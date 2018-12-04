Немцы представили новую версию Volkswagen Beetle

В финальной модификации немцы представили две модели: Volkswagen Beetle и Beetle Cabriolet. Новинку построили на основе модификации Ultima Edicion, которая была выпущена в 2003 году в знак уважения и дани легендарному «Жуку» тиражом в 3000 экземпляров.

Под капотом автомобиля в версии Final Edition поселился 176-сильный мотор, работающий в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Стоит отметить, что такой движок не входит в оснащение «малыша» ни в стандартной модификации, ни в других спецверсиях.

Автомобиль предложен в нескольких цветах кузова. В их числе — эксклюзивные бежевый Safari Uni и светло-синий Stonewashed Blue, а кроме того белый, серый и перламутровый черный. Остается добавить, что для мягкой крыши кабриолета использовали материал коричневого цвета. Еще одно из характерных отличий авто — надпись Beetle на крышке багажника.