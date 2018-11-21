Рассекречен обновленный Genesis G90

В Сети появились шпионские фотографии обновленного Genesis G90 практически без камуфляжа, которые дают почти полное представление о том, как будет выглядеть флагман марки следующего модельного года. Неподкованному обывателю модель будет практически не узнать.
Светлана Ермолаева

Рестайлинговый Genesis G90 получит пересмотренную пятиугольную фальшрадиаторную решетку. Что-то подобное мы уже видели у концепткара Genesis Essentia, который показали весной в Каннах, и на прототипе GV80. Не укрылась от объективов и новая головная оптика с дневными ходовыми огнями в виде горизонтальной полосы, разделяющей фару надвое.

Кроме того, корейцы перелицевали бампер, который отличается теперь двумя крупными воздухозаборниками, а передние крылья обзавелись вентиляционными отверстиями с интегрированными в них поворотниками.

Корма авто тоже изменилась: фонари расположили горизонтально и объединили в одно целое световыми элементами, в связи с этим металлическая табличка госномера перекочевала с крышки багажника на бампер. Отметим, что накладки на пару выхлопных патрубков по форме повторяют решетку радиатора.

По предварительной информации, салон поменяется не сильно. Но стоит ожидать, что «кореец» сможет похвастать обновленной мультимедийной системой с экраном диагональю 12,3 дюйма и виртуальной 3D-приборной панелью.

После обновления в подкапотном пространстве перемен не будет: в силовой гамме все те же «атмосферники» V6 и V8 объемом 3,8 и 5 л соответственно, а так же 3,3-литровый битурбированный мотор.

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21 ноября 2018
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