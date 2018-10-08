АВТОВАЗ изменит весь модельный ряд

Все автомобили, которые сейчас сходят с конвейера Волжского завода через три года довольно сильно изменяться. И вместе с этим поменяются стандарты производства машин.

Нововведение потребует привлечь к сборке моделей новых производителей комплектующих.

— Те автокомпоненты, которые будут производиться здесь, в России, могут быть использованы во всем мире всеми предприятиями альянса — передает слова Венкатрана Мамиллапалле, вице-президента по закупкам АВТОВАЗа, агентство «Автостат».

Специалисты уже начали поиск российских изготовителей компонентов. В списке необходимых новых деталей можно найти распредвал, турбину, масляный насос, тормозные диски, генераторы и мультимедийные системы. Судя по всему, проблемы при отборе поставщиков будут, потому что комплектующие должны соответствовать довольно высоким стандартам качества.