автосалона — здесь.

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2 октября 2018
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