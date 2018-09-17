BMW представил кроссовер будущего Vision iNEXT

Чтобы не тратить время на оформление нескольких площадок, на выгрузку и погрузку концепткара, немцы провели презентацию авто будущего прямо на борту грузового авиалайнера Boeing 777F. Новинка за пять дней облетела Земной шар, стартовав из мюнхенского аэропорта и посетив Нью-Йорк, Сан-Франциско и Пекин, после чего приземлилась во Франкфурте.

«Отпечатанной» на 3D-принтере фальшрадиаторной решетке, за которой уже нет никакого радиатора, не нужно выполнять свои обычные функции. Эта деталь превратилась в панель с множеством датчиков. На дверях больше нет никаких ручек — их заменили подсвеченные сенсоры.

Боковые зеркала дальнего вида тоже исчезли, вместо них установлены видеокамеры. Инженеры лишили машину центральной стойки и сделали двери распашными. Можно предположить, что эта деталь не сохранится в серийном варианте: эффектно смотрится, но не практично.