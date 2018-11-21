Рассекречен обновленный Genesis G90

Рестайлинговый Genesis G90 получит пересмотренную пятиугольную фальшрадиаторную решетку. Что-то подобное мы уже видели у концепткара Genesis Essentia, который показали весной в Каннах, и на прототипе GV80. Не укрылась от объективов и новая головная оптика с дневными ходовыми огнями в виде горизонтальной полосы, разделяющей фару надвое.

Кроме того, корейцы перелицевали бампер, который отличается теперь двумя крупными воздухозаборниками, а передние крылья обзавелись вентиляционными отверстиями с интегрированными в них поворотниками.

Корма авто тоже изменилась: фонари расположили горизонтально и объединили в одно целое световыми элементами, в связи с этим металлическая табличка госномера перекочевала с крышки багажника на бампер. Отметим, что накладки на пару выхлопных патрубков по форме повторяют решетку радиатора.