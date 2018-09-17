BMW представил кроссовер будущего Vision iNEXT

Компания BMW официально представила прототип кроссовера, который не только воплотил в себе технологии будущих моделей бренда, но и получит серийное продолжение: автономный автомобиль на электротяге приедет на рынок в 2021 году.
Чтобы не тратить время на оформление нескольких площадок, на выгрузку и погрузку концепткара, немцы провели презентацию авто будущего прямо на борту грузового авиалайнера Boeing 777F. Новинка за пять дней облетела Земной шар, стартовав из мюнхенского аэропорта и посетив Нью-Йорк, Сан-Франциско и Пекин, после чего приземлилась во Франкфурте.
«Отпечатанной» на 3D-принтере фальшрадиаторной решетке, за которой уже нет никакого радиатора, не нужно выполнять свои обычные функции. Эта деталь превратилась в панель с множеством датчиков. На дверях больше нет никаких ручек — их заменили подсвеченные сенсоры.
Боковые зеркала дальнего вида тоже исчезли, вместо них установлены видеокамеры. Инженеры лишили машину центральной стойки и сделали двери распашными. Можно предположить, что эта деталь не сохранится в серийном варианте: эффектно смотрится, но не практично.
Оптика BMW Vision iNEXT выглядит очень элегантно: фары и фонари получились максимально узкими. Образ довершают огромные колеса диаметром 24 дюйма с колесными дисками, больше похожими на ретро-колпаки.
Оформление салона лаконично: ничего лишнего, нет даже приборной панели в привычном для всех виде — на ее месте поселился большой сенсорный экран прямоугольной формы, а практически все пространство центрально консоли занимает большой дисплей вытянутой формы. Руль и педали все же есть, автономный режим — не основной, а альтернативный ручному управлению.
Технические характеристики BMW Vision iNEXT производитель не раскрывает. Электрокар станет флагманом модельной линейки баварцев. К 2025 году бренд собирается представить 25 автомобилей с электромотором, 12 из них будут электрифицированы полностью.